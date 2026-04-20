எந்த கட்சியில் கிரிமினல் வேட்பாளர்கள் அதிகம்...? திமுகவை மிஞ்சிய தவெக - முழு லிஸ்ட்

TN Assembly Election 2026: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 நடைபெற இருக்கும் நிலையில், எந்தெந்த கட்சிகளில், கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ள வேட்பாளர்கள் எவ்வளவு பேர் இருக்கிறார்கள் என்பதை இங்கு காணலாம்.
TN Assembly Election 2026 Serious Criminal Cases: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி நடைபெற இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 4,654 வேட்பாளர்கள் உள்ளனர். இதில் குற்ற வழக்குகளை கொண்ட வேட்பாளர்கள் எத்தனை பேர்?, ஒவ்வொரு கட்சியிலும் எத்தனை வேட்பாளர்கள் இருக்கிறார்கள்? என்பதை இங்கு விரிவாக பார்க்கலாம்.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் 2026 முன்னிட்டு, Association for Democratic Reforms வேட்பாளர்களின் குற்றப் பின்னணி குறித்த அறிக்கை வெளியாகி உள்ளது. இந்த தேர்தலில் 4,654 வேட்பாளர்கள் களம் கண்டுள்ள நிலையில், அதில் 722 வேட்பாளர்களின் (18%) மீது குற்ற வழக்குகளும், அதில் 404 (10%) வேட்பாளர்களின் மீது தீவிர குற்ற வழக்குகளும் உள்ளன.
கடுமையான குற்ற வழக்குகள் (Serious Criminal Cases) எனும்போது, பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி உள்ளிட்ட குற்றங்களும் அடங்கும். அதில் 18 வேட்பாளர்களுக்கு பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன. 13 வேட்பாளர்கள் மீது கொலை வழக்கும், 44 வேட்பாளர்கள் மீது கொலை முயற்சி வழக்கும் உள்ளது. அந்த வகையில், கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ள வேட்பாளர்களின் கட்சி வாரியான எண்ணிக்கையை இங்கு காணலாம்.
அதிமுக: மொத்தம் 170 அதிமுக வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், அதில் 60 பேர் (35%) மீது கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
திமுக: மொத்தம் 176 வேட்பாளர்கள் திமுகவின் உதயசூரியன் சார்பில் களம் காணும் நிலையில், அதில் 32 பேர் (18%) மீது கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
தவெக: மொத்தம் 233 தவெக வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், அதில் 43 பேர் (19%) மீது கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
பாமக: மொத்தம் 18 பாமக வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், அதில் 6 பேர் (33%) மீது கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
பாஜக: மொத்தம் 33 பாஜக வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், அதில் 9 பேர் (27%) மீது கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
சிபிஐ: மொத்தம் 5 சிபிஐ வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், அதில் ஒருவர் (20%) மீது கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
காங்கிரஸ்: மொத்தம் 28 காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், அதில் 5 பேர் (18%) மீது கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.
தேமுதிக: மொத்தம் 10 தேமுதிக வேட்பாளர்கள் களம் காணும் நிலையில், அதில் ஒருவர் (10%) மீது கடுமையான குற்ற வழக்குகள் உள்ளன.