முருகனுக்கு பிடித்த 5 ராசிகள்.. இன்று முதல் ஜாக்பாட்.. செல்வம், நகை கொட்டப்போகுது!

Panguni Uthiram Murugan Favourite Zodiac Signs: தமிழ் கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் முருகப்பெருமானுக்கு பங்குனி உத்திரம் மிகவும் உகந்த நாளாக கருதப்படுகிறது. இந்த நாளில் முருகனின் அருளை பெற உள்ள ராசிகள் என்னவென்று பார்ப்போம்.
தமிழ் கடவுள் என்று அழைக்கப்படும் முருகப்பெருமானுக்கு உலகம் முழுவதும் பக்தர்கள் உள்ளனர். தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி, பல்வேறு மாநிலங்கள், வெளிநாடுகளிலும் முருகனை வழிபடுவார்கள். குறிப்பாக, தைப்பூசம், சஷ்டி, பங்குனி உத்திரம் நாளில் முருகனுக்கு விரதம் இருந்து, காவடி எடுத்து முருகனை வழிபடுவார்கள். அந்த வகையில், இன்று (ஏப்ரல் 1) பங்குனி உத்திரம் கொண்டாடப்படுகிறது. புராணங்களின்படி, முருகப்பெருமான், தெய்வானைக்கு திருமணம் நடந்த நாளாக பங்குனி உத்திரம் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில், முருகனை மனதார நினைத்து, வழிபடுவது அவரின அருளை முழுமையாக பெறலாம்.
பங்குனி உத்திரம் நாளில் முருகனுக்கு காவடி எடுத்து வழிபடுவார்கள். மேலும், வீட்டில் முருகன் சிலைக்கு பால், மஞ்சள் ஊற்றி அபிஷேகம் செய்து, விளக்கேற்றி வழிபடுவார்கள். மேலும், அவருக்கு பிடித்த பஞ்சாமிர்தம், பால், சர்க்கரை பொங்கலை நெய்வேத்தியமாக வைத்து வழிபடலாம். இப்படி இருகக்கும் நிலையில், முருகப்பெருமானுக்கு பிடித்த ராசிகள் என்னென்ன என்பது குறித்து பார்ப்போம்.
மேஷம் - மேஷ ராசிக்கு அதிபதியாக செவ்வாய் இருந்து வருகிறார். மேஷ ராசி முருகனுக்கு பிடித்த ராசியாக ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது. முருகனின் தைரியம், துணிச்சல், வீரம் இவர்களுக்கு இருக்குமாம். எடுத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் திறன் கொண்டவர்கள். மேலும், எந்த ஒரு விஷயத்திலும் துணிச்சலான முடிவுகளை இவர்கள் எடுப்பார்கள். இவர்களுக்கு அனைத்து விஷயத்திலும் வெற்றி, அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். முருகனின் அருள் இவர்களுக்கு முழுமையாக கிடைக்கும். மேஷ ராசிக்கு முருகனின் அருள் இருப்பதால், தொழில், வேலையில் வெற்றியை மட்டுமே பார்ப்பீர்கள். மேலும், பங்குனி உத்திரத்திற்கு பிறகு, திருமண தடைகள் உங்களுக்கு நீங்கலாம்.
விருச்சிகம் - முருகப்பெருமானுக்கு பிடித்த ராசியாக விருச்சிகக ராசியும் இருக்கிறது. விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு செல்வம், அதிர்ஷ்டம் கிடைக்கும். முருகனின் அருளால் வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல வாய்ப்புள்ளது. மேலும், உங்களுக்கு பிடித்தவற்றை செய்து முடிப்பீர்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். முருகனின் அருளால் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். உங்களுக்கு இருந்து வந்த பணப் பிரச்னைகள் தீரும்.
கடகம் - கடக ராசியை சந்திர பகவான் ஆள்கிறார். முருகனுக்கு பிடித்த ராசிகளில் ஒன்றாக கடகம் இருக்கிறது. கடக ராசியில் பிறந்தவர்கள் சிறந்து விளங்குவார்கள். செல்வம், அதிர்ஷ்டம் அனைத்தும் கொட்டும். உங்களுக்கு இருந்து வந்த சிறு சிறு பிரச்னைகள் தீரும். உடன் பிறந்தவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்வார்கள். முருகனின் அருளால் தைரியமாகவும், தன்னம்பிக்கையுடனும் செயல்படுவீர்கள். இவர்கள் மென்மையான குணம் படைத்தவர்களாக இருப்பார்கள். முருகனின் அருளால் நகை, சொத்து வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு இருக்கிறது.
மிதுனம் - மிதுன ராசியில் பிறந்தவர்கள் முருகனின் அருளை முழுமையாக பெறுவார்கள். எதையும் எளிதில் கற்றுக் கொள்ளும் திறன் கொண்டவர்கள். கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள். முருகனின் அருளால் பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள், வருமானம் அதிகரிக்கும். உயர் அதிகாரிகளிடம் இருந்து பாராட்டுகளை பெறுவீர்கள். முருகனின் அருளால் உங்களுக்கு இருந்து வந்த தனிப்பட்ட பிரச்னைகள் தீரும். மேலும், எடுத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
தனுசு - தனுசு ராசிக்கு அதிபதியாக குரு பகவான் இருக்கிறார். ஆன்மீகத்தில் அதிக ஆர்வம் கொண்ட தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு முருகனின் அருள் முழுமையாக கிடைக்கும். இவர்களின் பண்பு எப்போதும் மேலோங்கி இருக்கும். மற்றவர்களின் உதவி அளிக்கும் தன்மை கொண்டவர்கள். நீங்கள் நினைத்த காரியங்களை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக கிடப்பில் போடப்பட்ட பணிகளை முருகனின் அருளால் முடிப்பீர்கள். அதோடு, புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது.