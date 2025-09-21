English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இன்று மாலை 5 மணிக்கு... நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றும் பிரதமர் மோடி - என்ன காரணம்?

PM Modi: பிரதமர் மோடி இன்று (செப். 21) மாலை 5 மணிக்கு நாட்டு மக்களிடையே உரையாற்றுகிறார். அவர் உரையாற்றுவதன் காரணம் குறித்து இங்கு காணலாம்.

PM Narendra Modi To Address Nation: பிரதமர் மோடி முக்கியமான தருணத்தில் மட்டுமே நாட்டு மக்களின் உரையாற்றுவார். இதற்கு முன் மிக சில தருணங்களிலேயே மக்கள் முன் உரையாற்றியிருக்கிறார். அந்த வகையில், அவர் தற்போது பேச இருப்பது கவனிக்கத்தக்கது.
தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி மூன்றாவது முறையாக ஆட்சியமைத்து வருகிறது. நரேந்திர மோடி பிரதமராக பதவியேற்று சுமார் 11 ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டன.

பிரதமர் மோடி மூன்றாவது ஆட்சிக்காலத்தில், ஜிஎஸ்டியில் பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஜிஎஸ்டியில் இருந்து 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகள் நீக்கப்பட்டன, 5% மற்றும் 18% வரி அடுக்குகள் மட்டுமே இனி இருக்கும். நாளை (செப். 22) முதல் இது அமலுக்கு வருகிறது.

இந்த சீர்திருத்தத்தை மத்திய அரசு 'ஜிஎஸ்டி 2.0' என்றழைக்கிறது. மேலும், ஜிஎஸ்டியில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த மாற்றத்தால் பல்வேறு பொருள்களின் மீதான வரிகள் குறைவதால் விலையும் குறையும். இதன்மூலம், மக்களின் நுகர்வும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

இந்த சீர்திருத்தம் இந்தியா பொருளாதார வளர்ச்சியை முடுக்கிவிடும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், இது மத்திய அரசின் நவராத்திரி மற்றும் தீபாவளி பரிசு என பிரதமர் மோடி அறிவித்திருந்தார்.

இந்நிலையில், ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் நாளை (செப். 22) அமலுக்கு வரும் நிலையில், பிரதமர் மோடி இன்று மாலை 5 மணிக்கு நாட்டு மக்களின் முன்னிலையில் உரையாற்ற உள்ளார் என அரசு தரப்பில் இருந்து தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால் அவர் எது குறித்து உரையாற்றப் போகிறார் என்ற தகவல் இதுவரை தெரியவில்லை.

ஜிஎஸ்டி 2.0 குறித்து பேச அதிக வாய்ப்புள்ளது. அதே நேரத்தில், அமெரிக்கா அதன் விசா கட்டணத்தை பல மடங்கு உயர்த்தியிருப்பதால் சுமார் லட்சக்கணக்கான இந்தியர்கள் பதற்றமான சூழலில் உள்ளது. ஒருவேளை, அமெரிக்காவின் நடவடிக்கை குறித்து கூட பிரதமர் உரையாற்ற வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. 

கடந்த 2014ஆம் ஆண்டு நரேந்திர மோடி பிரதமராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் மிக முக்கிய தருணங்களின் போது மட்டுமே அவர் நாட்டு மக்களின் முன் உரையாற்றி உள்ளார். 2016ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 8ஆம் தேதி பணமதிப்பிழப்பு அறிவிப்பு, 2019ஆம் ஆண்டு மார்ச் 12ஆம் தேதி புல்வாமா தாக்குதலுக்கு பதிலடியாக நடத்தப்பட்ட பாலகோட் தாக்குதல் குறித்த அறிவிப்பு ஆகியவற்றின்போது அவர் நாட்டு மக்களின் உரையாற்றி உள்ளார். 

அதேபோல், 2020ஆம் ஆண்டு மார்ச் 24ஆம் தேதி கொரோனா தொற்று காரணமாக நாடு முழுவதும் மூன்று வார லாக்-டவுண் அறிவிப்பு, 2020இல் மார்ச் 24ஆம் தேதி ஊரடங்கு நீட்டிப்பு மற்றும் மே மாதத்தில் ஊரடங்கை தளர்த்துதல் ஆகியவற்றின்போதும் பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களின் முன் உரையாற்றினார். சமீபத்தில், பகல்காம் தாக்குதலுக்கு பதிலடி கொடுத்த ஆபரேஷன் சிந்தூருக்கு பின் கடந்த மே 12ஆம் தேதி நாட்டு மக்களுக்கு முன் உரையாற்றியிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. 

PM Modi Narendra Modi PM Modi Speech India News

