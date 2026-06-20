/பிஎம் கிசான் 23வது தவணையை வெளியிட்டார் பிரதமர் மோடி: உங்களுக்கு ரூ.2,000 வந்தாச்சா?

PM Kisan 23rd Installment: PM-KISAN திட்டம் என்பது நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளின் நிதித் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக, பிப்ரவரி 2019-ல் பிரதமரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு மத்தியத் துறைத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ. 6,000 நிதியுதவி மூன்று சம தவணைகளாக அளிக்கப்படுகின்றது.
PM Kisan Latest News: பிரதமர் நரேந்திர மோடி சனிக்கிழமையன்று 'பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி' (PM-KISAN) திட்டத்தின் 23-வது தவணையை வெளியிட்டார். 9.44 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 18,880 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை பிரதமர் மோடி நேரடியாக விடுவித்தார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி சனிக்கிழமையன்று 'பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி' (PM-KISAN) திட்டத்தின் 23-வது தவணையை வெளியிட்டார். மேற்கு வங்காளத்தின் ஹூக்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள தாரகேஸ்வரில் நடைபெற்ற விழாவில், 9.44 லட்சத்திற்கும் அதிகமான விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் ரூ. 18,880 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையை பிரதமர் மோடி நேரடியாக விடுவித்தார்.
பிரதமர் மோடி இந்த விழாவில், பயனாளிகளான அனைத்து விவசாயிகளின் கணக்கிலும் ரூ.2,000 -ஐ செலுத்தினார். PM-KISAN திட்டத்தின் 23-வது தவணைப் பலனைப் பெறுபவர்களில் 2.18 கோடிக்கும் அதிகமான பெண் விவசாயிகளும் அடங்குவர்.
தங்கள் பெயரில் சாகுபடிக்கு ஏற்ற நிலம் வைத்துள்ள அனைத்து விவசாயக் குடும்பங்களும் இத்திட்டத்தின் கீழ் பலன்களைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள். இத்திட்டத்தில் இணைவதற்குத் தேவைப்படும் கட்டாயத் தகவல்கள்: விவசாயி / வாழ்க்கைத் துணையின் பெயர், விவசாயி / வாழ்க்கைத் துணையின் பிறந்த தேதி, வங்கிக் கணக்கு எண், IFSC/ MICR குறியீடு, அலைபேசி (தொடர்பு) எண், ஆதார் எண், கட்டளைப் பதிவு (mandate registration) செய்வதற்கு, வங்கிப் புத்தகத்தில் உள்ள பிற வாடிக்கையாளர் விவரங்களும் தேவைப்படலாம்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி, 2026 மார்ச் 13 அன்று அசாமின் குவஹாத்தியில் 'பிரதான் மந்திரி கிசான் சம்மன் நிதி' (PM-KISAN) திட்டத்தின் 22-வது தவணையை வெளியிட்டார். அப்போதும் பயனாளி விவசாயிகளின் கணக்குகளில் ரூ. 2,000 வரவு வைக்கப்படுகிறது. இந்தத் தவணையின் கீழ், நாடு முழுவதும் உள்ள 9.7 கோடிக்கும் அதிகமான விவசாயிகள், நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற (DBT) முறை மூலம் சுமார் ரூ. 20,500 கோடி நேரடி நிதியுதவியைப் பெற்றனர்.
PM-KISAN திட்டம் என்பது நிலம் வைத்துள்ள விவசாயிகளின் நிதித் தேவைகளை நிறைவு செய்வதற்காக, பிப்ரவரி 2019-ல் பிரதமரால் தொடங்கப்பட்ட ஒரு மத்தியத் துறைத் திட்டமாகும். இத்திட்டத்தின் கீழ், ஆண்டுக்கு ரூ. 6,000 நிதியுதவி மூன்று சம தவணைகளாக, விவசாயிகளின் ஆதார் இணைப்பு செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளுக்கு நேரடிப் பயன் பரிமாற்ற (DBT) முறை மூலம் வழங்கப்படுகிறது.
இதை எளிய வழியில் செக் செய்யலாம். அதற்கான செயல்முறை இதோ: முதலில் பிஎம் கிசானின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்திற்கு (https://pmkisan.gov.in/) செல்லவும். 'Payment Success' (பணம் செலுத்துதல் வெற்றி) என்ற டேபின் கீழ் இந்தியாவின் வரைபடத்தைக் காண்பீர்கள். வலதுபுறத்தில், "Dashboard" (டாஷ்போர்டு) என்று பெயரிடப்பட்ட மஞ்சள் நிறத் தாவல் இருக்கும். 'Dashboard'-ஐ கிளிக் செய்யவும். கிளிக் செய்த பிறகு, நீங்கள் ஒரு புதிய பக்கத்திற்கு அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.
'Village Dashboard' (கிராம டாஷ்போர்டு) தாவலில், உங்கள் முழு விவரங்களையும் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். மாநிலம், மாவட்டம், உட்பிரிவு மாவட்டம் (Sub-District) மற்றும் பஞ்சாயத்து ஆகியவற்றைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பின்னர் 'Show' (காண்பி) பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். இதற்குப் பிறகு, உங்கள் விவரங்களைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம். 'Get Report' (அறிக்கையைப் பெறு) பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும். இப்போது பயனாளிகள் பட்டியலில் உங்கள் பெயரைக் காணலாம்.