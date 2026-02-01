2026 டி20 உலகக் கோப்பை: 20 அணிகளில் இடம் பெற்றிருக்கும் வீரர்கள் யார் யார்?

All teams Squad for the 2026 T20 World Cup: 2026 டி20 உலகக் கோப்பைக்கான 20 அணிகளின் வீரர்கள் விவரம் இங்கே.
All teams Squad for the 2026 T20 World Cup: டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் நிலையில், அதனை 4 குரூப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. இத்தொடர் தொடங்க இன்னும் சில தினங்களே உள்ள நிலையில், 20 அணிகளில் இடம் பிடித்திருக்கும் வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.
இந்தியா: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, இஷான் கிஷன், ஹர்திக் பாண்டியா, அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, வருண் சகரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், அக்சர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரிங்கு சிங்.
அமெரிக்கா: மோனாங்க் படேல் (கேப்டன்), ஜெஸ்ஸி சிங், ஆண்ட்ரீஸ் கௌஸ், ஷெஹான் ஜெயசூர்யா, மிலிந்த் குமார், ஷயன் ஜஹாங்கீர், சைதேஜா முக்காமலா, சஞ்சய் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஹர்மீத் சிங், நோஸ்துஷ் கென்ஜிகே, ஷாட்லி வான் ஷால்க்விக், சவுரப் நேத்ரவல்கர், அலி கான், முகமது மொஹ்ஸ் ரஞ்சனே.
நமீபியா: ஜெர்ஹார்ட் எராஸ்மஸ் (கேப்டன்), ஜேன் கிரீன், பெர்னார்ட் ஸ்கோல்ட்ஸ், ரூபன் ட்ரம்பெல்மேன், ஜேஜே ஸ்மிட், ஜான் ஃப்ரைலின்க், லூரன் ஸ்டீன்காம்ப், மாலன் க்ரூகர், நிகோல் லோஃப்டி-ஈடன், ஜாக் ப்ராஸ்செல், பென் ஷிகோங்கோ, ஜேசி பால்ட், டிலான் லீச்சர், டபிள்யூபி ஹெரிங்பர்க், மேக்ஸ்பி ஹெரிங்பர்க். ரிசர்வ்: அலெக்சாண்டர் வோல்சென்க்.
நெதர்லாந்து: ஸ்காட் எட்வர்ட்ஸ் (கேப்டன்), கொலின் அக்கர்மேன், நோவா குரோஸ், பாஸ் டி லீட், ஆர்யன் தட், ஃபிரெட் கிளாசென், கைல் க்ளீன், மைக்கேல் லெவிட், சாக் லயன்-கேஷெட், மேக்ஸ் ஓ'டவுட், லோகன் வான் பீக், டிம்ம் வான் டெர் குக்டென், ரோலோஃப் வான் டெர் மெர்வே, பால் வான் மீகெரென், சாகிப் சுல்பிகார்.
பாகிஸ்தான்: சல்மான் அலி ஆகா (கேப்டன்), அப்ரார் அகமது, பாபர் ஆசம், ஃபஹீம் அஷ்ரஃப், ஃபகார் ஜமான், கவாஜா முகமது நஃபே, முகமது நவாஸ், முகமது சல்மான் மிர்சா, நசீம் ஷா, சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான், சைம் அயூப், ஷஹீன் ஷா அப்ரிடி, ஷதாப் கான், உஸ்மான் கானாப் கான்.
ஆஸ்திரேலியா: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), சேவியர் பார்ட்லெட், கூப்பர் கானொலி, டிம் டேவிட், பென் ட்வார்ஷூயிஸ், கேமரூன் கிரீன், நாதன் எல்லிஸ், ஜோஷ் ஹேசில்வுட், டிராவிஸ் ஹெட், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், மேத்யூ குஹ்னெமன், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மேத்யூ ரென்ஷா, மார்கஸ் ஸ்டோனிஸ்.
இலங்கை: தசுன் ஷனக (கேப்டன்), பாத்தும் நிஸ்ஸங்க, குசல் மெண்டிஸ், கமில் மிஷார, குசல் பெரேரா, தனஞ்சய டி சில்வா, நிரோஷன் டிக்வெல்ல, ஜனித் லியனகே, சரித் அசலங்க, கமிந்து மெண்டிஸ், பவன் ரத்நாயக்க, சஹான் ஆராச்சிகே, வனிந்து ஹசரங்க, துனித் வெல்லலகே, மிலன் ரத்நாயக்க, டிஷான் சாலிங்க துஷார, டி. மதுஷன், மதீஷ பத்திரன, தில்ஷான் மதுஷங்க, மஹீஷ் தீக்ஷன, துஷான் ஹேமந்த, விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த், ட்ரவீன் மேத்யூ.
ஜிம்பாப்வே: சிக்கந்தர் ராசா (கேப்டன்), பிரையன் பென்னட், ரியான் பர்ல், கிரேம் க்ரீமர், பிராட்லி எவன்ஸ், கிளைவ் மடாண்டே, டினோடெண்டா மபோசா, தடிவானாஷே மருமானி, வெலிங்டன் மசகட்சா, டோனி முனியோங்கா, தஷிங்கா முசெகிவா, ப்ரெஸ்ஸிங் முசரபானி, பிரெடன் மைசரபானி, டியான் மையர்ஸ், ரிச்சர்ட் ந்கரவா.
அயர்லாந்து: பால் ஸ்டிர்லிங் (கேப்டன்), மார்க் அடேர், ராஸ் அடேர், பென் கலிட்ஸ், கர்டிஸ் கேம்பர், கரேத் டெலானி, ஜார்ஜ் டோக்ரெல், மேத்யூ ஹம்ப்ரேஸ், ஜோஷ் லிட்டில், பேரி மெக்கார்த்தி, ஹாரி டெக்டர், டிம் டெக்டர், லோர்கன் டக்கர், பென் ஒயிட், கிரேக் யங்.
ஓமன்: ஜதீந்தர் சிங் (கேப்டன்), விநாயக் சுக்லா, முகமது நதீம், ஷகீல் அகமது, ஹம்மத் மிர்சா, வாசிம் அலி, கரண் சோனாவலே, ஷா பைசல், நதீம் கான், சுஃப்யான் மெஹ்மூத், ஜே ஒடெத்ரா, ஷபிக் ஜான், ஆஷிஷ் ஒதேதாரா, ஜித்தன் ரமானந்தி, ஆமிர் கலீம்.
இங்கிலாந்து [தற்காலிக அணி]: ஹாரி புரூக் (கேப்டன்), ரெஹான் அகமது, ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், டாம் பான்டன், ஜேக்கப் பெத்தேல், ஜோஸ் பட்லர், சாம் கர்ரன், லியாம் டாசன், பென் டக்கெட், வில் ஜாக்ஸ், ஜேமி ஓவர்டன், அடில் ரஷித், பில் சால்ட், ஜோஷ் டங்கு, லூக் வுட்.
வெஸ்ட் இண்டீஸ்: ஷாய் ஹோப் (கேப்டன்), ஷிம்ரோன் ஹெட்மியர், ஜான்சன் சார்லஸ், ரோஸ்டன் சேஸ், மேத்யூ ஃபோர்டே, ஜேசன் ஹோல்டர், அகேல் ஹொசைன், ஷமர் ஜோசப், பிராண்டன் கிங், குடகேஷ் மோட்டி, ரோவ்மேன் பவல், ஷெர்ஃபேன் ரதர்ஃபோர்ட், குவென்டின் சாம்ப்சன், ரோமரியோடன் சீல்ஸ், ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட்.
இத்தாலி: வெய்ன் மேட்சென் (கேப்டன்), மார்கஸ் காம்போபியானோ, ஜியான் பியரோ மீட், ஜைன் அலி, அலி ஹசன், கிரிஷன் ஜார்ஜ், ஹாரி மானென்டி, அந்தோணி மோஸ்கா, ஜஸ்டின் மோஸ்கா, சையத் நக்வி, பெஞ்சமின் மானென்டி, ஜஸ்பிரீத் சிங், ஜேஜே ஸ்மட்ஸ், தாமஸ், கிராண்ட் ஸ்டூவர்ட், தாமஸ் டிராகா.
நேபாளம்: ரோஹித் பவுடெல் (கேப்டன்), திபேந்திர சிங் ஐரி, சந்தீப் லாமிச்சானே, குஷால் புர்டெல், ஆசிஃப் ஷேக், சந்தீப் ஜோரா, ஆரிஃப் ஷேக், பாசிர் அஹமத், சோம்பல் காமி, கரண் கே.சி, நந்தன் யாதவ், குல்ஷான் ஜா, லலித் ராஜ்பன்ஷி, ஷேர் மல்லா, லோகேஷ் பாம்.
ஸ்காட்லாந்து: ரிச்சி பெரிங்டன் (கேப்டன்), டாம் புரூஸ், மேத்யூ கிராஸ், பிராட்லி கர்ரி, ஆலிவர் டேவிட்சன், கிறிஸ் கிரீவ்ஸ், ஜைனுல்லா இஹ்சான், மைக்கேல் ஜோன்ஸ், மைக்கேல் லீஸ்க், ஃபின்லே மெக்ரீத், பிராண்டன் மெக்முல்லன், ஜார்ஜ் முன்சி, சஃப்யான் ஷெரிப், மார்க் வாட், பிராட்லி வீல். பயண இருப்புக்கள்: ஜாஸ்பர் டேவிட்சன், ஜாக் ஜார்விஸ், பயணம் செய்யாத ரிசர்வ் வீரர்கள்: மெக்கன்சி ஜோன்ஸ், கிறிஸ் மெக்பிரைட், சார்லி டியர்.
தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ராம் (கேப்டன்), கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், மார்கோ ஜான்சன், ஜார்ஜ் லிண்டே, கேஷவ் மகாராஜ், க்வேனா மபாகா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி நிகிடி, அன்ரிச் நார்ட்ஜே, காகிசோ ரபாடா, ரியான் ரிக்கல்டன், ஜேசன் ஸ்மித், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.
நியூசிலாந்து: மிட்செல் சாண்ட்னர் (கேப்டன்), ஃபின் ஆலன், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மார்க் சாப்மேன், டெவோன் கான்வே, ஜேக்கப் டஃபி, லாக்கி பெர்குசன், மேட் ஹென்றி, கைல் ஜேமிசன், டேரில் மிட்செல், ஜேம்ஸ் நீஷாம், க்ளென் பிலிப்ஸ், ரச்சின் ரவீந்திர, டிம் சீஃபர்ட், இஷ் சோதி.
ஆப்கானிஸ்தான்: ரஷித் கான் (கேப்டன்), நூர் அகமது, அப்துல்லா அஹ்மத்சாய், செடிகுல்லா அடல், ஃபசல்ஹக் ஃபாரூக்கி, ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், நவீன் உல் ஹக், முகமது இஷாக், ஷாஹிதுல்லா கமால், முகமது நபி, குல்பாடின் நைப், அஸ்மதுல்லா உமர்சாய், முஜீப் உர் ரஹ்மான், தர்வீஷ் ரசூலி, இப்ராஹிம் ஜத்ரான். ரிசர்வ் வீரர்கள்: ஏஎம் கசன்ஃபர், இஜாஸ் அஹ்மத்ஸாய் மற்றும் ஜியா உர் ரஹ்மான் ஷரிஃபி.
கனடா: தில்ப்ரீத் பஜ்வா (கேப்டன்), அஜய்வீர் ஹண்டால், அன்ஷ் படேல், திலோன் ஹெய்லிகர், ஹர்ஷ் தாக்கர், ஜஸ்கரந்தீப் பட்டர், கலீம் சனா, கன்வர்பால் தத்குர், நவ்நீத் தலிவால், நிக்கோலஸ் கிர்டன், ரவீந்தர்பால் சிங், சாத் பின் ஜாபர், ஷிவம் ஷர்மா, ஷ்ரேயாஸ் மோவா, யுவராஜ் சாம்ரா.
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ்: முஹம்மது வசீம் (கேப்டன்), அலிஷன் ஷரபு, ஆர்யன்ஷ் ஷர்மா, துருவ் பராஷர், ஹைதர் அலி, ஹர்ஷித் கௌஷிக், ஜுனைத் சித்திக், மயங்க் குமார், முஹம்மது அர்பான், முஹம்மது ஃபரூக், முஹம்மது ஜவதுல்லா, முஹம்மது ஜோஹைப், ரோஹித் கான், சோஹைப் கான், சிம்ரன்ஜீத் சிங்.