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POMIS: ஒரே ஒரு முறை முதலீடு செய்தால் போதும், மாதம் ரூ.9,250 வருமானம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 11, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:11 PM IST

POMIS: சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு உட்படாமல், நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை விரும்பும் மற்றும் அதிக ரிஸ்க் எடுக்க விரும்பாத நபர்களுக்கு இத்திட்டம் ஏற்றது. முதியவர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் வழக்கமான பணப்புழக்கம் தேவைப்படுபவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பெரிதும் பயனடையலாம்.

POMIS: அஞ்சலக MIS திட்டத்தில் செய்யப்படும் முதலீடுகள், வருமான வரிச் சட்டத்தின் பிரிவு 80C-ன் கீழ் வரி விலக்கு பெறத் தகுதியற்றவை. இதில் கிடைக்கும் மாதாந்திர வட்டிக்கு, முதலீட்டாளரின் வருமான வரி வரம்பின் (tax slab) அடிப்படையில் வரி விதிக்கப்படும்; அஞ்சலகம் இதிலிருந்து TDS-ஐப் பிடித்தம் செய்யாது.

Post Office Monthly Income Scheme1/8

தபால் நிலைய மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்

தபால் நிலைய மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (POMIS) என்பது அரசாங்கத்தின் உத்தரவாதத்துடன் கூடிய ஒரு பாதுகாப்பான முதலீட்டுத் திட்டமாகும். இது நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை வழங்குகிறது. வழக்கமான வருமானத்துடன் கூடிய பாதுகாப்பான முதலீட்டைத் தேடும் நபர்களுக்கு இது ஒரு சிறந்த தேர்வாக இருக்கும்.

POMIS Interest Rate2/8

POMIS வட்டி விகிதம்

இத்திட்டத்தின் கீழ் கூட்டுக்கணக்கில் (joint account) அதிகபட்சமாக ரூ. 15 லட்சம் வரை முதலீடு செய்யலாம். இதற்கு ஆண்டுக்கு 7.4% வட்டி விகிதம் வழங்கப்படுகிறது, இதன் மூலம் மாதந்தோறும் சுமார் ரூ. 9,250 வருமானம் கிடைக்கிறது. இத்திட்டம் குறித்த முக்கிய விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

What is POMIS3/8

அஞ்சலக MIS திட்டம் என்றால் என்ன?

POMIS என்பது முதலீட்டாளர்களுக்கு நிலையான மாதாந்திர வருமானத்தை வழங்குவதற்காக வடிவமைக்கப்பட்ட, அரசாங்கத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் ஒரு சேமிப்புத் திட்டமாகும். இது குறிப்பாக முதியவர்கள், ஓய்வூதியம் பெறுவோர் மற்றும் குறைந்த அபாயத்துடன் நிலையான வருமானத்தை எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு ஏற்றது. இதில் முதலீடு செய்யப்படும் தொகை முற்றிலும் பாதுகாப்பானது மற்றும் வட்டி மாதந்தோறும் வழங்கப்படுகிறது.

POMIS Investment4/8

முதலீட்டு வரம்புகள்

ஒரு தனிநபர் தனது தனிப்பட்ட கணக்கில் அதிகபட்சமாக ரூ. 9 லட்சம் வரையிலும், கூட்டுக்கணக்கில் ரூ. 15 லட்சம் வரையிலும் முதலீடு செய்யலாம். அனைத்து MIS கணக்குகளிலும் உள்ள மொத்த முதலீடு இந்த வரம்புகளைத் தாண்டக்கூடாது. தற்போதைய வட்டி விகிதம் ஆண்டுக்கு 7.4% ஆக உள்ளது; இது மாதந்தோறும் வழங்கப்படுகிறது மற்றும் மத்திய அரசால் காலாண்டுக்கு ஒருமுறை மாற்றியமைக்கப்படுகிறது.

POMIS Monthly Income5/8

மாத வருமானம்: ரூ. 15 லட்சம் முதலீட்டிற்கான மாதாந்திர வருமானம்

தற்போதைய 7.4% ஆண்டு வட்டி விகிதத்தில், கூட்டு MIS கணக்கில் ரூ. 15 லட்சத்தை முதலீடு செய்வதன் மூலம் ஆண்டுக்கு ரூ. 1,11,000 வட்டி கிடைக்கும். இது மாதத்திற்கு சுமார் ரூ. 9,250 நிலையான வருமானத்திற்குச் சமமாகும். கணக்கீடு: மொத்த முதலீடு: ரூ. 15,00,000, வட்டி விகிதம்: ஆண்டுக்கு 7.4%, ஆண்டு வட்டி: ரூ. 1,11,000, மாதாந்திர வருமானம்: சுமார் ரூ. 9,250,

POMIS6/8

5 ஆண்டுகளில் கிடைக்கும் மொத்த வருமானம்

இத்திட்டத்தின் முதிர்வு காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். வட்டி விகிதம் மாறாமல் இருந்தால், 60 மாதங்களில் முதலீட்டாளர் மொத்தம் ரூ. 5,55,000 வட்டியைப் பெறலாம். முதிர்வு காலத்தின் முடிவில் அசல் தொகையான ரூ. 15 லட்சமும் திரும்ப வழங்கப்படும்.

 

POMIS Premature Closure7/8

முன்கூட்டியே கணக்கை முடிப்பதற்கான விதிகள்

கணக்கு தொடங்கிய முதல் ஆண்டிற்குள் கணக்கை முன்கூட்டியே முடிப்பதற்கு அனுமதி இல்லை. 1 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்குள் கணக்கை முடித்துக்கொண்டால் 2% பிடித்தம் செய்யப்படும்; 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆனால் முதிர்வு காலத்திற்கு முன் முடித்துக்கொண்டால் 1% பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, மீதமுள்ள தொகை திரும்ப வழங்கப்படும்.

POMIS Account Closure8/8

முன்கூட்டியே கணக்கை முடிப்பதற்கான விதிகள்

கணக்கு தொடங்கிய முதல் ஆண்டிற்குள் கணக்கை முன்கூட்டியே முடிப்பதற்கு அனுமதி இல்லை. 1 முதல் 3 ஆண்டுகளுக்குள் கணக்கை முடித்துக்கொண்டால் 2% பிடித்தம் செய்யப்படும்; 3 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு ஆனால் முதிர்வு காலத்திற்கு முன் முடித்துக்கொண்டால் 1% பிடித்தம் செய்யப்பட்டு, மீதமுள்ள தொகை திரும்ப வழங்கப்படும்.

TAGS:
POMIS
Post office

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