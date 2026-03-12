PM Kisan 22வது தவணை: நாளை அசாமிலிருந்து வெளியிடுகிறார் பிரதமர் மோடி

PM Kisan 22nd Installment: பிஎம் கிசான் பயனாளி விவசாயிகளுக்கு நல்ல செய்தி. 22வது தவணை நாளை வெளியிடப்படும். முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
PM Kisan Latest News: பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டு இருந்தார்கள். இந்த நிலையில், நாளை அதாவது மார்ச் 13 ஆம் தேதி இது வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி மார்ச் 13 அன்று பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி திட்டத்தின் 22வது தவணையை வெளியிடுவார். நேரடி பலன் பரிமாற்றம் (DBT) மூலம் நாடு முழுவதும் உள்ள 9.32 கோடி விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கு ₹18,640 கோடியை நேரடியாக அவர் மாற்றுவார்.
அஸ்ஸாமின் குவஹாத்தியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியின் போது இந்த நிதி வெளியிடப்படும். இந்தத் தவணை 2.15 கோடிக்கும் மேற்பட்ட பெண் விவசாயிகளுக்கும் பயனளிக்கும். அவர்கள் தங்கள் கணக்குகளில் நேரடியாக நிதி உதவி பெறுவார்கள்.
புது தில்லியில் பத்திரிகையாளர்களிடம் பேசிய மத்திய வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலத்துறை அமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான், விவசாயிகளுக்கு நேரடி வருமான ஆதரவை வழங்குவதன் மூலம் இந்தத் திட்டம் கிராமப்புற பொருளாதாரத்தை வலுப்படுத்துகிறது என்றார். 2019 ஆம் ஆண்டில் PM-KISAN தொடங்கப்பட்டதிலிருந்து, DBT மூலம் ஏற்கனவே ₹4.09 லட்சம் கோடிக்கு மேல் விவசாயிகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் நிதி உதவி விவசாய முதலீட்டை அதிகரித்துள்ளதாகவும், விவசாயிகள் கடன் வழங்குபவர்களைச் சார்ந்திருப்பதைக் குறைத்துள்ளதாகவும் ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன என்று சவுகான் கூறினார். பிரதமர் மோடியின் தலைமையில், விவசாய மேம்பாடு மற்றும் விவசாயிகள் நலனை மேம்படுத்துவதற்கான முயற்சிகள் தொடரும் என்று அவர் கூறினார்.
கடந்த பத்தாண்டுகளில் விவசாயத் துறையில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்றத்தை எடுத்துரைத்த சௌஹான், தானியப் பற்றாக்குறையை எதிர்கொள்ளும் நாடாக இருந்து, இன்று உலகளவில் உணவு தானியங்களை உற்பத்தி செய்யும் நாடாக இந்தியா மாறியுள்ளது என்று கூறினார். நாட்டின் மொத்த உணவு தானிய உற்பத்தி 2014 இல் 252 மில்லியன் டன்னிலிருந்து இன்று 357 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது என்று அவர் குறிப்பிட்டார்.
அரிசி உற்பத்தியில் சுமார் 150 மில்லியன் டன்களை எட்டியுள்ள இந்தியா, சீனாவை விஞ்சி உலகின் மிகப்பெரிய அரிசி உற்பத்தியாளராக மாறியுள்ளது என்றும் அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்தார். தோட்டக்கலை உற்பத்தியும் ஒரு பெரிய உயர்வைக் கண்டுள்ளது, பழங்கள் மற்றும் காய்கறி உற்பத்தி 277 மில்லியன் டன்னிலிருந்து 369 மில்லியன் டன்னாக அதிகரித்துள்ளது.
பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் ரூ.6,000 நிதி உதவி அளிக்கப்படுகின்றது. இது ரூ.2,000 என்ற சம தவணைகளில் 4 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வழங்கப்படுகிறது.
பிஎம் கிசான் 21வது தவணை நவம்பர் மாதம் வெளியிடப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து 22வது தவணைக்காக விவசாயிகள் ஆவலுடன் காத்துக்கொண்டு இருந்தார்கள். இந்த நிலையில், நாளை அதாவது மார்ச் 13 ஆம் தேதி இது வெளியிடப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிஎம் கிசான் 22வத் தவணையை பெற விவசாயிகள் சில நிபந்தனைகளை கண்டிப்பாக பூர்த்தி செய்திருக்க வேண்டும். குறிப்பாக விவசாயிகள் e-kyc செய்து முடிப்பது மிக கட்டாயமாகும்.