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பெரம்பலூரில் நாளை (ஜூலை 15) 5 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம் தெரியுமா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 14, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 07:19 PM IST

Power Cut News: நாளை (ஜூலை 15) பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பெரம்பலூர் மற்றும் ஈச்சங்காடு ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.

Perambalur Power Cut: தமிழகம் முழுவதும் மக்களுக்கு தடையில்லாத மின்சாரத்தை அளிக்க, அவ்வப்போது மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் மின் வாரியம் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறது. அந்த சமயங்களில் மின் தடை ஏற்படுவது வழக்கம். நாளை (ஜூலை 15) பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படும் என்பதை இங்கே காண்போம்.

Perambalur District News1/5

பெரம்பலூர் மாவட்ட செய்திகள்

நாளை (ஜூலை 15) பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் பெரம்பலூர் மற்றும் ஈச்சங்காடு ஆகிய துணை மின் நிலையங்களில் மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.

 

Perambalur Sub Station2/5

பெரம்பலூர் துனை மின் நிலையம்

பெரம்பலூர் துனை மின் நிலையத்தின் கீழுள்ல அரணாரை, பெரம்பலூர் ரூரல், எளம்பலூர், மின் நகர், பாலக்கரை ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.

Eachangadu Sub Station 3/5

ஈச்சங்காடு துணை மின் நிலையம்

ஈச்சங்காடு துணை மின் நிலையத்தி கீழுள்ள ஆதனக்குறிச்சி, மாத்தூர், துலார் சுரங்கப் பகுதி (Thular Mines) மற்றும் சில்லுப்பனூர் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தசை இருக்கும்.

Perambalur Power Cut4/5

பெரம்பலூர் மின்தடை

இவை தவிர புதிய மற்றும் பழைய பேருந்து நிலையம், சங்குபேட்டை, மதனகோபாலபுரம், துறைமங்கலம், மின் நகர், நான்கு ரோடு, பாலக்கரை, அரணாரை, அரசு மருத்துவமனை, எளம்பலூர், ஆத்தூர் சாலை, சிட்கோ, அண்ணா நகர், கே.கே. நகர், அபிராமபுரம் மற்றும் சமத்துவபுரம் ஆகிய பகுதிகளிலும் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.

Perambalur Power Cut5/5

பெரம்பலூர் மின்தடை

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் குடிதண்ணீரை நிரப்பி வைத்தல், மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் ஆகியவற்றை சார்ஜ் செய்து கொள்ளுதல், ஆன்லைன் பணிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்துகொள்ளுதல் போன்றவற்றை முன்னரே செய்தால், மின் தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம்.

TAGS:
Perambalur
Tamil nadu
Power cut

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