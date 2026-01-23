English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள்! ஆனா ஒருமுறை கூட கோப்பையை ஜெயிக்கல.. லிஸ்டில் ஒரே ஒரு CSK வீரர்!

IPL Latest News: ஐபிஎல்லில் அதிக ரன்கள் அடித்து இதுவரை கோப்பையை வெல்லாத வீரர்கள் யார் யார்? 

 

IPL players without trophy: ஐபிஎல்லில் பல முக்கிய வீரர்கள் உள்ளனர். அதில் சிலர் எவ்வளவு ரன்களை குவித்தாலும் இதுவரை கோப்பையை வெல்லாமலேயே உள்ளனர். இந்த நிலையில், அப்படி ரன்கள் குவித்து கோப்பையை வெல்லாத வீரர்கள் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

 
கே.எல். ராகுல்: இந்த பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பவர் கே.எல். ராகுல். இவர் பெங்களூரு, லக்னோ, தற்போது டெல்லி என மொத்தமாக இதுவரை 145 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளார். அதில அவர் 46.21 சராசரியுடன் 5222 ரன்களை குவித்துள்ள நிலையில், இதுவரை ஒருமுறை கூட கோப்பையை கைப்பற்றவில்லை. 

கிறிஸ் கெயில்: வெஸ்ட் இண்ட்ஸ் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர வீரர் கிறிஸ் கெயில். இவர் ஐபிஎல்லில் கொல்கத்தா, பெங்களூரு மற்றும் பஞ்சாப் அணிகளுக்காக என மொத்தமாக 142 போட்டிகளில் விளையாடி 4965 ரன்களை குவித்துள்ளார். ஆனால் ஒருமுறை கூட கோப்பையை வெல்லவில்லை. 

ஏபி டி வில்லியர்ஸ்: தென்னாப்பிரிக்கா நட்சத்திர முன்னாள் வீரர் ஏபி டி வில்லியர்ஸ். இவர் டெல்லி டேர்டெவில்ஸ் அணி மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்காகவும் 184 போட்டிகளில் விளையாடி 5162 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஆனால் ஒருமுறை கூட ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லமுடியவில்லை. 

சஞ்சு சாம்சன்: கடந்த 2013ஆம் ஆண்டு ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியில் அறிமுகமானார் சஞ்சு சாம்சன். இவர் தற்போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு வந்துள்ளார். இவர் இதுவரை 176 போட்டிகளில் விளையாடி 4704 ரன்கள் குவித்துள்ளார். ஆனால் ஒருமுறை கூட கோப்பையை வெல்லவில்லை. 

ரிஷப் பண்ட்: இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரிஷப் பண்ட் கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல்லில் அறிமுகமானார். அவர் டெல்லி அணிக்காகவும் தற்போது லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்காகவும் விளையாடி வருகிறார். இதுவரை 125 போட்டிகளில் 3553 ரன்கள் குவித்த நிலையில், ஒருமுறை கூட கோப்பையை கைப்பற்றவில்லை. 

இந்த பட்டியலில், கே.எல். ராகுல், ரிஷப் பண்ட் மற்றும் சஞ்சு சாம்சன் ஆகியோர் தற்போது ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி வருகின்றனர். வரும் ஐபில்லில் இவர்களில் யாரெனும் ஒருவருக்காவது கோப்பை கைக்கூடுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.   

