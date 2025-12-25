English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  பிஎம் கிசான் : 28 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

பிஎம் கிசான் : 28 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்

PM Kisan : பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

 

PM Kisan : பிஎம் கிசான் தொகை பெற தமிழ்நாடு விவசாயிகள் விவசாய பதிவெண் பெறுவதற்கு காலக்கெடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 
பிஎம் கிசான் தொகை (PM Kisan) திட்டத்தில் 21வது தவணைத் தொகை அண்மையில் மத்திய அரசு விடுவித்தது. இப்போது 22வது தவணைத்தொகை விடுவிப்பதற்கான பணிகளை தொடங்கியுள்ளது.  

அதனால், இந்தியா முழுவதும் இருக்கும் விவசாயிகள் கேஓய்சி அப்டேட் செய்யுமாறு மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. இதனடிப்படையில் தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கும் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.  

28 ஆம் தேதிக்குள் இதுவரை விவசாய பதிவெண் பெறாத விவசாயிகள் உடனடியாக சரியான ஆவணங்களுடன் விண்ணப்பித்து, அதனை பெற்றுக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.  

நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அந்த அறிவிப்பில், ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும் தனித்துவ அடையாள எண் என்பது இனி வருங்காலங்களில் அத்தியாவசியமான ஒன்று. ஒன்றிய மற்றும் மாநில அரசின் திட்டங்களில் பயன்பெற வேண்டும் என்றால் விவசாய அடையாள எண் கண்டிப்பாக தேவை.  

மேலும், 22-ஆவது பிரதம மந்திரி கௌரவத் தொகை பெறுவதற்கும், பயிர் காப்பீட்டுத் தொகை பெறுவதற்கும் கண்டிப்பாக விவசாய அடையாள எண் தேவை. எனவே, விவசாய அடையாள எண் பெறாத விவசாயிகள் அனைவரும் தங்களுக்கு அருகாமையில் உள்ள கணினி சேவை மையத்தில் விண்ணப்பித்து பெற்றுக் கொள்ளவும்.  

அல்லது வட்டார வேளாண்மை மற்றும் தோட்டக்கலை அலுவலங்களுக்கு சென்று தங்கள் ஆதார் மற்றும் கைபேசி உடனும், பட்டா விவரங்களுடனும் சென்று 28.12.2025-க்குள் விவசாய அடையாள எண் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்  

என்ற அறிவிப்பை நாகப்பட்டினம் மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மாவட்ட விவசாயிகளுக்காக கொடுத்துள்ளார். மற்ற மாவட்ட விவசாயிகளுக்கும் இதே அறிவுறுத்தல்களை அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்கள் விரைவில் வழங்க உள்ளனர்.  

எனவே, விவசாய பதிவெண் பெறுவது கட்டாயம், மாவட்ட ஆட்சியர் கொடுத்துள்ள அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றி இதுவரை விவசாய பதிவெண் பெறாத விவசாயிகள் அதனை பெற்றால் மட்டுமே  22வது பிஎம் கிசான் தவணைத்தொகை பெற விண்ணப்பிக்க முடியும்.  

PM Kisan PM Kisan update Tamil Nadu farmers farmer registration number PM Kisan eKYC Update

