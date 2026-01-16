பொங்கல் 2026 : சினிமா பிரபலங்களின் வீட்டில் பொங்கல் எப்படி பொங்குச்சு? இதோ வைரல் போட்டோக்கள்..

Pongal 2026 Celebration Of Cinema Celebrities : பொங்கல் பண்டிகையை, சினிமா பிரபலங்கள் தங்கள் வீட்டில் எப்படி கொண்டாடினர் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.
Pongal 2026 Celebration Of Cinema Celebrities : பொங்கல் பண்டிகை, உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் இருக்கும் இடங்களில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டுள்ளது. இந்த நாளில், சில பிரபலங்கள் தங்களின் வீட்டில் இருப்பவர்களுடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சி பொங்க பொங்கல் வைத்து கொண்டாடுகின்றனர். அவர்களின் புகைப்படங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
ரஜினிகாந்த் தன் குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் வைத்து கொண்டாடிய அழகிய போட்டோ. இதில் அவரது மனைவி லதா, இரு மகள்கள் ஐஸ்வர்யா மற்றும் சௌந்தர்யா, மற்றும் நான்கு பேரன் - பிள்ளைகள் உள்ளனர்.
நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் பொங்கல் பானையுடன் போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுக்கும் போட்டோ.
சிவகார்த்திகேயன், தன் குடும்பத்தினருடன் போஸ் கொடுத்த காட்சி
விஜய் தேவரகொண்டா, தனது குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடிய காட்சி.
நடிகர் கார்த்தி பொங்கல் கிளறிக்கொண்டே போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்த காட்சி.
நடிகர் அசோக் செல்வன் மற்றும் கீர்த்தி பாண்டியன், இருவரும் பொங்கல் கிளறிக்கொண்டே போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்த காட்சி.
மாரி செல்வராஜ், தனது குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் கொண்டாடிய காட்சி
நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் தங்களின் குழந்தைகள் இருவருடன் பொங்கல் கொண்டாடிய காட்சி
டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின், தனது மனைவியுடன் தல பொங்கலை கொண்டாடியிருக்கிறார்.
சினேகா மற்றும் பிரசன்னா, தங்கள் குழந்தைகளுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம்.