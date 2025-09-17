பிரதமர் மோடியின் வாழ்கை வரலாறு: ஹீரோவாக நடிக்கும் பிரபல ஹீரோ! யார் தெரியுமா?

PM Modi Biopic Unni Mukundan : பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கை வரலாறு, விரைவில் பயோபிக் ஆக உருவாக உள்ளது. இதற்கான போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியானது. இதில் ஹீரோவாக நடிப்பது யார் தெரியுமா?
PM Modi Biopic Unni Mukundan : இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இன்று பிறந்தநாள். இதையொட்டி, இவருக்கு அனைவரும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இதையடுத்து, அவரது வாழ்க்கை வரலாறு பயோ-பிக் ஆக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஹீரோவாக நடிப்பது யார் தெரியுமா?
பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு, செப்டம்பர் 17ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள். இதையடுத்து இவருக்கு பிரபலங்கள் பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பல அரசியல் தலைவர்களுக்கு இதற்கு முன்னரே பயோ-பிக் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும், அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை வைத்து படம் எடுக்கப்பட உள்ளது.
பிரதமர் மோடியின் வாழ்க்கை வரலாற்றில், மலையாள நடிகர் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கிறது.
2023ல் உன்னி முகுந்தன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்த போது எடுத்த புகைப்படம் இது.
பிரதமர் மோடியின் படத்தில் நடிப்பது பெருமையாக இருப்பதாக உன்னி முகுந்தன் தனது X தள பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். இவர் சமீபத்தில் வெளியான மார்க்கோ படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார்.
உன்னி முகுந்தன், இப்படத்தில் நடிக்க பலரும் வாழ்த்துகள் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
பிரதமர் மோடியின் பயோபிக் படத்திற்கு ‘மா வந்தே’ என்று டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ், இந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகிறது.