பரிதாபங்கள் முதல் சித்து வரை! ஒரு மாதம் யூட்யூப் வருமானம் எவ்வளவு?

நீங்கள் யூடியூபில் விரும்பி பார்க்கும் பிரபலங்களின் மாத வருமானம் குறித்த விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
கொரோனா காலத்திற்கு பிறகு பலருக்கும் youtube பார்க்கும் பழக்கம் அதிகமாகி உள்ளது. இதனால் யூட்யூபில் கண்டன்ட் கிரியேட்டர்களாக இருப்பவர்களுக்கும் வருமானம் அதிகரித்து வருகிறது. தமிழில் இருக்கும் பிரபல யூடியூபர்களின் தோராயமான மாத வருமானம் குறித்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
விஜே சித்து விலாக்ஸ் சேனலை நடத்தி வரும் சித்துவின் மாத வருமானம் 15 முதல் 18 லட்சம் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
டிடிஎப் வாசனின் youtube வருமானம் ஒரு மாதத்திற்கு 3 முதல் 5 லட்சம் வரை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
பரிதாபங்கள் சேனலின் மாத வருமானம் 13 முதல் 16 லட்சம் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
மதன் கௌரியின் மாத யூடியூப் வருமானம் 12 முதல் 15 லட்சம் இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
இர்ஃபானின் மாத யூடியூப் வருமானம் 6 முதல் 8 லட்சம் வரை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.
ஆட்டோக்காரன் சேனலின் மாத வருமானம் 4 முதல் 6 லட்சம் வரை இருக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.