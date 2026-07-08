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PM Awas திட்டம்: சொந்த வீடு கட்ட அரசின் நிதியுதவி, யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? எப்படி பெறுவது?

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 08, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:40 PM IST

PM Awas Yojana: பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா என்பது ஒரு அரசுத் திட்டமாகும். வீட்டுக்கடன் வட்டி விகிதங்களில் கணிசமான சலுகையை வழங்குவதன் மூலம், தனிநபர்கள் தங்கள் சொந்த வீடு வாங்கும் கனவை நனவாக்க இது உதவுகிறது. 

PM Awas Yojana: PMAY-நகர்ப்புறம் 2.0 (PMAY-Urban 2.0) திட்டத்தின் கீழ், முதல் முறையாக வீடு வாங்குபவர்கள் அல்லது வீடு கட்டுபவர்களுக்கு, மாதத் தவணை (EMI) சுமையைக் குறைக்கும் வகையில் ரூ. 1.80 லட்சம் வரையிலான மானியம் வழங்கப்படுகிறது.

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பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா

வீடு வாங்கும் எண்ணத்தில் உள்ள மக்களுக்கு நிதிச்சுமையை குறைத்து சொந்த வீட்டு கனவை நிஜமாக்க நிதி உதவி அளிக்கும் PMAY-நகர்ப்புறம் 2.0 (PMAY-Urban 2.0) திட்டத்தின் கீழ், முதல் முறையாக வீடு வாங்குபவர்கள் அல்லது வீடு கட்டுபவர்களுக்கு, மாதத் தவணை (EMI) சுமையைக் குறைக்கும் வகையில் ரூ. 1.80 லட்சம் வரையிலான மானியம் வழங்கப்படுகிறது.

Pradhan Mantri Awas Yojana2/7

பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா

பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா என்பது ஒரு அரசுத் திட்டமாகும். வீட்டுக்கடன் வட்டி விகிதங்களில் கணிசமான சலுகையை வழங்குவதன் மூலம், தனிநபர்கள் தங்கள் சொந்த வீடு வாங்கும் கனவை நனவாக்க இது உதவுகிறது. வருமானப் பிரிவுகளின் அடிப்படையில் மானிய ஒதுக்கீட்டைத் தீர்மானிக்க, பயனாளிகள் அவர்களின் ஆண்டு குடும்ப வருமானத்தின் அடிப்படையில் மூன்று குழுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறார்கள். அதற்கேற்ப வட்டி மானியம் கணக்கிடப்படுகிறது.

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வீட்டுக் கடன்

இத்திட்டத்தின் கீழ் ரூ. 25 லட்சம் வரையிலான வீட்டுக் கடனைப் பெறலாம். அதேவேளையில் சொத்தின் மதிப்பு ரூ. 35 லட்சத்திற்குள் இருக்க வேண்டும். ரூ. 1.80 லட்சம் மானியத் தொகையானது ஐந்து சமமான வருடாந்திரத் தவணைகளில் வழங்கப்படுகிறது, இது ஆண்டுக்கு ரூ. 36,000 வீதம் அசல் தொகையைக் குறைக்கிறது.

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பிரதான் மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா

உண்மையான தேவையில் உள்ளவர்களுக்கு உதவி கிடைப்பதை உறுதிசெய்ய, அரசு நிர்ணயித்துள்ள குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளைப் பூர்த்தி செய்வது மானியம் பெறுவதற்கு அவசியமாகும். 'பக்கா வீடு' (நன்கு கட்டப்பட்ட நிரந்தர வீடு) சொந்தமாக இல்லாதிருத்தல், முந்தைய வீட்டுவசதித் திட்டங்களில் பலன் பெறாதிருத்தல் மற்றும் சொத்து உரிமையில் பெண்களுக்கு உரிமை இருப்பதை உறுதி செய்தல் ஆகியவை முக்கிய நிபந்தனைகளில் அடங்கும்.

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மத்திய அரசின் பிஎம் ஆவாஸ் திட்டம்

மானியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும்போது, ​​அடையாளச் சான்று, வருமானச் சான்று, சொத்து உரிமை இல்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தும் உறுதிமொழிப் பத்திரம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான ஆவணங்கள் போன்ற அத்தியாவசிய ஆவணங்களை விண்ணப்பதாரர்கள் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.

 

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PMAY மானியம்

மானியத்திற்கு விண்ணப்பிக்க, பயனாளிகள் பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்: 1. அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி அல்லது நிதி நிறுவனத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். 2. தேவையான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பித்து, வீட்டுக் கடன் மற்றும் PMAY மானியத்திற்கு விண்ணப்பிக்கவும். 3. வங்கி உங்கள் தகுதியைச் சரிபார்த்து, மானியத்திற்கான கோரிக்கையை மத்திய ஒருங்கிணைப்பு முகமைக்கு (Central Nodal Agency) அனுப்பும். 4. அரசு முகமையிடமிருந்து ஒப்புதல் கிடைத்ததும், மானியத் தொகை நேரடியாக உங்கள் கடன் கணக்கிற்கு மாற்றப்படும், இதனால் உங்கள் மாதத் தவணை (EMI) குறையும்.

 

PMAY-Urban7/7

PMAY-நகர்ப்புறம்

விண்ணப்பதாரர்கள் 'மதிப்பீட்டு அடையாள எண்' (Assessment ID)-ஐப் பயன்படுத்தி PMAY-இன் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் தங்கள் தகுதி மற்றும் விண்ணப்பத்தின் நிலையை அறியலாம். கடன் நடைமுறையில் இருக்கும் வரையிலும், அனைத்து விதிகளும் பின்பற்றப்படும் வரையிலும் வருடாந்திர மானியத் தவணைகள் விடுவிக்கப்படும்.

TAGS:
PM Awas Yojana
PMAY

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