பக்தர்களே அலர்ட்.. பழனி முருகன் கோயிலில் தரிசனம் ரத்து.. எப்போது தெரியுமா?

Palani Murugan Temple Darshan Latest: பங்குனி உத்திர விழாவையொட்டி, பழனியில் கட்டண தரிசனம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனை பக்தர்கள் தெரிந்து கொண்டு, உங்கள் தரிசனத்தை திட்டமிட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

 
தமிழ்க்கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் முருகப்பெருமானுக்கு தமிழக முழுவதும் அறுபடை வீடுகள் உள்ளன. இதில் முன்றாம் படை வீடாக திகழ்வது பழனி.  இந்த தலத்தில் தண்டாயுதபாணியாக முருகப்பெருமான் காட்சி அளிக்கிறார். இந்த கோயிலுக்கு தினமும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். வெளிநாடுகள், பல்வேறு மாவட்டங்களில் இருந்து பழனி முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்து வருகின்றனர்.   

​இந்த கோயிலுக்கு தைப்பூசம், கிருத்திகை, பங்குனி உத்திரம், சூரசம்ஹாரம், கந்த சஷ்டி உள்ளிட்ட நாட்களில் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும்.  அந்த வகையில், ஏப்ரல் 1ஆம் தேதி பங்குனி உத்திரம் நடக்கிறது. இந்த நாளில் தமிழகத்தில் உள்ள முருகன் கோயில்களில் வெகு விமர்சையாக பூஜைகள் நடைபெறும்.   

இந்த நாளில் முருக பக்தர்கள் தீர்த்தக்காவடி எடுத்து வழிபாடு செய்வார்கள்.  இதனால்,  பழனி முருகன் கோயிலில் அன்றைய தினம் பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதும். இந்த நிலையில், கோயில் நிர்வாம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.  அதாவது, பங்குனி உத்திர திருவிழாவை முன்னிட்டு மார்ச் 31 மற்றும் ஏப்ரல் 1, 2,தேதிகளில் பழனி கோயிலில் கட்டணம் தரிசனம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது   

அன்றைய தினம் பக்தர்கள் கூட்ட நெரிசலை தவிர்த்து கட்டணம் இல்லாமல் தரிசனம் செய்ய கோயில் நிர்வாகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அனைவருக்கும் இலவச தரிசனம் என கோவில் நிர்வாகம் அறிவித்துள்ளது. மேலும் பழனிக்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளான குடிநீர், கழிப்பிடம், உணவு உள்ளிட்டவற்றை கோயில் நிர்வாகம் செய்துள்ளது.  

நேற்று பங்குனி உத்திர திருவிழா நேற்று காலை 10 மணிக்கு கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. பழனியைச் சேர்ந்த 2000க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் ஈரோடு மாவட்டம் கொடுமுடிக்கு சென்று காவிரி ஆற்றில் இருந்து தீர்த்தம் எடுத்து பழனிக்கு வருகை தந்தனர்.     

பழனி நகரின் முக்கிய வீதிகளில் ஊர்வலமாக வந்து திருவாவினன்குடி முருகன் கோவிலில் காவடிகளுடன் வழிபாடு செய்தனர். தொடர்ந்து மலைக் கோயிலுக்கு சென்று தண்டாயுதபாணி சுவாமிக்கு தீர்த்த அபிஷேகம் செய்து வழிபட்டனர். திருவிழாவின் முதல் நாள் நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று ஏராளமான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்தனர்.    

