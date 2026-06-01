/பெரம்பலூரில் இந்த வாரம் (ஜூன் 2-7) தினமும் 5 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம் மின் வினியோகம் இருக்காது?

Power Cut News: பெரம்பலூர் மாவட்ட மக்களே உஷார்! இந்த வாரம் (ஜூன் 2 முதல் ஜூன் 7 வரை) பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதனால் இந்த வாரம் என்று, எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Perambalur Power Cut: மக்களுக்கு தடையில்லாத, சீரான மின்சாரத்தை அளிக்க, அவ்வப்போது மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் மின் வாரியம் பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்கிறது. அந்த சமயங்களில் மின் தடை ஏற்படுவது வழக்கம். டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள், மின் கம்பிகள், டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பாகங்கள் ஆகியவை தொடர்பான பராமரிப்பு பணிகள் நடப்பதால், இந்த மின் தடை அவசியமாகிறது. பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் ஜூன் 2 முதல் ஜூன் 7 வரை எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும் என்பதை காண்போம்.
ஜூன் 2 முதல் ஜூன் 7 வரை எந்தெந்த நாட்களில் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும் என்பது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம். இந்த நாட்களில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின் விநியோகம் இருக்காது.
02-06-2026 : பேராலி துணை மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக பேராலி, கல்பாடி, ஆசூர், கே.புதூர் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
03-06-2026: மங்கூன் துணை மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக அடைக்கம்பட்டி, அம்மாபாளையம், மேலப்புலியூர், சத்திரமனை, கண்ணபாடி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
05-06-2026: நடுவலூர் துணை மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக செந்துறை, நடுவலூர், தேளூர், கல்லங்குறிச்சி, கலெக்டர் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும். இது தவிர, அம்பாபூர் துணை மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக விக்ரமங்கலம், குணமங்கலம், சுண்டக்குடி, பூஞ்சோலி, ஆகிய பகுதிகளிலும் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.
06-06-2026: ஜெயங்கொண்டம் துணை மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக உட்கோட்டை, வாரியங்காவல், துளரங்குறிச்சி ஆகிய பகுதிகளிலும் மின் விநியோகம் பாதிக்கப்படும். த.பாலூர் துணை மின் நிலையத்தில் மேற்கொள்ளப்படவுள்ள மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக த.பாலூர் நீர்நிலைகள், சோலமாதேவி, ஸ்ரீபுரந்தன், கே.வி.குறிச்சி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும். தழுதலைமேடு துணை மின் நிலைய பராமரிப்பு பணிகள் காரணமால உதயநாதம், பிள்ளைபாளையம், ஜி.கே.புரம் ஆகிய இடங்களில் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் வெவ்வேறு நாட்களில் சுமார் 5 மணி நேரம் மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும் என்பதால், பொது மக்கள் இதற்கான ஏற்பாடுகளை முன்னரே செய்து வைத்துக்கொள்வது நல்லது. குடிதண்ணீரை நிரப்பி வைத்தல், மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் ஆகியவற்றை சார்ஜ் செய்து கொள்ளுதல், ஆன்லைன் பணிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்துகொள்ளுதல் போன்றவற்றை முன்னரே செய்தால், மின் தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம்.