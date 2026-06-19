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பெரம்பலூர் மாவட்டம்: நாளை (ஜூன் 20) 5 மணி நேரம் பவர் கட், உங்க ஏரியா லிஸ்டில் இருக்கா?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 19, 2026, 05:57 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:57 PM IST

Perambalur Power Cut: பெரம்பலூர் மாவட்ட மக்களே உஷார்!! பெரம்பலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த முக்கிய துணை மின் நிலையங்களில் நாளை (ஜூன் 20), சனிக்கிழமை மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகளுக்காக மின்சாரம் துண்டிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Perambalur Power Cut Areas: பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், நாளை (ஜூன் 20), அரியலூர், செந்துறை, உடையார்பாளையம், தேலூர், பொய்யாதநல்லூர் ஆகிய துணை மின்நிலையங்களில் மின்தடை ஏற்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது. மின்சார தடை ஏற்படவுள்ள பகுதிகளின் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Perambalur District1/8

பெரம்பலூர் மாவட்டம்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் மின்சார பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், நாளை (ஜூன் 20), அரியலூர், செந்துறை, உடையார்பாளையம், தேலூர், பொய்யாதநல்லூர் ஆகிய துணை மின்நிலையங்களில் மின்தடை ஏற்படும் என மின்சார வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.

Perambalur Power Cut2/8

பெரம்பலூர் மின்தடை

இந்த பகுதிகளில் நாளை காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை, சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கு மின்சார விநியோகம் பாதிக்கப்படும்.

Perambalur Ariyalur Sub Station3/8

பெரம்பலூர் அரியலூர் துணை மின்நிலையம்

அரியலூர் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) மின் வாரிய பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், செந்துறை, நின்னியூர்பொன்பரப்பி ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மினசாரம் துண்டிக்கப்படும்.

Perambalur Sendurai Sub Station4/8

பெரம்பலூர் செந்துறை துணை மின்நிலையம்

செந்துறை துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) ஏற்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, செந்துறை, நடுவலூர், தேலூர், கல்லங்குறிச்சி, கலெக்டர் அலுவலகம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும்.

Perambalur Udayarpalayam Sub Station5/8

உடையார்பாளையம் செந்துறை துணை மின்நிலையம்

உடையார்பாளையம் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) மின் வாரிய பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், மேலூர், உடையார்பாளையம், இடையர், பரணம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மினசாரம் துண்டிக்கப்படும்.

Perambalur Thelur Sub Station6/8

தேலூர் துணை மின்நிலையம்

தேலூர் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) ஏற்படவுள்ள பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக, பழையகுடி, தேலூர், வில்லங்குடி, நாகமங்கலம், பெரியத்திருகோணம் ஆகிய பகுதிகளில் மின்தடை ஏற்படும்.

Perambalur Poyyathanallur Sub Station7/8

பொய்யாதநல்லூர் துணை மின்நிலையம்

பொய்யாதநல்லூர் துணை மின்நிலையத்தில் நாளை (ஜூன் 20) மின் வாரிய பராமரிப்பு பணிகள் நடக்கவுள்ளதால், சாலையக்குறிச்சி, கடுகூர், ராயபுரம், தாமரைக்குளம் ஆகிய பகுதிகளில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மினசாரம் துண்டிக்கப்படும்.

Perambalur Power Cut8/8

பெரம்பலூர் மின்தடை

மேலே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் உள்ள மக்கள் நாளை மின்தடை ஏற்படும் முன் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

TAGS:
Perambalur
Power cut

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