ரூ.58 கோடி பேரம்... கம்மின்ஸ், ஹெட்டுக்கு வந்த பெரிய டீலிங் - கேட்டது காவ்யா மாறன்?

IPL News: பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.58 கோடி கொடுப்பதாக ஒரு ஐபிஎல் அணி கூறியுள்ளது. அதற்கு அவர்கள் வைத்த நிபந்தனையும், வீரர்கள் கொடுத்த பதிலையும் இங்கு காணலாம்.
Pat Cummins, Travis Head: டி20 தொடர்கள் தற்போது கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு அதிக வருமானத்தை கொடுக்கும் ஒன்றாக உள்ளது. சர்வதேச போட்டிகளை துறந்து பலரும் டி20 தொடரை நோக்கி சென்றுகொண்டிருக்க இந்த 2 வீரர்களும் பெரிய முடிவை எடுத்திருக்கிறார்கள்.
ஐபிஎல் தொடர் என்றாலே உலகில் அதிகம் பணம் புழங்கும் டி20 தொடர் எனலாம். வெளிநாட்டு வீரர்கள் மற்ற டி20 தொடரை விட, அவ்வளவு ஏன் சில நேரங்களில் சர்வதேச போட்டிகளை கூட ஐபிஎல் போட்டிகளுக்காக தியாகம் செய்வார்கள்.
கால்பந்து, F1 அளவிற்கு கிரிக்கெட்டில் பணம் குவியவில்லை என்றாலும் கிரிக்கெட்டை பொருத்தவரையில் ஐபிஎல் தொடரில்தான் அதிகளவு வீரர்களுக்கு வருவாய் கிடைக்கிறது. டி20 தொடர்களில் கிடைக்கும் வருவாய்க்காக பலரும் சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இருந்து ஒதுங்குவதையும் நாம் பார்த்திருப்போம்.
அந்த வகையில், ஒரு ஐபிஎல் அணி சுமார் 58 கோடி ரூபாயை வழங்குவதாகவும், தங்களின் தேசிய அணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்று தங்கள் அணிக்காக வந்து விளையாடும்படியும் கம்மின்ஸ் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோரிடம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளனர். இதை எந்த ஐபிஎல் அணி கேட்டது?, அதற்கு அவர்கள் என்ன பதிலளித்தனர் என்பதை இங்கு காணலாம்.
ஆஸ்திரேலிய அணியின் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோருக்கு ஒரு ஐபிஎல் அணி, வருடத்திற்கு 10 மில்லியன் ஆஸ்திரேலிய டாலர்களை (ரூ.58.2 கோடி) வழங்குவதாகவும், ஆஸ்திரேலிய அணியில் இருந்து ஓய்வை அறிவித்துவிட்டு, உலகம் முழுவதும் நடைபெறும் டி20 தொடர்களில் தங்களின் அணிக்காக விளையாட வேண்டும் என்றும் ஆப்பர் கொடுத்துள்ளனர் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
ஆனால், இந்த ஆப்பரை கம்மின்ஸ் மற்றும் ஹெட் இருவருமே மறுத்துவிட்டார்கள் என கூறப்படுகிறது. இருவருமே தற்போது ஆஸ்திரேலிய அணியின் மூலம் வருடத்திற்கு சுமார் தலா ரூ.8.78 கோடி அளவிற்கு வருமானம் பெருகின்றனர். இருப்பினும் ஆஸ்திரேலிய அணியில் விளையாட வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் அன்த ஆப்பரை தற்போது துறந்ததாக கூறப்படுகிறது.
பாட் கம்மின்ஸ் மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கு எந்த அணி இந்த ஆப்பரை கொடுத்தது என்ற தகவல் இன்னும் உறுதியாக தெரியவில்லை. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், மும்பை இந்தியன்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் உள்ளிட்ட அணிகள் ஐபிஎல் மட்டுமின்றி உலகம் முழுவதும் பல டி20 தொடர்களில் விளையாடி வருகின்றன. கம்மின்ஸ், ஹெட் ஆகியோர் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் Sunrisers குழுமம் SA20 மற்றும் The Hundred தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது.
மேலும், Sunrisers குழுமம் பல தொடர்களில் விளையாடவும் திட்டமிட்டு வருகிறது. ஆனால், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிதான் கம்மின்ஸ், ஹெட் ஆகியோருக்கு இந்த ஆப்பரை வழங்கியதா என்பது உறுதியாக தெரியவில்லை. காவ்யா மாறன் இந்த ஆப்பரை வழங்க அதிக வாய்ப்பிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
தற்போது சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் பாட் கம்மின்ஸ் ரூ.18 கோடி மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் ரூ.14 கோடியை வருவாயாக பெறுவது குறிப்பிடத்தக்கது.