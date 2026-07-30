Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Post Office MIS: ஒரே ஒரு முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் தரும் அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்

Post Office MIS: ஒரே ஒரு முறை முதலீடு, மாதம் ரூ.9,250 வருமானம் தரும் அற்புதமான அரசாங்க திட்டம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 30, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:00 PM IST

POMIS: இன்றைய காலகட்டத்தில், எதிர்காலத்திற்காக முதலீடு செய்வது அவசியமாகிவிட்டது. வேலை மற்றும் முதலீடுகளைச் சரியாக நிர்வகிப்பது, உங்களுடைய மற்றும் உங்கள் குடும்பத்தினரின் எதிர்காலம் குறித்த கவலைகளைக் குறைக்க உதவும்.

Post Office Monthly Income Scheme: பாதுகாப்பான முதலீடு மற்றும் நிலையான வருமானத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்காகவே POMIS திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறுகிய காலத்தில் அதிக வருமானம் ஈட்டுவதே உங்கள் நோக்கமாக இருந்தால், இத்திட்டம் உங்களுக்கு ஏற்றதல்ல. இருப்பினும், நிலையான மாத வருமானம் தேவைப்படுபவர்களுக்கு இது ஒரு நம்பகமான அரசுத் திட்டமாக அமையும்.

POMIS1/9

அஞ்சலக மாத வருமானத் திட்டம்

தங்கள் முதலீட்டுத் தொகையைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொண்டு, அதே சமயம் நிலையான மாத வருமானத்தையும் தரும் ஒரு முதலீட்டுத் திட்டத்தை நாடும் நபர்களுக்கு 'அஞ்சலக மாத வருமானத் திட்டம்' (POMIS) ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

POMIS2/9

அஞ்சலக மாத வருமானத் திட்டம்

இது மத்திய அரசால் வழங்கப்படும் ஒரு சிறு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இதில் செய்யப்படும் ஒருமுறை முதலீட்டின் மூலம், வட்டி வடிவில் நிலையான மாத வருமானம் கிடைக்கிறது. இதனால், ஓய்வு பெற்றவர்கள், இல்லத்தரசிகள் மற்றும் நிலையான வருமானத்தை எதிர்பார்க்கும் நபர்களிடையே இத்திட்டம் மிகவும் பிரபலமாக உள்ளது.

What is POMIS3/9

அஞ்சலக மாத வருமானத் திட்டம் (POMIS) என்றால் என்ன?

POMIS என்பது அஞ்சலகம் மூலம் வழங்கப்படும், அரசு ஆதரவு பெற்ற ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இதில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மொத்தமாக முதலீடு செய்ய வேண்டும்; அதன்பிறகு, நிர்ணயிக்கப்பட்ட வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும் மாதத் தொகை உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படும். இதில் மிகச் சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், உங்கள் முதலீட்டுத் தொகை பாதுகாப்பாக இருக்கும்.

POMIS Interest Rate4/9

வட்டி விகிதம் எவ்வளவு?

தற்போது, ​​அஞ்சலக மாத வருமானத் திட்டம் ஆண்டுக்கு 7.4% வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இந்த வட்டி மாதந்தோறும் வழங்கப்படுவதால், முதலீட்டாளருக்குத் தொடர்ந்து வருமானம் கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படுகிறது.

POMIS Income5/9

மாதம் எவ்வளவு வருமானம் ஈட்டலாம்?

ஒரு தனிநபர் கூட்டுக்கணக்கு (joint account) மூலம் அதிகபட்ச வரம்பான ₹15 லட்சத்தை முதலீடு செய்தால், அவர் ஒவ்வொரு மாதமும் சுமார் ₹9,250-ஐ வட்டியாகப் பெற முடியும்.

Post Office Monthly Income Scheme6/9

Post Office Monthly Income Scheme

மேலே உள்ள கணக்கீட்டின்படி, மாத வருமானம் சுமார் ₹9,250 ஆக இருக்கும். ஆண்டுக்குக் கிடைக்கும் வட்டித் தொகை சுமார் ₹1.11 லட்சமாகும். ஐந்து ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் மொத்த வட்டித் தொகை ₹5.5 லட்சத்தைத் தாண்டும். முதலீட்டுக் காலம் முடிவடையும்போது (maturity), முதலீடு செய்த முழுத் தொகையும் திரும்ப வழங்கப்படும். 

POMIS Investment7/9

எவ்வளவு முதலீடு செய்யலாம்?

இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பு உள்ளது. தனிநபர் கணக்கில் அதிகபட்சமாக ₹9 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். கூட்டுக்கணக்கு மூலம் அதிகபட்சமாக ₹15 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம்.

POMIS8/9

முதலீட்டுக் காலம் எவ்வளவு?

POMIS திட்டத்தின் முதிர்வுக் காலம் (முதலீட்டுக் காலம்) 5 ஆண்டுகள் ஆகும். இதன் மூலம் உங்கள் பணம் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பாதுகாப்பாக இருக்கும். இக்காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு மாதந்தோறும் வட்டி கிடைக்கும்; முதலீட்டுக் காலம் முடிவடையும்போது, ​​நீங்கள் முதலீடு செய்த அசல் தொகை உங்களுக்குத் திரும்ப வழங்கப்படும்.

Saving Schemes9/9

தபால் அலுவலக சேமிப்பு திட்டங்கள்

குறிப்பாகப் பின்வருவோருக்கு இத்திட்டம் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்: உறுதியான மாத வருமானம் பெற விரும்புவோர் எந்தவித இடர்பாடும் (ரிஸ்க்) இன்றி முதலீடு செய்ய விரும்புவோர், ஓய்வுக்குப் பிறகு நிலையான வருமானத்தை எதிர்பார்ப்போர், வங்கி நிலையான வைப்புத் திட்டங்களை (FD) விட, மாதந்தோறும் கையில் பணம் கிடைப்பதை விரும்புவோர் ஆகியோருக்கு இது ஏற்றது.

TAGS:
POMIS
Post Office Scheme
Savings Scheme

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Explainer : அணில்களுக்கு விஷத்தன்மை இருக்கிறதா? அவை கடித்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
squirrels30 min ago
2
Thoothukudi News1 hr ago
3
iPhone 181 hr ago
4
Inam Land1 hr ago
5
Palani Temple Land Scam2 hrs ago