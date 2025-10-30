English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஆயுள் சான்றிதழ்: இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது... ஓய்வூதியதாரர்களே உஷார்!!

Life Certificate for Pensioners: அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வுபெற்ற ஓய்வூதியதாரரா நீங்கள்? ஓய்வூதியம் சில சந்தர்ப்பங்களில் நிறுத்தப்படலாம். அதை தடுப்பதற்கான வழிகளை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Pensioners Latest News: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்க அரசாங்கம் நவம்பர் 1 முதல் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 -ஐ தொடங்குகிறது. இந்த மாதம் முழுதும் நடக்கும் இந்த பிரச்சாரத்தை பயன்படுத்தி ஓய்வூதியதாரர்கள் எளிதாக ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கலாம்.
ஓய்வுக்குப் பிறகு, மூத்த குடிமக்களின் முழு வாழ்க்கையும் அவர்களின் ஓய்வூதியத்தையே சார்ந்துள்ளது. மருந்துகள், வீட்டுச் செலவுகள், மின்சாரம் மற்றும் தண்ணீருக்கான பில்கள், அன்றாடத் தேவைகள் என அனைத்து விதமான செலவுகளுக்கும் இதுதான் அவர்களின் ஒரே வருமானம்.

ஓய்வூதியம் திடீரென நிறுத்தப்பட்டால், அது குடும்பத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க சிரமங்களை உருவாக்குகிறது. பெரும்பாலும், ஒரு சிறிய தவறு அல்லது அலட்சியத்தால் இது நிகழ்கிறது. ஆகையால், ஓய்வூதியதாரர்கள் அதை பற்றி புரிந்துகொண்டு அதை தவிர்ப்பது நல்லது.  

நவம்பர் மாதம் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான மாதமாகும். இந்த மாதத்தில்தான் அவர்கள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதை செய்யாவிட்டால், ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம். வீட்டிலிருந்தே இதை எளிதாக செய்து முடிக்கலாம். அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

தேவையான ஆவணங்களை சரியான நேரத்தில் சமர்ப்பிக்கத் தவறுவதுதான், ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படுவதற்கான மிகவும் பொதுவான காரணமாக உள்ளது. இவற்றில் மிக முக்கியமானது ஆயுள் சான்றிதழ். ஆயுள் சான்றிதழ் என்பது ஓய்வூதியம் பெறுபவர் இன்னும் உயிருடன் இருக்கிறார் என்பதை நிரூபிக்கும் ஒரு ஆவணமாகும். ஓய்வூதியம் சரியான நபரால் பெறப்படுகிறதா என்பதையும், எந்த மோசடியும் நடக்கவில்லை என்பதையும் உறுதிப்படுத்த அரசாங்கம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்த ஆதாரத்தைக் கேட்கிறது.

ஓய்வூதியம் பெறுவோர் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் 1 முதல் நவம்பர் 30 -க்குள் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அவ்வாறு செய்யத் தவறினால், அடுத்த மாதத்திலிருந்து ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம்.

மூத்த குடிமக்கள் இனி தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க வங்கிகள் அல்லது அரசு அலுவலகங்களில் வரிசையில் நிற்க வேண்டியதில்லை. அரசாங்கம் இந்த செயல்முறையை டிஜிட்டல் மயமாக்கியுள்ளது. இப்போது 'ஜீவன் பிரமான்' செயலி மூலம் உங்கள் மொபைல் அல்லது மடிக்கணினியைப் பயன்படுத்தி வீட்டிலேயே பயோமெட்ரிக் அங்கீகாரத்தை முடிக்கலாம். செயல்முறையை முடிக்க ஒரு தபால் அலுவலக முகவரை உங்கள் வீட்டிற்கு வரச் செய்யலாம். இந்த வழியில், நீங்கள் எங்கும் செல்லாமல் இதை எளிதாக சமர்ப்பித்து, ஓய்வூதியம் தடையின்றி கிடைப்பதை உறுதிசெய்துகொள்ளலாம்.

வாழ்க்கைச் சான்றிதழைத் தவிர, சில ஆவணங்கள் இல்லாமலோ அல்லது முழுமையடையாமலோ இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்க தாமதம் ஆகலாம். சரியான வயதுச் சான்று இல்லாமல், உங்கள் ஓய்வூதியம் நிறுத்தப்படலாம். இதற்கு பின்வருவனவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம்: ஆதார் அட்டை, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ரேஷன் அட்டை, பிறப்புச் சான்றிதழ், 10 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல், பாஸ்போர்ட் அல்லது ஓட்டுநர் உரிமம். ஆதார் அட்டை, மின்சார அட்டை, வங்கி பாஸ்புக் போன்ற ஆவணங்கள் செல்லுபடியாகும்.  

முழுமையற்ற வங்கி விவரங்கள் ஓய்வூதியம் நிறுத்தி வைக்கப்படுவதற்கும் வழிவகுக்கும். உங்கள் ஓய்வூதிய அறிக்கையில் உங்கள் வங்கிக் கணக்கு எண், IFSC குறியீடு மற்றும் உங்கள் பாஸ்புக்கின் நகலைச் சேர்ப்பது கட்டாயமாகும். தவறான ஓய்வூதியத் தகவல்களும் சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். உங்கள் PPO எண் அல்லது ஓய்வூதிய ஐடி மற்றும் வருமான அறிவிப்புச் சான்றிதழை துல்லியமாக வைத்திருக்க வேண்டும்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை எளிதாக்க அரசாங்கம் நவம்பர் 1 முதல் டிஜிட்டல் ஆயுள் சான்றிதழ் பிரச்சாரம் 4.0 -ஐ தொடங்குகிறது. இது இந்த மாதம் முழுதும் நடக்கும். ஓய்வூதியதாரர்கள் இந்த பிரச்சாரத்தை பயன்படுத்தி சரியான நேரத்தில் தங்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது நல்லது.

பொறுப்பு துறப்பு: இந்த பதிவு தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே எழுதப்பட்டுள்ளது. சமீபத்திய மற்றும் துல்லியமான தகவல்களுக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரபூர்வ வலைத்தளங்களை பார்வையிட பரிந்துரைக்கபப்டுகின்றது.

