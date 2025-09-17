English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

பிரதமர் மோடியின் வாழ்கை வரலாறு: ஹீரோவாக நடிக்கும் பிரபல ஹீரோ! யார் தெரியுமா?

PM Modi Biopic Unni Mukundan : பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கை வரலாறு, விரைவில் பயோபிக் ஆக உருவாக உள்ளது. இதற்கான போஸ்டர் சமீபத்தில் வெளியானது. இதில் ஹீரோவாக நடிப்பது யார் தெரியுமா?

PM Modi Biopic Unni Mukundan : இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு இன்று பிறந்தநாள். இதையொட்டி, இவருக்கு அனைவரும் பிறந்தநாள் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இதையடுத்து, அவரது வாழ்க்கை வரலாறு பயோ-பிக் ஆக எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் ஹீரோவாக நடிப்பது யார் தெரியுமா?
1 /7

பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கு, செப்டம்பர் 17ஆம் தேதியான இன்று பிறந்தநாள். இதையடுத்து இவருக்கு பிரபலங்கள் பலர் வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். 

2 /7

பல அரசியல் தலைவர்களுக்கு இதற்கு முன்னரே பயோ-பிக் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த வகையில், தற்போது பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும், அவரது வாழ்க்கை வரலாற்றை வைத்து படம் எடுக்கப்பட உள்ளது. 

3 /7

பிரதமர் மோடியின் வாழ்க்கை வரலாற்றில், மலையாள நடிகர் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியாகியிருக்கிறது. 

4 /7

2023ல் உன்னி முகுந்தன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்த போது எடுத்த புகைப்படம் இது. 

5 /7

பிரதமர் மோடியின் படத்தில் நடிப்பது பெருமையாக இருப்பதாக உன்னி முகுந்தன் தனது X தள பதிவில் தெரிவித்துள்ளார். இவர் சமீபத்தில் வெளியான மார்க்கோ படத்தில் ஹீரோவாக நடித்திருந்தார்.

6 /7

உன்னி முகுந்தன், இப்படத்தில் நடிக்க பலரும் வாழ்த்துகள் தெரிவித்து வருகின்றனர். 

7 /7

பிரதமர் மோடியின் பயோபிக் படத்திற்கு ‘மா வந்தே’ என்று டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ், இந்தி, மலையாளம் உள்ளிட்ட மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகிறது.

PM Narendra Modi biopic unni mukundan PM Modi Movie New Poster

