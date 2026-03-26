பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடி உயர்வு.. வாகன ஓட்டிகளுக்கு ஷாக்.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா?

Nayara Petrol Diesel Price Hike: நாடு முழுவதும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தி நயாரா (தனியார்) நிறுவனம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
Nayara Petrol Diesel Price Hike: நயாரா நிறுவனம் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.5 உயர்த்தியுள்ளது. டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்த்தி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.
கடந்த பிப்ரவரி 28ஆம் தேதி ஈரான் மீது அமெரிக்கா, இஸ்ரேல் படைகளை தாக்குதலை நடத்த தொடங்கியது. கிட்டதட்ட 4வது வாரங்களாக இஸ்ரேல் ஈரான் இடையே போர் பதற்றம் நிலவி வருகிறது. இதற்கிடையே ஈரான் ஹார்முஸ் ஜலசந்தியும் கூட முடியது.
இதனால், சர்வதேதேச சந்தையில் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. கச்சா எண்ணெய், எல்பிஜி கப்பல்களுக்கு உயிர்நாடியாக ஹார்முஸ் கடல் போக்குவரத்து இருக்கிறது. ஹார்முஸ் ஜலசந்தியை ஈரான் மூடியது இந்தியா மட்டுமின்றி பல்வேறு நாடுகளின் வர்த்தகம் கடும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
குறிப்பாக, இந்தியாவில் எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு, பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே, கேஸ் சிலிண்டர் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இதற்கிடையில், பெட்ரோல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது.
ஏற்கனவே, ஹைதராபாத்தில் பெட்ரேல், டீசல் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. இது வரும் நாட்களில் அனைத்து நகரங்களில் இந்த பிரச்னை ஏற்படலாம் என கூறப்படுகிறது. இந்த நிலையில், வாகன ஓட்டிகளுக்கு அதிர்ச்சியை தரும் செய்தி வந்துள்ளது. அதாவது, பெட்ரோல், டீசல் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
இந்த நிலையில், நயாரா நிறுவனம் பெட்ரோல், டீசல் விலையை அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது. நயாரா என்பது தனியார் பெட்ரோல், டீசல் நிறுவனமாகும். இந்த நிறுவனம் மும்பையை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த நிறுவனம் சென்னை, மும்பை உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களில் பெட்ரோல், டீசல் பங்கை நடத்தி வருகிறது.
நயாரா நிறுவனம் பெட்ரோல் விலையை லிட்டருக்கு ரூ.5.30 வரையிலும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.3 உயர்த்தி அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.107.93 ஆகவும், டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.97.22 ஆகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெட்ரோல், டீசல் விலை திடீர் உயர்வால் வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். அதே நேரத்தில், அரசு எண்ணெய் நிறுவனங்ளான ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம், பாரத் பெட்ரோலியம், இந்தியன் ஆயில், கெயில் உள்ளிட்ட நிறுவனங்கள் பெட்ரோல், டீசல் விலையை உயர்த்தவில்லை. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் நிம்மதி பெருமூச்சி விட்டனர்.