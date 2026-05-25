பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு.. லிட்டருக்கு இவ்வளவா? வாகன ஓட்டிகளுக்கு அதிர்ச்சி

Written ByUmabarkavi KUpdated byUmabarkavi K
Published: May 25, 2026, 06:48 AM IST|Updated: May 25, 2026, 06:48 AM IST

Petrol diesel Price Latest:  இந்தியாவில் கடந்த 10  நாட்களில் மட்டும் பெட்ரோல்,  டீசல் விலை மூன்று முறை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில்,  இன்று (மே 2) மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 

கடந்த பிப்ரவரி மாதம் அமெரிக்கா ஈரான் இடையே போர் பதற்றம் வெடித்தது. இதன் காரணமாக, ஹார்முஸ ஜலசந்தி மூடப்பட்டது. இதனால், கச்சா எண்ணெய் ஏற்றுமதி பாதிக்கப்பட்டது. போர் பதற்றம் காரணமாக ஒரு பேரல் கச்சா எண்ணெய் விலை சர்வதேச அளவில் 130 டாலர் வரை அதிகரித்தது. இதனால், பல்வேறு நாடுகளில் எரிபொருட்களின் விலையை உயர்த்தின. 

 

இந்தியாவை பொறுத்தவரை, கச்சா எண்ணெய் கையிருப்பில் இருந்தால் பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்த்தப்படவில்லை. மாறாக எல்பிஜி கேஸ் சிலிண்டர் விலைகள்  தாறுமாறாக உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது. ஆனால், எண்ணெய் நிறுவனங்கள் கடும் இழப்பை சந்தித்து வந்தது. 

 

இதனால், எந்த நேரத்திலும் பெட்ரோல் டீசல் விலைகள் உயர்த்தப்படலாம் என்ற எண்ணம் நிலவி வந்தது. அதை மெய்ப்பிக்கும் வகையில்,  கடந்த மே 15ஆம் தேதி பெட்ரோல், டீசல் விலை தலா ரூ.3 உயர்த்தப்பட்டது.  கடைசியாக 2022ஆம்  ஆண்டு ஏப்ரல் மாதம் பெட்ரோல், டீசல் விலைகளை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் உயர்த்தின. அதன்பிறகு 4 ஆண்டுகளாக உயர்த்தப்படலாம், தற்போது உயர்த்தப்பட்டு வருகிறது.

 

இதன்பிறகு, அடுத்த 5 நாட்களில் மே 19ஆம் தேதி மீண்டும் பெட்ரோல், டீசல் உயர்த்தப்பட்டது.  அதாவது, ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 87 பைசாகவும், டீசல் லிட்டருக்கு 91 பைசாவும் உயர்த்தப்பட்டது. தொடர்ந்து, மே 23ஆம் தேதியும் பெட்ரோல், டீசல் விலையை மத்திய அரசு உயர்த்தியது. அதாவது, பெட்ரோல் லிட்டருக்கு 87 பைசாவும், டீசல் லிட்டருக்கு 91 பைசாவும் உயர்ந்தது. 10 நாட்களில் மட்டும் 3 முறை பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்தது. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் கடும் சிரமத்தை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர். 

 

இந்த நிலையில்,  இன்று (மே 25) காலையிலேயே அதிர்ச்சியூட்டும் செய்தி வந்துள்ளது. பெட்ரோல், டீசல் விலையை 4வது முறையாக மத்திய அரசு உயர்த்தியுள்ளது. அதன்படி, பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2.46, டீசல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.2.57 ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இரண்டு வாரங்களில் 4வது முறை பெட்ரோல், டீசல் உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.  இதனால், சென்னையில் நேற்று லிட்டருக்கு ரூ.105.31-க்கு விற்பனையாகி வந்த பெட்ரோலானது இன்று ரூ.2.46 உயர்ந்து ரூ.107.77-க்கு விற்பனையாகிறது. டீசல் விலையும் லிட்டருக்கு ரூ.2.57 உயர்ந்து ரூ.99.55க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Chennai Petrol Diesel Price
Petrol Diesel Price Hike
Fuel Price India

