பொங்கல் லீவுக்கு ஜாலியா டூர் போக... இந்தியாவின் பெஸ்ட் 6 கடற்கரைகள்

Tourist Destinations In January: நடப்பு ஜனவரி மாதத்தில் நீங்கள் விடுமுறையில் சுற்றுலா செல்ல பிளான் போடுகிறீர்கள் என்றால், இந்த 6 கடற்கரை நகரங்களை கவனத்தில் கொள்ளலாம்.
Beach Tourism In January: இந்தியாவை பொருத்தவரை மூன்று திசைகளும் கடலால் சூழப்பட்டவை. அதுவும் தென்னிந்திய கடற்கரை நகரங்கள் சுற்றுலாவுக்கு உகந்த இடங்கள் எனலாம். பொங்கலுக்கு ஜனவரி 15ஆம் தேதி முதல் 18ஆம் தேதிவரை விடுமுறை கிடைக்கும் என்பதால் நிச்சயம் தமிழ்நாட்டில் உள்ளவர்கள் சுற்றுலாவுக்கு தயங்காமல் பிளான் பண்ணலாம்.
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள்: இந்தியாவின் தூய்மையான கடற்கரைகளில் நிச்சயம் அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளும் இடம்பெறும். இன்னும் பெரியளவில் சுற்றுலா பயணிகள் அங்கு குவியவில்லை என்பதால் அதன் இயற்கை அழகும் இன்னும் பசுமையாகவே தொடர்கிறது. இங்கு சுற்றுலா சென்றால் நிச்சயம் நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கே சுற்றுலா சென்ற உணர்வை பெறுவீர்கள் எனலாம். ஜனவரியில் சுற்றுலா செல்ல நினைப்பவர்களுக்கும் இது நல்ல ஸ்பாட். (Representation Image: Meta AI)
கோவா: ஜனவரியில் கிடைக்கும் நீண்ட விடுமுறையை மகிழ்ச்சியாக, கொண்டாட்டமாக, எவ்வித சிரமும் கவலையும் இன்றி செலவிட கோவாவை விட சிறந்த கடற்கரை நகரத்தை இந்தியாவில் உங்களால் தேர்வு செய்யவே இயலாது எனலாம். அந்தளவிற்கு கொண்டாட்டத்திற்கு குறைவில்லாத நகரமாக விளங்குகிறது கோவா. இங்கு வானிலையும் ஜனவரியில் சிறப்பாக இருக்கும். (Representation Image: Meta AI)
தர்காலி கடற்கரை: மகாராஷ்டிராவின் மால்வன் பகுதியில் உள்ள இந்த தர்கலி கடற்கரையில், தெளிவான நீல நிற கடல் நீரும், வெள்ளை மணலும் உங்களுக்கு அழகிய அனுபவத்தை கொடுக்கும். இங்கு சிந்துதுர்க் கோட்டை இருக்கிறது. உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் இங்கு நீங்கள் டால்பின்களை கூட காணலாம். ஜனவரியில் சுற்றுலா செல்ல வேண்டிய கடற்கரைகளுள் இதுவும் ஒன்று. இங்குள்ள குட்லே கடற்கரை மற்றும் பாரடைஸ் கடற்கரையும் பெயர் பெற்றதாகும். (Representation Image: Meta AI)
கோகர்னா: கண்டிப்பாக நீங்கள் ஜனவரியில் சுற்றிப் பார்க்க வேண்டிய கடற்கரை நகரங்களில் கர்நாடகாவில் உள்ள கோகர்னாவும் ஒன்று. பழமை மாறாத கடற்கரைகளில் இதுவும் ஒன்று. இங்குள்ள ஓம் கடற்கரை அமைதியான சூழலை கொண்டதாகும். (Representation Image: Meta AI)
வர்கலா: கேரளாவில் மிகவும் புகழ்பெற்ற கடற்கரை நகரங்களில் இதுவும் ஒன்றாகும். வர்கலாவில் சாகச விளையாட்டுகள் அதிகம் இருக்கின்றன. மேலும் இங்குள்ள அழகிய இயற்கை காட்சிகள் உங்களுக்கு ரம்மியமான உணர்வை தரும். தமிழ்நாட்டில் இருந்து ஜனவரியில் கடற்கரையின் அழகை ரசிக்க விரும்புபவர்கள் வர்கலாவை நிச்சயம் தேர்வு செய்யலாம். (Representation Image: Meta AI)
புதுச்சேரி: சென்னையில் இருந்தும் சரி, தமிழ்நாட்டில் எந்த பகுதியில் இருந்தும் சரி நீங்கள் இந்த பொங்கல் விடுமுறையிலோ அல்லது ஜனவரியில் கிடைக்கும் வேறு நாள்களிலோ சுற்றுலா செல்ல வேண்டும் என நினைத்தால் புதுச்சேரிக்கு கண்ணை மூடிக்கொண்டு சுற்றுலா செல்லலாம். புதுச்சேரி பிரஞ்சு காலனியாக இருந்ததால், அதன் எச்சங்கள் இன்னும் அங்கு காண கிடைக்கும். அங்குள்ள தெருக்கள் உங்கள் மனதை கவரும். நிச்சயம் உங்களுக்கு மறக்க முடியாத அனுபவத்தை புதுச்சேரி கொடுக்கும். (Representation Image: Meta AI)
பொறுப்பு துறப்பு: இவை அனைத்தும் பொதுவான தகவல்களின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டவை. நீங்கள் சுற்றுலாவுக்கு திட்டமிடும்போது, அதற்கேற்ற வல்லுநர்களிடம் அல்லது உள்ளூர் மக்கள் யாரிடமாவது ஆலோசனை செய்யவும். இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கு ஜீ நியூஸ் (Zee Tamil News) பொறுப்பேற்காது. (Representation Image: Meta AI)