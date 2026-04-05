English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • பராபவ தமிழ்ப் புத்தாண்டு பலன்கள்.. 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி பலன்கள்

பராபவ தமிழ்ப் புத்தாண்டு பலன்கள்.. 12 ராசிகளுக்கான தனி தனி பலன்கள்

Parabhava Varudam Rasi Palan 2026: விசுவாசு வருடம் முடிந்து வருகிற ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி முதல் பராபவ வருடம் தொடங்க உள்ளது. இதன் காரணமாக வரும் புதிய தமிழ் வருடம் முதல் 12 ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கப்போகிறது என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துக்கொள்வோம்.
1 /13

மேஷம்: மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு வெற்றி வருடமாக இருக்கும். சாதகமாக பலன்கள் கிடைக்கலாம், தடைப்பட்ட காரியங்கள் இப்போது கைகூடும். பொருளாதார நிலை சிறப்பாக இருக்கும். 

2 /13

ரிஷபம்: ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக சிறப்பாக இருக்கும். மேலும் வியாபாரம் செய்யும் இந்த ராசிக்காரர்கள் நல்ல லாபத்தை பெறலாம். குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும். சில முதலீடுகள் மூலம் நல்ல லாபத்தை பெறலாம். 

3 /13

மிதுனம்: மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பராபவ ஆண்டு சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டியிருக்கும். நீங்கள் எடுக்கப் போகும் சில முடிவுகள் நிதானமாக இருக்க வேண்டும். வேலையில் பணிச்சுமை கூடலாம், எனினும் சில அங்கீகாரத்தை பெறுவீர்கள். 

4 /13

கடகம்: கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அஷ்டம சனியின் தாக்கம் முடிந்துள்ளதால், இந்த ஆண்டின் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும். நீண்ட நாள் கனவுகள் நனவாகும். வெளிநாட்டுப் பயணம் செல்ல வாய்ப்புகள் அமையும்.

5 /13

சிம்மம்: சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு பணப்புழக்கம் அதிகரிக்கும். சமூகத்தில் கௌரவம் உயரும். உத்தியோகத்தில் பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம். கணவன்-மனைவி இடையே புரிதல் மேம்படும். பணியிடத்தில் பதவி உயர்வுடன் கூடிய புதிய பொறுப்புகள் வந்து சேரும்.

6 /13

கன்னி: கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு கடின உழைப்பால் முன்னேற்றம் ஏற்படும். கண்டச்சனியின் தாக்கம் இருப்பதால் ஆரோக்கியத்தில் கவனமாக செலுத்த வேடனும். தேவையற்ற கடன் வாங்குவதை தவிர்க்க வேண்டும். ஆண்டின் இறுதியில் நிலைமை சீராகும்.

7 /13

துலாம்: துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பு ஆண்டாக அமையப் போகிறது. தொட்டது அனைத்தும் துலங்கும். நீண்ட நாள் வழக்குகளில் வெற்றி கிடைக்கும். திருமணமாகாதவர்களுக்குத் திருமண யோகம் உண்டாகும். தடைகளைத் தகர்த்து முன்னேறுவீர்கள்.

8 /13

விருச்சிகம்: விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வாகனத்தில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பணியிடத்தில் பிறரை நம்பி பொறுப்புகளை ஒப்படைக்க வேண்டாம். ஆன்மீகத்தில் உங்களுக்கு நாட்டம் அதிகரிக்கும். ஆன்மீகப் பயணங்கள் மனதிற்குத் தெளிவையும் நிம்மதியையும் தரும்.

9 /13

தனுசு: தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த ஆண்டு முதல் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். பொருளாதார ரீதியாகப் பெரிய முன்னேற்றம் உண்டாகலாம். சொத்துக்கள் வாங்கும் யோகம் உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். பொருளாதார ரீதியாக ஒரு பலமான அடித்தளம் அமைப்பீர்கள்.

10 /13

மகரம்: இந்த ஆண்டு ஏழரை சனியின் பிடியிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுவதால் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இனி மன நிம்மதி கிடைக்கக்கூடும். புதிய தொழில் தொடங்க வாய்ப்புகள் அமையும். தன்னம்பிக்கையுடன் புதிய அத்தியாயத்தைத் தொடங்குவீர்கள்.

11 /13

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த தமிழ் புத்தாண்டு முதல் நிதானம் தேவைப்படும். தேவையற்ற அலைச்சல் இருக்கும், ஆனால் வருமானத்திற்கும் எந்த பஞ்சமும் இருக்காது. பெரியவர்களின் ஆலோசனையைக் கேட்டு நடப்பது நன்மை பயக்கும். விடாப்பிடியான குணத்தால் இலக்கை அடைவீர்கள்.

12 /13

மீனம்: மீனம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி தொடங்கப் போவதால், இனி வரும் காலம் கவனமாக இருக்க வேண்டும், நற்பலன்கள் கிட்டும். ஆரோக்கியத்தில் சிறு உபாதைகள் வந்து நீங்கும். முறையான உணவுப் பழக்கம் அவசியம். விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் பாதிப்புகளைத் தவிர்க்கலாம்.

13 /13

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.

Next Gallery

