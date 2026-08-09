/பிஎம் கிசான் 24வது தவணை: விவசாயிகளுக்கு ரூ.2,000 எப்பொது கிடைக்கும்?

PM Kisan 24th Installment: இதுவரை பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் 23 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், 24வது தவணை எப்போது தங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்பது குறித்து விவசாயிகள் விவாதித்து வருகின்றனர்.
PM Kisan 24th Installment: பிஎம் கிசான் அடுத்த தவணைத் தொகை எந்தத் தாமதமும் இன்றி உங்கள் வங்கிக் கணக்கைச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, உங்கள் e-KYC-ஐ கூடிய விரைவில் நிறைவு செய்வது மிக முக்கியம். e-KYC நிறைவு செய்யப்படாவிட்டால், அரசு நிதியுதவியை நிறுத்தி வைக்கக்கூடும்.
நாடு முழுவதும் உள்ள விவசாயிகள் பிஎம் கிசான் திட்டத்தின் 24-வது தவணைத் தொகைக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். இத்திட்டத்தின் விதிமுறைகளின்படி, அரசு நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை விவசாயிகளின் வங்கிக் கணக்குகளில் 2,000 முதல் 3,000 ரூபாய் வரையிலான நிதியை வரவு வைக்கிறது.
இதுவரை 23 தவணைகள் வெளியிடப்பட்டுள்ள நிலையில், 24வது தவணை எப்போது தங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும் என்பது குறித்து விவசாயிகள் விவாதித்து வருகின்றனர்.
இருப்பினும், இது குறித்த துல்லியமான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களை ஒவ்வொரு விவசாயியும் தெரிந்துகொள்வது அவசியம். இந்தக் கட்டுரையில், 24-வது தவணை தொடர்பான சமீபத்திய தகவல்களை காணலாம்.
PM Kisan Yojana விதிமுறைகளின்படி, தவணைத் தொகைகள் நான்கு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வழங்கப்படுகின்றன. கடந்த தவணையான 23-வது தவணை ஜூன் மாதத்தில் விடுவிக்கப்பட்டது. எனவே, அடுத்ததாக வரவுள்ள 24-வது தவணை அக்டோபர் மாதத்திற்குள் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளது; இருப்பினும், அரசு இன்னும் அதிகாரப்பூர்வ தேதியை உறுதிப்படுத்தவில்லை.
அடுத்த தவணைத் தொகை எந்தத் தாமதமும் இன்றி உங்கள் வங்கிக் கணக்கைச் சென்றடைவதை உறுதிசெய்ய, உங்கள் e-KYC-ஐ கூடிய விரைவில் நிறைவு செய்வது மிக முக்கியம். e-KYC நிறைவு செய்யப்படாவிட்டால், அரசு நிதியுதவியை நிறுத்தி வைக்கக்கூடும். இதை OTP மூலமாகவோ அல்லது அருகிலுள்ள பொதுச் சேவை மையத்திலோ (CSC center) செய்துகொள்ளலாம்.
இத்திட்டத்தின் பலன்களைப் பெற, உங்கள் வங்கிக் கணக்கு ஆதார் அட்டையுடன் இணைக்கப்பட்டிருப்பதும், DBT (நேரடிப் பணப் பரிமாற்ற) வசதி செயல்படுத்தப்பட்டிருப்பதும் மிக அவசியம். வங்கிக் கணக்கில் ஏதேனும் தொழில்நுட்பக் கோளாறு அல்லது பெயரில் முரண்பாடு இருந்தால் பணம் வருவதில் சிக்கல் ஏற்படலாம்; எனவே, உரிய நேரத்தில் வங்கிக்குச் சென்று உங்கள் வங்கிக் கணக்கைச் சரிபார்த்துக் கொள்ளுங்கள்.
தவணைத் தொகையின் நிலையைச் சரிபார்க்க, நீங்கள் pmkisan.gov.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைப் பார்வையிடலாம். அங்குள்ள 'Farmers Corner' (விவசாயிகள் பகுதி) பகுதிக்குச் சென்று 'Beneficiary Status' (பயனாளி நிலை) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும். பின்னர், உங்கள் பதிவு எண் அல்லது ஆதார் எண்ணை உள்ளிட்டு மூலம் முழுமையான தகவல்களை எளிதாகத் தெரிந்துகொள்ளலாம்.