பிள்ளையார் சதுர்த்தி 2025: அதிசய நிகழ்வுகள், 3 ராசிகளுக்கு பண மழை, ஜாக்பாட் அடிக்கும்

Ganesh Chaturthi 2025 : விநாயகர் சதுர்த்தியன்று, பிரீதி, ஆயுஷ்மான் யோகம், சௌபாக்யா மற்றும் ரவி உள்ளிட்ட 8 யோகங்கள் உருவாகின்றன, இதன் காரணமாக 3 ராசிக்காரர்கள் சிறப்பு நிதி நன்மைகளைப் பெறலாம்
பிள்ளையார் சதுர்த்தி இந்த ஆண்டு நேற்று அதாவது ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி தொடங்கியது, ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி பிற்பகல் 1.54 மணி முதல் பிற்பகல் 3.44 மணி வரை நீடிக்கும். கணேஷ் சதுர்த்தி ஆகஸ்ட் 27 ஆம் தேதி உதய திதியில் கொண்டாடப்படுகிறது.

விநாயகர் சதுர்த்தி நாளில் 8 சிறிய மற்றும் பெரிய யோகங்கள் உருவாகின்றன. விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று இந்த சுப தற்செயல்கள் உருவாகுவதால், மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் நல்ல பலன்களை பெறுவார்கள். இந்த மூன்று அதிர்ஷ்ட ராசிக்காரர்கள் எவை என்பதை தெரிந்துக் கொள்வோம்.

துலாம்: விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று நிகழும் அரிய தற்செயல் நிகழ்வால், துலாம் ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் உள்ள அனைத்து தடைகளும் நீங்கும். ஆரோக்கியம் முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும், வாழ்க்கை அற்புதமான முறையில் கடந்து செல்லும். பணம் சம்பாதிப்பதில் அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு துணை நிற்கும்.

மகரம்: விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று நிகழும் அரிய தற்செயல் நிகழ்வால், மகர ராசிக்காரர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் நேர்மறையான மாற்றங்களைக் காண்பார்கள். நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். சிக்கித் தவிக்கும் பணத்தைப் பெற முடியும். வேலையில் உள்ள தடைகள் விநாயகர் அருளால் முடிவுக்கு வரும். திடீர் பண ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். வேலையில் பதவி உயர்வு கிடைக்கக்கூடும்.

கும்பம்: கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, விநாயகர் சதுர்த்தி அன்று நிகழும் அரிய தற்செயல் நிகழ்வுகள் மிகவும் நன்மை பயக்கும். வருமானம் அதிகரிக்கும். முதலீடுகள் பெரும் லாபத்திற்கு வழிவகுக்கும். விநாயகர் அருளால், மரியாதை அதிகரிக்கும்.

பொறுப்புத் துறப்பு: இந்தக் கட்டுரையில் உள்ள தகவல்கள் பல்வேறு ஊடகங்கள், வாஸ்து சாஸ்திரங்கள், ஜோதிடர்கள், பஞ்சாங்கம், உபதேசங்கள், நம்பிக்கைகள், ஆன்மீக நூல்கள் ஆகியவற்றிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டு உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. எங்கள் நோக்கம் தகவலை வழங்குவது மட்டுமே. ZEE NEWS இதற்கு பொறுப்பேற்காது.

