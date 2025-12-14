பான் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு அலர்ட்! 2026 முதல் பெரிய சிக்கல்.. இதை மட்டும் பண்ணுங்க

Pan Aadhaar Link Latest News: 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் பான் கார்டு - ஆதார் கார்டை இணைக்க வேண்டும். இல்லையெனில் நீங்கள் பல பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும்
Pan Aadhaar Card Link: எனவே, பான் ஆதார் கார்டை எப்படி இணைக்க வேண்டும் என்பது குறித்து இங்கு முழுமையாக பார்ப்போம்.
இந்திய மக்களின் முக்கிய ஆவணமாக பான் கார்டு மற்றும் ஆதார் கார்டு இருந்து வருகிறது. 12 இலக்கு எண் கொண்ட ஆதார் கார்டு சிறு குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரைக்கு பிரதமான ஆவணமாக இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் 10 இலக்கு எண் கொண்ட பான் கார்டு சம்பளம் பெறுவது முதல் வருமான வரி தாக்கல் செய்வது வரை பலவற்றுக்கு உதவுகிறது.
இப்படிப்பட்ட முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பான் கார்டை டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் இணைக்க வேண்டும் வருமான வரித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது. டிசம்பர் 31ஆம் தேதிகுள் பான் ஆதார் கார்டை இணைக்கவிட்டால், நீங்கள் பல பிரச்னைகளை சந்திக்க நேரிடும். குறீப்பாக, ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் உங்கள் பான் கார்டு செயலிழந்துவிடும்.
இதனால், உங்களுக்கு வருமான வரி தாக்கல் செய்ய முடியாது. வருமானம் உங்களது வங்கி கணக்கில் அனுப்பப்பட முடியாது. நிலுவையில் உள்ள பணத்தையும் உங்களால் திரும்ப பெற முடியாது. பான் கார்டு செயலிழந்தவுடன் வருமான வரி தொடர்பான எந்த பணிகளையும் முடிக்க முடியாது. ஐடிஆர் பணத்தை பெறுவதிலும் சிக்கல்கள் இருக்கும்.
TCS அல்லது TDS அதிக விகிதங்களில் வசூலிக்கப்படும். வங்கிக் கணக்கு திறப்பதில் சிரமம் ஏற்படும். டெபிட் அல்லது கிரெடிட் கார்டு பெறுவதில் சிரமம் ஏற்படும். ஒரு நாளைக்கு வங்கியிலோ அல்லது தபால் நிலையத்திலோ ரூ.50,000க்கு மேல் டெபாசிட் செய்ய முடியாது. ஒரு நிதியாண்டில் ரூ.2,50,000க்கு மேல் டெபாசிட் செய்ய முடியாது.
மேலும், எந்த வங்கியிலும் ரூ.10,000க்கு மேல் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாது என கூறப்பட்டுள்ளது. மேலும், வருமானம் பெறுவதிலும் சிக்கல்கள் நிலவும் என கூறப்பட்டுள்ளது. எனவே, டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்குள் பான் கார்டை ஆதாருடன் இணைக்க வேண்டும். இதற்கு incometax.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக ஆதார் கார்டை இணைக்க வேண்டும்.
அதில் Link Aadhaar என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து, உங்களது 10 இலக்கு பான் கார்டு எண் மற்றும் 12 இலக்கு ஆதார் எண்ணை உள்ளிட வேண்டும். அதன்பிறகு, உங்களுக்கு ஆதார் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண்ணிற்கு ஒடிபி வரும். இதனையும் உள்ளிட வேண்டும். இதன்பிறகு, validate என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்தால், உங்களது ஆதார் பான் கார்டுன் இணைக்கப்பட்டிருக்கும்.
டிசம்பர் 31ஆம் தேதிக்கு பிறகு இணைத்தால், இதற்காக நீங்கள் ரூ.1,000 செலுத்த வேண்டியிருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். மேலும், உங்களது ஆதார் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறதா என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் incometax.gov.in என்ற இணையதளம் மூலமாகவே அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.