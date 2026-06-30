/பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! தமிழக விவசாயிகளுக்கு கடைசி வாய்ப்பு

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர தேவையான விவசாய அடையாள எண் பெற தமிழக விவசாயிகளுக்கு கடைசி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
PM Kisan : தமிழக விவசாயிகள் விவசாய அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயம். இதற்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு. முழு விவரம் இங்கே...
மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இணைந்து வழங்கும் பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த நலத்திட்டங்கள், மானியங்கள் மற்றும் நிதியுதவிகளைத் தமிழக விவசாயிகள் தங்குதடையின்றி தொடர்ந்து பெறுவதற்கு உழவர்கள் விவசாய அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுவரை இந்த அடையாள எண்ணைப் பெற பதிவு செய்யாத விவசாயிகளுக்கு, தமிழ்நாடு அரசு தற்போது ஒரு முக்கிய இறுதி வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. பதிவு தொடங்கும் நாள் 01.07.2026 முதல் கடைசி நாள் 10.07.2026 வரை.
விவசாயிகள் அனைவரும் வரும் சூலை 10, 2026-க்குள் தவறாமல் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
இந்த பதிவின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதி திட்டம், பயிர் காப்பீடு, இதர வேளாண் சார்ந்த அரசுத் திட்டங்களில் பயனாளியாக முடியும். விவசாயிகள் தங்களது விவரங்களை எளிமையாகவும் விரைவாகவும் பதிவு செய்ய மூன்று முக்கிய வழிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன.
பொது சேவை மையம், வேளாண் விரிவாக்க மையம் - உங்களது கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ள அரசு பொது சேவை மையத்தையோ அல்லது வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மையத்தையோ தேவையான ஆவணங்களுடன் நேரில் அணுகிப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம்.
ஆன்லைன் மூலம் சுய பதிவு: இணையதளம் வழியாக TN FARMER REGISTRY மெனுவைப் பயன்படுத்தி, விவசாயிகள் தங்களது விவரங்களை ஆன்லைனிலேயே நேரடியாகப் பதிவு செய்ய முடியும்.
இது குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது கூடுதல் வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால், தங்களது மாவட்ட வேளாண் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
விவசாயிகளின் கவனத்திற்கு: அரசின் சலுகைகளையும் உழவர் நல நிதியுதவிகளையும் தொடர்ந்து பெற இதுவே கடைசி வாய்ப்பாகும். எனவே, காலதாமதம் செய்யாமல் 10.07.2026-க்குள் உங்களது பதிவை உறுதிசெய்து உழவர் நல திட்டங்களின் பயன்களை முழுமையாகப் பெற்றிடுங்கள்