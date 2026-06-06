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பிஎப் : அவசர தேவைக்கு பணம் கேட்டு விண்ணப்பிக்கிறீர்களா? தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய 7 தகவல்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 06, 2026, 06:34 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 06:34 PM IST

பிஎப் அக்கவுண்டில் அவசர தேவைக்கு பணம் கேட்டு விண்ணப்பிக்கிறீர்களா? முக்கிய அப்டேட்

 

பிஎப் அக்கவுண்டில் அவசர தேவைக்கு பணம் கேட்டு விண்ணப்பிக்கும் முன்னர் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய முக்கிய தகவல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 

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மருத்துவத் தேவைகளுக்காக அவசரப் பணம் கோரும் விண்ணப்பங்களைச் செயலாக்க தற்போது 'ஆட்டோ மோடு' வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் மனிதத் தலையீடு ஏதுமின்றி, விண்ணப்பித்த 3 நாட்களுக்குள் பணம் நேரடியாக உங்களது வங்கிக் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும்.

 

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அவசர மருத்துவத் தேவைகளுக்கான முன்பண வரம்பு தற்போது ரூ.50,000-லிருந்து ரூ.1 லட்சமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஊழியர்கள் தங்களின் கணக்கில் இருந்து அதிகப்படியான தொகையை அவசரக் காலங்களில் எளிதாகப் பெற முடியும்.

 

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ஊழியர்கள் உமங் (UMANG) செயலி அல்லது இபிஎப்ஓ (EPFO) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் மூலம் ஆன்லைனிலேயே பணத்திற்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அதற்கு முன்னதாக உங்களது யுஏஎன் (UAN) எண்ணுடன் ஆதார், பான் மற்றும் வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள் சரியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.

 

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பிஎப் கணக்கில் இருந்து முன்கூட்டியே பணம் எடுக்க 'படிவம் 31' (Form 31)-ஐப் பயன்படுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் போது திருமணம், மருத்துவம், கல்வி, அல்லது வீடு கட்டுதல் போன்ற காரணங்களில் உங்களின் தேவைக்கேற்ற சரியான காரணத்தைத் (Para) தேர்வு செய்வது அவசியமாகும்.

 

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விண்ணப்பத்துடன் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் வங்கிப் புத்தக நகல் அல்லது ரத்து செய்யப்பட்ட செக் லீஃப் (Cancelled Cheque) மிகவும் தெளிவாக இருக்க வேண்டும். அதில் உங்களது பெயர், கணக்கு எண் மற்றும் ஐஎப்எஸ்சி (IFSC) குறியீடு ஆகியவை தெளிவாகத் தெரிந்தால் மட்டுமே விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படாமல் இருக்கும்.

 

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மருத்துவம் போன்ற அவசரக் காரணங்களுக்குப் பணம் எடுக்க எவ்வித குறைந்தபட்ச சேவைக்கால (Service Period) நிபந்தனையும் கிடையாது. ஆனால் திருமணம், கல்வி அல்லது வீடு கட்டுதல் போன்ற காரணங்களுக்குப் பணம் எடுக்க குறிப்பிட்ட ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற விதிமுறை உள்ளது.

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இத்திட்டத்தின் கீழ் அவசரத் தேவைகளுக்காகப் பெறப்படும் பிஎப் முன்பணத்தை நீங்கள் மீண்டும் இபிஎப்ஓ அமைப்பிற்குத் திரும்பச் செலுத்த வேண்டியதில்லை. எனினும், தேவையின்றி முன்கூட்டியே பணத்தை எடுப்பது உங்களின் ஓய்வூதியக் காலச் சேமிப்பைக் குறைக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்

TAGS:
EPFO
EPF WITHDRAWAL
PF Account
Provident fund
PF Advance

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