பிஎம் கிசான் அப்டேட் : திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்!

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேருவதற்கு திண்டுக்கல், அரியலூர் விவசாயிகளுக்கு சூப்பர் சான்ஸ்.
PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு தேவையான விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திண்டுக்கல், அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.
பிஎம் கிசான் (PM Kisan) திட்டத்தில் விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெறாமல் இருந்தால் உடனே விண்ணப்பிக்குமாறு திண்டுக்கல் மற்றும் அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அம்மாவட்ட விவசாயிகளுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.
பிஎம் கிசான் திட்டத்துக்கு விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த எண் பெறாத விவசாயிகளுக்கு இம்முறை வழங்கப்பட உள்ள 22வது பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை வழங்கப்படாது.
எனவே தமிழ்நாடு முழுவதும் மாவட்ட வாரியாக விவசாயிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இது தொடர்பாக அறிவுறுத்தல்களை கொடுத்து வருகின்றனர். அரியலூர் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், விவசாய தனித்துவ அடையாள எண் பெற விண்ணப்பிக்குமாறு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்.
அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து விவசாயிகளும் வரும் காலங்களில் தொடர்ந்து மத்திய, மாநில அரசுகளின் சலுகைகளை பெற்றிட நில உடைமை ஆவணங்களை பதிவு செய்து விவசாய அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை தங்களது நில உடைமை விவரங்களை வேளாண் அடுக்ககம் வலைதளத்தில் பதிவு செய்யாத விவசாயிகள் வேளாண்மை, தோட்டக்கலை, வேளாண் விற்பனைத்துறை கள அலுவலர்களை தொடர்பு கொண்டு தங்களது நில உடைமை ஆவணங்களை வேளாண் அடுக்ககம் வலைதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்து விவசாயிகளுக்கான அடையாள எண் பெற்றிட அறிவுறுத்தப்பட்டுகிறது.
அரியலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள 1,32,231 விவசாயிகளில் 89,501 விவசாயிகள் இதுவரை நில உடைமை பதிவு செய்து உள்ளனர். மீதமுள்ள 42730 விவசாயிகள் பதிவு செய்ய வேண்டியுள்ளது. பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதி திட்டம், பயிர் காப்பீடு திட்டம், குறுவை சிறப்பு தொகுப்பு திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களில் பயன்பெற இந்த அடையாள எண் அவசியம்.
எனவே, அருகில் உள்ள பொது சேவை மையம் அல்லது வட்டார வேளாண்மை உதவி இயக்குனர் அலவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இதேபோல், திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் விடுத்துள்ள அறிவிப்பில், விவசாயிகள் தங்களது பட்டா, ஆதார் எண் மற்றும் ஆதாருடன் இணைக்கப்பட்ட செல்போன் எண்ணுடன் அருகிலுள்ள இ-சேவை மையம் அல்லது வேளாண், தோட்டக்கலை அலுவலர்களை அணுகி உடன் தனித்துவ அடையாள எண்ணைப் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என கூறியுள்ளார்.
மேலும், பி.எம்.கிசான் திட்டத்தின் மூலம் நிதி உதவி பெறும் விவசாயிகளுக்கு அத்திட்ட உதவி தொடர்ந்து கிடைத்திட உடனே இந்நில பதிவினை அவசியம் செய்திட வேண்டும் என்றும் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.