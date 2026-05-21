/திண்டுக்கல்: பழனி முருகன் கோயிலில் அதிரடி மாற்றம்.. பக்தர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு

Palani Murugan Temple Latest: திண்டுக்கல் மாவட்டம் பழனி முருகன் கோயிலில் நாளை (மே 22, வெள்ளிக்கிழமை) ரோப் கார் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகிறது. இதனால், பக்தர்கள் அதற்கு ஏற்றவாறு தங்கள் தரிசனங்களை திட்டமிட்டுக் கொள்ளுங்கள்.
தமிழ் கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் முருகப் பெருமானும் உலகம் முழுவதும் பக்தர்கள் இருந்து வருகின்றனர். இதற்கிடையில், அறுபடை வீடுகளில் மூன்றாம் படை வீடான பழனி தண்டாயுதபாணி சுவாமி கோயில் உள்ளது. இக்கோயில் திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த கோயிலில் தைப்பூசம், பங்குனி, உத்திரம், கந்த சஷ்டி உள்ளிட்ட விசேஷ தினங்களில் பக்தர்களின் கூட்டம் அலைமோதும்.
தற்போது கோடை விடுமுறை இருப்பதால் பக்தர்கள் மணிக்கணக்கில் காத்திருந்து தரிசிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது. பழனி முருகன் கோயிலுக்கு படிகட்டுகள், யானைப் பாதை வழியாக செல்ல முடியாதவர்களுக்கு மலைக்கோயிலுக்கு எளிதாகச் சென்று வர ரோப்கார் மற்றும் வின்ச் ஆகிய சேவைகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
இதில் பக்தர்களின் பாதுகாப்பான பயணத்தை உறுதி செய்யும் பொருட்டு, ரோப்காரில் தினசரி, மாதாந்திர மற்றும் வருடாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் தொய்வின்றி நடத்தப்படுவது வழக்கம். அதன்படி, நடப்பு மாதத்திற்கான மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் எதிர்வரும் 22-05-2026 (வெள்ளிக்கிழமை) அன்று மேற்கொள்ளப்பட உள்ளன.
இதன் காரணமாக, அன்று ஒரு நாள் மட்டும் ரோப்கார் சேவை முழுமையாக இயங்காது எனப் பக்தர்களுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அன்றைய தினம் ரோப்கார் பெட்டிகள், இரும்பு வடக் கயிறுகள், மின் மோட்டார்கள் மற்றும் சுழலச்சு ஆகியவற்றின் பாதுகாப்புத் தன்மை குறித்துப் பொறியாளர்கள் குழுவினர் தீவிரமாக ஆய்வு செய்ய உள்ளனர். எனவே, பழனிக்கு வரும் வெளியூர் பக்தர்கள் இந்தத் தகவலைக் கருத்தில் கொண்டு தங்களது பயணத்தைத் திட்டமிடுமாறும் கோயில் நிர்வாகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது.
மலைக்கோயிலுக்குச் செல்ல வின்ச் சேவை மற்றும் படிப்பாதையைப் பயன்படுத்துமாறும் திருக்கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது. எனவே, பழனி முருகன் கோயிலுக்கு நாளை மாலை அல்லது சனிக்கிழமை வர திட்டமிட்டு இருப்பவர்கள் இந்த அறிவிப்பை பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். ரோப் கார் சேவை சனிக்கிழமை வழக்கம் போல் இயக்கப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.