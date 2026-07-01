/பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடியாக குறைந்தது... விலை நிலவரம் என்ன?

Petrol Diesel Price : வணிக சிலிண்டருக்கான விலை இன்று குறைந்த நிலையில், அடுத்து பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலையும் பெரியளவில் குறைந்துள்ளது. இதுகுறித்து விரிவாக இங்கு காணலாம்.
நடப்பாண்டில் பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி முதல் மேற்கு ஆசிய பகுதியில், அதாவது ஈரான் மீது இஸ்ரேல் - அமெரிக்கா தாக்குதல் தொடுத்தன. அதற்கு பதிலடியாக இஸ்ரேல் மீதும், மத்திய கிழக்கில் உள்ள அமெரிக்க கட்டமைப்புகளையும் ஈரான் தாக்கியது. இதனால் மத்திய கிழக்கில் கடும் பதற்றம் நிலவியது. முக்கிய கப்பல் போக்குவரத்து வழித்தடமான ஹார்முஸ் நீரிணையும் மூடப்பட்டது.
இதனால் உலகம் முழுவதும் கடும் எரிபொருள் தட்டுபாடு ஏற்பட்டது. இதனால், சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய்யின் விலை உயர்ந்தது. எனவே, பல நாடுகளில் எரிபொருள்களின் விலையும் கடுமையாக உயர்ந்தது. இந்தியாவில் பெட்டோல், டீசல், எல்பிஜி, சிஎன்ஜி என எரிபொருள்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. இன்றைய தினம் வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு விலை சற்று குறைந்திருந்தது.
இருப்பினும் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட பெட்ரோல், டீசல் விலையில் மாற்றம் ஏதுமில்லை. பொதுத்துறை எரிபொருள் சில்லறை விற்பனையாளரான, அரசுக்கு சொந்தமான இந்தியன் ஆயில் கார்ப்பரேஷன் (IOC), பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (BPCL), இந்துஸ்ததான் பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் (HPCL) ஆகியவை விலையில் மாற்றம் ஏதும் செய்யவில்லை. இந்த நிறுவனங்களுக்கு நாடு முழுவதும் 1 லட்சததிற்கும் மேலான பல்குகள் உள்ளன, இவையே சுமார் 90% அளவுக்கு பங்களிக்கின்றன.
இந்தச் சூழலில், நாட்டின் பெரிய தனியார் எரிபொருள் சில்லறை விற்பனை நிறுவனமான Nayara அதன் பெட்ரோல், டீசல் விலையை கடுமையாக குறைத்துள்ளது. நாடு முழுவதும் 7 ஆயிரம் பல்குகளை வைத்துள்ளது. இதன் விலை என்பது ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் மாறுபடும்.
இந்நிலையில், Nayara நிறுவனம் பெட்ரோல் விலையில் 5 ரூபாய் மற்றும் டீசல் விலையில் 3 ரூபாய் அளவுக்கு குறைந்துள்ளது. இதனால் டெல்லியில் பெட்ரோல் ரூ.102.12 மற்றும் டீசல் ரூ.95.20 ஆகவும் Nayara நிறுவனம் விற்பனை செய்து வருகிறது. முன்னதாக, இந்தியாவிலேயே இந்தாண்டு மார்ச் 25ஆம் தேதி முதல்முறையாக பெட்ரோலை ரூ.5 மற்றும் டீசலை ரூ.3 ஆக Nayara உயர்த்தியது குறிப்பிடத்தக்கது.