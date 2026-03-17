பேட் கம்மின்ஸ் to ஹர்ஷித் ராணா.. 2026 ஐபிஎல் தொடரை தவறவிடும் 5 முக்கிய வீரர்கள்!

Players Who Could Miss IPL 2026: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்க இருக்கும் நிலையில், இத்தொடரை தவறவிடும் வீரர்கள் குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம்.
19வது ஐபிஎல் சீசன் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இதற்காக 10 அணிகளின் வீரர்கள் அனைவரும் தங்களது முகாம்களில் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், 2026 ஐபிஎல் தொடரை சில முக்கிய நட்சத்திர வீரர்கள் தவறவிட இருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு பார்க்கலாம்.
பேட் கம்மின்ஸ் (Pat Cummins): சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் கேப்டன் பேட் கம்மின்ஸ் 2026 ஐபிஎல் தொடரை தவறவிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே காயம் காரணமாக சில சர்வதேச போட்டிகளை தவறவிட்ட நிலையில், தற்போது ஐபிஎல்லையும் தவறவிட இருக்கிறார். இதன் காரணமாக, SRH அணிக்கு இஷான் கிஷனை கேப்டனாக நியமிக்க திட்டமிட்டு வருகின்றனர்.
ஜோஸ் ஹெசில்வுட் (Josh Hazlewood): ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜோஸ் ஹெசில்வுட், காயம் காரணமாக 2026 ஐபிஎல் தொடரை தவறவிட வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஹர்ஷித் ராணா (Harshit Rana): கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியின் வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ராணா. இவர் டி20 உலகக் கோப்பை தொடரின் பயிற்சி போட்டியின்போது காயமடைந்தார். இதற்காக அவர் அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்டு ஓய்வில் இருந்து வருகிறார். தற்போது இவர் 2026 ஐபிஎல் தொடரை தவறவிட இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
மதீஷா பத்திரானா (Matheesha Pathirana): மதீஷா பத்திரானா நடந்த முடிந்த மினி ஏலத்தில் கொல்கத்தா அணியால் வாங்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், காயம் காரணமாக 2026 ஐபிஎல் தொடரை தவறவிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
வனிந்து ஹசரங்கா (Wanindu Hasaranga): லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி வனிந்து ஹசரங்காவை மினி ஏலத்தில் வாங்கியது. ஹசரங்கா டி20 உலகக் கோப்பையின்பொது காயமடைந்தார். இதன் காரணமாக, தற்போது ஐபிஎல் தொடரை தவறவிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.