Parasakthi OTT : அதுக்குள்ள ஓடிடியில் ரிலீஸ் ஆகும் பராசக்தி! எந்த தளத்தில், எப்போது பார்ப்பது?

Parasakthi OTT Release : சிவகார்த்திகேயன் சமீபத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருந்த படம், பராசக்தி. இந்த படம், மொழிப்போர் போராட்டத்தை வைத்து உருவான படமாகும். இதனை சுதா கொங்கரா இயக்கியிருந்தார். இப்படம், தியேட்டர் ரிலீஸிற்கு பின்னர் ஓடிடியிலும் வெளியாக இருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் சிவகார்த்திகேயன். எதிர்நீச்சல் படம் கொடுத்த வெற்றி கொடுத்த உந்துதலை வைத்துக்கொண்டு அவர் தொடர்ந்து இன்னும் பல ஹிட் படங்களில் ஹீரோவாக நடித்திருக்கிறார்.
சிவகார்த்திகேயன், சமீபத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருந்த படம் பராசக்தி. இதனை சுதா கொங்கரா இயக்கியிருந்தார். டான் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் உருவான இந்த படத்தில் முதன்முறையாக ரவி மோகன் வில்லனாக நடித்திருந்தார்.
70களில் நடந்த இந்தி மொழி திணிப்பிற்கு எதிரான போராட்டத்தை வைத்து, பராசக்தி படம் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் சிவகார்த்திகேயனுக்கு ஜோடியாக ஸ்ரீலீலா நடித்திருந்தார். ஜி.வி.பிரகாஷ் குமார் இசையில் பாடல்கள் அனைத்தும் நல்ல வெற்றியை பெற்றன.
பராசக்தி படத்திற்கு ஆரம்பத்தில் இருந்தே கலவையான விமர்சனங்கள் இருந்தன. இதையடுத்து தியேட்டரில் வெளியான சில வாரங்களிலேயே, பராசக்தி படம், ஓடிடியிலும் வர இருக்கிறது.
பராசக்தி திரைப்படம், விரைவில் பிரபல ஓடிடி தளமான ஜீ5-ல் வெளியாவதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. இருப்பினும் படக்குழுவோ அல்லது ஜீ5 நிறுவனமோ இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் எதையும் வெளியிடவில்லை.
பராசக்தி படம், வரும் பிப்ரவர் 7ஆம் தேதி ஓடிடியில் வெளியாகும் என கூறப்படுகிறது. இருப்பினும் இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ தகவல் விரைவில் வெளியிடப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.