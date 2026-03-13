PM Kisan 22வது தவணை இன்று வருகிறது: தவணை நிலையை எப்படி தெரிந்துகொள்வது?

PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயனாளிகளுக்கு முக்கிய செய்தி. இன்று அவர்களின் கணக்குகளில் 22வது தவணை டெபாசிட் செய்யப்படும். இது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 22-வது தவணையை அசாமிலிருந்து வெளியிடவுள்ளார். உங்கள் கணக்கில் தவணைத் தொகை வந்துவிட்டதா என்பதை அறிவதற்கான வழிமுறையை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.
பல நாட்களாக காத்திருந்த விவசாயிகளுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைத்துள்ளது. மத்திய அரசின் 'பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி' திட்டத்தின் அடுத்த தவணைத் தொகை இன்று வெளியிடப்பட உள்ளது.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயனாளிகளாக உள்ள விவசாயிகளுக்கு, அதற்கான நிதி நேரடியாக அவர்களின் வங்கிக் கணக்குகளில் செலுத்தப்படவுள்ளது. மத்திய அரசின் இந்த திட்டத்தின் மூலம் கோடிக்கணக்கான விவசாயிகளுக்கு நிதியுதவி அளிக்கப்படுகின்றது.
ஒவ்வொரு பிஎம் கிசான் தவணைகளை போலவும் இந்த முறையும் விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற (DBT) வழிமுறையின் மூலம் ரூ.2,000 செலுத்தப்படும். இன்று, அசாமின் கவுகாத்தியிலிருந்து, பிரதமர் நரேந்திர மோடி இந்த பணத்தை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றுவார்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் பயனாளிகள் வீட்டில் இருந்தபடியே தங்கள் தவணைத் தொகையின் நிலையை எளிதாகச் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். இதற்கான முழுமையான செயல்முறையை இங்கே காணலாம்.
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை நிலையை தெரிந்துகொள்ள முதலில் விவசாயிகள் pmkisan.gov.in என்ற பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்குச் செல்ல வேண்டும். அதில், Farmers Corner, அதாவது விவசாயிகள் பிரிவுக்கு செல்லவும். அந்த பகுதியில், 'Know Your Status', அதாவது உங்கள் நிலையை அறிய என்பதை கிளிக் செய்யவும். அதன் பின்னர், கேட்கப்பட்டுள்ள விவரங்களை உள்ளிட்டு உங்கள் நிலையை அறிந்துகொள்ளலாம்.
விவசாயிகள் தங்கள் தவணை நிலையை தெரிந்துகொள்ள, தங்கள் பதிவு எண்ணை (Registration Number) உள்ளிட வேண்டும். பதிவு எண் தெரியாத விவசாயிகள், இணையதளத்தின் மூலம் ஆதார் எண் அல்லது கைபேசி எண்ணைப் பயன்படுத்தி, அதை மிக எளிதாகப் மீட்டெடுக்கலாம்.
அடுத்த கட்டமாக, விவசாயிகளின் பதிவு செய்யப்பட்ட மொபைல் போனுக்கு ஒரு OTP (ஒருமுறை கடவுச்சொல்) பரும். அதை உள்ளிட வேண்டும். OTP-ஐ உள்ளிட்ட உடனேயே, பயனாளியின் முழுமையான விவரங்கள் திரையில் தோன்றும். இதில் விவசாயிகள் தங்களுடைய தவணைத் தொகை அனுப்பப்பட்ட தேதியை தெரிந்துகொள்ளலாம். மேலும், தவணையின் தற்போதைய நிலையையும் இங்கே காணலாம். இந்த வகையில் பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை தங்கள் கணக்கில் வந்ததா இல்லையா என்பதை விவசாயிகள் எளிதாக அறியலாம்.
இது தவிர விவசாயிகள் ஒரு பிரத்யேகச் செயலி மூலமாகவும் தங்கள் தவணை நிலை பற்றிய தகவல்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதற்கு, விவசாயிகள் அரசின் அதிகாரப்பூர்வச் செயலியைத் தங்கள் கைபேசியில் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள வேண்டும். ஆதார் எண் அல்லது மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி அந்தச் செயலியில் லாக் இன் செய்ய வேண்டும். அதன் பிறகு Beneficiary Status என்ற பகுதிக்கு சென்று கிளிக் செய்து அனைத்து விவரங்களையும் அறியலாம்.
இன்று பிரதம் மோடி வெளியிடவுள்ள பிஎம் கிசான் 22வது தவணையின் மொத்த மதிப்பு சுமார் ₹18,640 கோடியாகும். இது 9 கோடிக்கும் அதிகமான பயனாளிகளான விவசாயக் குடும்பங்களின் கணக்குகளைச் சென்றடையவுள்ளது.