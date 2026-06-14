/பெரம்பலூரில் நாளை (ஜூன் 15) 5 மணி நேரம் பவர் கட்: எங்கெல்லாம் மின் வினியோகம் இருக்காது?

Power Cut News: பெரம்பலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. நாளை (ஜூன் 15) பெரம்பலூர் மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறவுள்ளன. இதனால் எந்தெந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Perambalur Power Cut: தமிழகம் முழுவதும் மக்களுக்கு தடையில்லாத, சீரான மின்சாரத்தை அளிக்க, அவ்வப்போது மின் நிலையங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களில் மின் வாரியம் பராமரிப்பு பணிகளை மேற்கொள்கிறது. அந்த சமயங்களில் மின் தடை ஏற்படுவது வழக்கம். நாளை பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் எங்கெல்லாம் மின்தடை ஏற்படும் என்பதை இங்கே காண்போம்.
பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் முழு வீச்சில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த பணிகள் நடக்கும் பகுதிகளில் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
நாளை (ஜூன் 14) பெரம்பலூரில் சில துணை மின் நிலையங்களில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மினசாரம் துண்டிக்கப்படும்.
கழனிவாசல் துணை மின் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட திருமந்துறை, பெருமாத்தூர், வட்டக்கலூர், அத்தியூர் ஆகிய பகுதிகள் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
மங்கலமேடு துணை மின் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட சின்னார், எரியு, முறுக்கன்குடி, வாலிகண்டபுரம், சர்க்கரை ஆலை ஆகிய பகுதிகளில் நாளை 5 மணி நேரம் மின்சாரம் இருக்காது.
மேட்டுப்பாளையம் துணை மின் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட சின்னார், எரியூ, முருக்கன்குடி, வாலிகண்டபுரம், சர்க்கரை ஆலை ஆகிய பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை பராமரிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். இதனால் இந்த பகுதிகளில் மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும்.
பெரம்பலூர் மாவட்டம் நன்னை துணை மின் நிலையத்துக்கு உட்பட்ட பரவை, கிளுமத்தூர், ஓலைப்பாடி, எழுமோர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் மின்தடை இருக்கும்.
மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் குடிதண்ணீரை நிரப்பி வைத்தல், மொபைல் போன்கள், லேப்டாப் ஆகியவற்றை சார்ஜ் செய்து கொள்ளுதல், ஆன்லைன் பணிகளுக்கான ஏற்பாடுகளை செய்துகொள்ளுதல் போன்றவற்றை முன்னரே செய்தால், மின் தடை நேரத்தில் அதிக சிரமங்களை எதிர்கொள்ளாமல் தப்பிக்கலாம்.