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பிஎம் கிசான் முக்கிய அப்டேட்! தமிழக விவசாயிகளுக்கு கடைசி வாய்ப்பு

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 30, 2026, 10:24 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 10:24 PM IST

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் சேர தேவையான விவசாய அடையாள எண் பெற தமிழக விவசாயிகளுக்கு கடைசி வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

 

PM Kisan : தமிழக விவசாயிகள் விவசாய அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயம். இதற்கு விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு. முழு விவரம் இங்கே...

 

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மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் இணைந்து வழங்கும் பல்வேறு வேளாண் சார்ந்த நலத்திட்டங்கள், மானியங்கள் மற்றும் நிதியுதவிகளைத் தமிழக விவசாயிகள் தங்குதடையின்றி தொடர்ந்து பெறுவதற்கு உழவர்கள் விவசாய அடையாள எண் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

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இதுவரை இந்த அடையாள எண்ணைப் பெற பதிவு செய்யாத விவசாயிகளுக்கு, தமிழ்நாடு அரசு தற்போது ஒரு முக்கிய இறுதி வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. பதிவு தொடங்கும் நாள் 01.07.2026 முதல் கடைசி நாள் 10.07.2026 வரை.  

 

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விவசாயிகள் அனைவரும் வரும் சூலை 10, 2026-க்குள் தவறாமல் தங்களைப் பதிவு செய்துகொள்ளுமாறு வேளாண்மை உழவர் நலத்துறை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.

 

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இந்த பதிவின் மூலம் விவசாயிகளுக்கு பிரதம மந்திரி கௌரவ நிதி திட்டம், பயிர் காப்பீடு, இதர வேளாண் சார்ந்த அரசுத் திட்டங்களில் பயனாளியாக முடியும். விவசாயிகள் தங்களது விவரங்களை எளிமையாகவும் விரைவாகவும் பதிவு செய்ய மூன்று முக்கிய வழிகள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. 

 

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பொது சேவை மையம், வேளாண் விரிவாக்க மையம் - உங்களது கிராமத்திற்கு அருகில் உள்ள அரசு பொது சேவை மையத்தையோ அல்லது வட்டார வேளாண் விரிவாக்க மையத்தையோ தேவையான ஆவணங்களுடன் நேரில் அணுகிப் பதிவு செய்துகொள்ளலாம். 

 

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ஆன்லைன் மூலம் சுய பதிவு: இணையதளம் வழியாக TN FARMER REGISTRY மெனுவைப் பயன்படுத்தி, விவசாயிகள் தங்களது விவரங்களை ஆன்லைனிலேயே நேரடியாகப் பதிவு செய்ய முடியும். 

 

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இது குறித்து ஏதேனும் சந்தேகங்கள் அல்லது கூடுதல் வழிகாட்டுதல் தேவைப்பட்டால், தங்களது மாவட்ட வேளாண் அலுவலகத்தைத் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

 

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விவசாயிகளின் கவனத்திற்கு: அரசின் சலுகைகளையும் உழவர் நல நிதியுதவிகளையும் தொடர்ந்து பெற இதுவே கடைசி வாய்ப்பாகும். எனவே, காலதாமதம் செய்யாமல் 10.07.2026-க்குள் உங்களது பதிவை உறுதிசெய்து உழவர் நல திட்டங்களின் பயன்களை முழுமையாகப் பெற்றிடுங்கள்

 

TAGS:
PM Kisan
PM Kisan update
PM Kisan Farmer ID
Tamil Nadu Farmer ID

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