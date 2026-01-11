Samsung Galaxy F07: பிளிப்கார்ட்டில் பொங்கல் பம்பர் தள்ளுபடி.. ரூ.1,499க்கு Samsung Galaxy F07 மொபைல்

Samsung Galaxy F07 Offer Price: குறைந்த விலையில் நல்ல சாம்சங் மொபைலை வாங்க விரும்புகிறீர்களா? பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பிளிப்கார்ட்டில் சலுகைகளின் ஒரு பகுதியாக, Samsung Galaxy F07 (Green, 64 GB)ஸ்மார்ட்போன் மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது.
Samsung Galaxy F07 Offer Price: பிளிப்கார்ட் நிறுவனம் பொங்கலை முன்னிட்டு சலுகைகளைத் தொடங்கியுள்ளது. இந்த சலுகைகளின் ஒரு பகுதியாக, பல வகையான ஸ்மார்ட்போன்களில் தள்ளுபடி சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. குறிப்பாக சில வகையான பிராண்டுகளின் ஸ்மார்ட்போன்களில், 10 முதல் 20 சதவீதம் வரை நிலையான தள்ளுபடியும் கிடைக்கிறது.
Samsung Galaxy F07 (Green, 64 GB) ஸ்மார்ட்போன் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு பிளிப்கார்ட்டில் மிகக் குறைந்த விலையில் கிடைக்கிறது. மேலும், சில சிறப்பு தள்ளுபடி சலுகைகள் மற்றும் எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸுடன் சிறப்பு தள்ளுபடியில் இதைப் பெறலாம். இருப்பினும், இந்த மொபைலுடன் தொடர்புடைய தள்ளுபடி சலுகை மற்றும் அம்சங்கள் பற்றிய விவரங்களை இப்போது தெரிந்து கொள்வோம்.
Samsung Galaxy F07 ஸ்மார்ட்போன் 6.7-இன்ச் HD+ PLS LCD டிஸ்ப்ளேவுடன் வருகிறது. இது 90Hz புதுப்பிப்பு வீதத்தையும் ஆதரிக்கிறது. இந்த மொபைல் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்த MediaTek Helio G99 ஆக்டா-கோர் செயலி மூலம் இயக்கப்படுகிறது.
Samsung Galaxy F07 ஸ்மார்ட்போன் ஒரே ஒரு சேமிப்பு வேரியண்டில் மட்டுமே கிடைக்கிறது. இந்த வேரியண்டில் 64GB இன்டெர்னல் ஸ்டோரேஜ் உள்ளது. பின்புறத்தில் 50MP (மெயின்) + 2MP (டெப்த்) கேமராவும் உள்ளது. முன்புறத்தில் 8MP செல்ஃபி கேமராவும் உள்ளது.
இந்த மொபைலில் மிகவும் சக்திவாய்ந்த 5000 mAh பேட்டரி மற்றும் 25W ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் ஆதரவுடன் கிடைக்கிறது. இது ஆண்ட்ராய்டு 15 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்ட One UI 7 இயக்க முறைமையுடனும் கிடைக்கிறது. இது IP54 மதிப்பீட்டில் கிடைக்கிறது. இது தவிர, இந்த ஸ்மார்ட்போனில் பல சிறப்பு அம்சங்கள் உள்ளன.
தற்போது, இந்த சாம்சங் ஸ்மார்ட்போன் ரூ.9,999 ஒரிஜினல் விலையில் சந்தையில் கிடைக்கிறது. இருப்பினும், Flipkart சலுகைகளில் இதை வாங்கினால், நீங்கள் அதை ரூ.7,499-க்கு வாங்கலாம். அதேபோல், Axis Bank கிரெடிட் கார்டுகள் மற்றும் HDFC கிரெடிட் கார்டுகளைப் பயன்படுத்தி பணம் செலுத்துபவர்களுக்கு 10 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி கிடைக்கும்.
Samsung Galaxy F07-க்கு சிறப்பு எக்ஸ்சேஞ்ச் போனஸையும் Flipkart வழங்குகிறது. இந்த போனஸ் சலுகைகளின் ஒரு பகுதியாக, நீங்கள் எந்த பிராண்டின் பழைய மொபைலை வேண்டுமானாலும் மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம், அதிகபட்சமாக ரூ. 6000 போனஸைப் பெறுவீர்கள். இதன் மூலம் இந்த போனை வெறும் ரூ. 1,499-க்கு வாங்கலாம்.