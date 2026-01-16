English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Photos
  • பொங்கல் 2026 : சினிமா பிரபலங்களின் வீட்டில் பொங்கல் எப்படி பொங்குச்சு? இதோ வைரல் போட்டோக்கள்..

பொங்கல் 2026 : சினிமா பிரபலங்களின் வீட்டில் பொங்கல் எப்படி பொங்குச்சு? இதோ வைரல் போட்டோக்கள்..

Pongal 2026 Celebration Of Cinema Celebrities : பொங்கல் பண்டிகையை, சினிமா பிரபலங்கள் தங்கள் வீட்டில் எப்படி கொண்டாடினர் என்பதை இங்கு பார்ப்போம்.

Pongal 2026 Celebration Of Cinema Celebrities : பொங்கல் பண்டிகை, உலகம் முழுவதும் தமிழர்கள் இருக்கும் இடங்களில் கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டுள்ளது. இந்த நாளில், சில பிரபலங்கள் தங்களின் வீட்டில் இருப்பவர்களுடன் சேர்ந்து மகிழ்ச்சி பொங்க பொங்கல் வைத்து கொண்டாடுகின்றனர். அவர்களின் புகைப்படங்களை இங்கு பார்ப்போம்.
1 /10

ரஜினிகாந்த் தன் குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் வைத்து கொண்டாடிய அழகிய போட்டோ. இதில் அவரது மனைவி லதா, இரு மகள்கள் ஐஸ்வர்யா மற்றும் சௌந்தர்யா, மற்றும் நான்கு பேரன் - பிள்ளைகள் உள்ளனர்.

2 /10

நடிகை கீர்த்தி சுரேஷ் பொங்கல் பானையுடன்  போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுக்கும் போட்டோ.

3 /10

சிவகார்த்திகேயன், தன் குடும்பத்தினருடன் போஸ் கொடுத்த காட்சி

4 /10

விஜய் தேவரகொண்டா, தனது குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாடிய காட்சி.

5 /10

நடிகர் கார்த்தி பொங்கல் கிளறிக்கொண்டே போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்த காட்சி.

6 /10

நடிகர் அசோக் செல்வன் மற்றும் கீர்த்தி பாண்டியன், இருவரும் பொங்கல் கிளறிக்கொண்டே போட்டோவிற்கு போஸ் கொடுத்த காட்சி.  

7 /10

மாரி செல்வராஜ், தனது குடும்பத்தினருடன் பொங்கல் கொண்டாடிய காட்சி

8 /10

நயன்தாரா - விக்னேஷ் சிவன் தங்களின் குழந்தைகள் இருவருடன் பொங்கல் கொண்டாடிய காட்சி

9 /10

டூரிஸ்ட் ஃபேமிலி படத்தின் இயக்குநர் அபிஷன் ஜீவின், தனது மனைவியுடன் தல பொங்கலை கொண்டாடியிருக்கிறார்.

10 /10

சினேகா மற்றும் பிரசன்னா, தங்கள் குழந்தைகளுடன் எடுத்துக்கொண்ட புகைப்படம்.  

Pongal 2026 Pongal Celebrations Celebrities Viral Photos

Next Gallery

8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 1-5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அட்டகாசமான சம்பள உயர்வு, யாருக்கு எவ்வளவு?