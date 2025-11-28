பொங்கல் பரிசு: இந்த ஆண்டு தமிழக குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் கிடைக்கும்?

Pongal Gift : 2026 ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பரிசு தமிழக குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
Pongal Gift : பொங்கல் பரிசு 2026 குறித்த அப்டேட் - ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் தமிழக குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?
தமிழ்நாட்டில் ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் குடும்பங்களுக்கு பொங்கல் பண்டிகை வரும்போது பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் (Pongal Gift) ரொக்கப் பணம் வழங்குவது கடந்த சில ஆண்டுகளாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது.
இப்போது, பொங்கல் பண்டிகை நெருங்கி வருவதால், இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் தமிழக அரசு எவ்வளவு ரொக்கப் பணத்தை அறிவிக்கும்? என்ற எதிர்பார்ப்பு தமிழகத்தில் அதிகரித்துள்ளது.
ஏனென்றால், பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, தமிழக அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் சிறப்பு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு மற்றும் ரொக்கப் பணத்தை வழங்குவது வழக்கம்.
இந்த முறைப்படி, அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும், இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் அரசு பொங்கல் பரிசுகளை வழங்குகிறது.
2021-ஆம் ஆண்டு தி.மு.க. ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு, 2022 பொங்கலுக்கு 21 மளிகைப் பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது. 2023 மற்றும் 2024 ஆகிய ஆண்டுகளில், பொங்கல் தொகுப்பில் பச்சரிசி, கரும்பு, சர்க்கரை மற்றும் ரூ. 1,000 ரொக்கப் பணம் ஆகியவை வழங்கப்பட்டன.
இருப்பினும், 2025ல் கொண்டாடப்பட்ட இந்த ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகையின்போது, ரொக்கப் பணம் எதுவும் வழங்கப்படவில்லை.
மாறாக, குடும்பங்களுக்கு ஒரு கிலோ பச்சரிசி, ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஒரு முழு கரும்பு அடங்கிய தொகுப்பு மட்டுமே வழங்கப்பட்டது. இந்த முடிவு பல தரப்பிலிருந்தும் விமர்சனங்களை ஏற்படுத்தியது.
2026 சட்டமன்றத் தேர்தல்கள் நெருங்கி வருவதால், வரவிருக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் அரசு மீண்டும் ரொக்கப் பணத்தை அறிமுகப்படுத்தலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகரித்துள்ளது. ரொக்கப் பணத்தின் அளவு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கலாம் என்ற யூகமும் நிலவுகிறது.
குறிப்பிடத்தக்க வகையில், 2021-ஆம் ஆண்டில், அ.தி.மு.க. ஆட்சியில், பொங்கல் தொகுப்பின் ஒரு பகுதியாக வழங்கப்பட்ட அதிகபட்ச தொகை ரூ. 2,500 ஆகும். இந்த ஆண்டு, இந்தத் தொகை ரூ. 5,000 ஆக வழங்கப்படலாம் என்ற வதந்திகள் பரவி வருகின்றன.
கடந்த ஆண்டு கணக்கின்படி, தமிழகத்தில் 2.21 கோடி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் உள்ளனர். இந்தக் கணக்கீட்டின்படி, ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் ரூ. 5,000 வழங்கப்பட்டால், அதற்காக சுமார் ரூ. 10,000 கோடி தேவைப்படும்.
மாநிலத்தின் தற்போதைய நிதி நெருக்கடி காரணமாக, இவ்வளவு பெரிய தொகையை ஒதுக்கீடு செய்வது சாத்தியமா என்ற கேள்விகள் எழுந்துள்ளன.
இந்த ஆண்டு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரூ. 5,000 என்ற கோரிக்கையை அரசு பூர்த்தி செய்ய முடியுமா அல்லது பூர்த்தி செய்யுமா என்பது அடுத்த மாதம் தெளிவாகத் தெரியும்.