ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் இவர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு கிடையாது - முக்கிய அப்டேட்

Pongal Gift 2026: பொங்கல் பரிசு 2026, ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது? என்பதை இங்கே பார்க்கலாம்
தமிழ்நாடு அரசு 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புகளை (Pongal Gift 2026) அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் அனுப்ப தொடங்கிவிட்டது. இன்னும் சில நாட்களில் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புக்கான டோக்கன் பொதுமக்களுக்கு விநியோகிக்கப்பட உள்ளது.
ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் 2 கோடிக்கும் அதிகமானோருக்கு பொங்கல் பரிசை அரசு கொடுக்க இருந்தாலும், ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும் சிலருக்கு பொங்கல் பரிசு கிடைக்காது. அவர்கள் யார் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். முதலில் பொங்கல் பரிசு வாங்க தகுதியானவர்களை பார்க்கலாம்.
அரிசி ரேஷன் கார்டு வைத்துள்ள PHH, PHH-AAY, NPHH குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு இந்தப் பரிசுத் தொகுப்பு கட்டாயம் வழங்கப்படும்.
அதேபோல், சர்க்கரை அட்டைதாரர்கள் (NPHH-S) பொங்கல் பரிசு வாங்கலாம். இவர்களுக்கு பொதுவாக அரிசி கிடைக்காது. மற்றபடி பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் உள்ள ரொக்கப்பணம் மற்றும் குறிப்பிட்ட பொருட்கள் வழங்கப்படும்.
தமிழகத்தில் உள்ள இலங்கைத் தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கும் இந்தப் பரிசுத் தொகுப்பு முழுமையாக வழங்கப்படும்.
பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு யாருக்கெல்லாம் கிடைக்காது என்றால், அதற்கும் ஒரு பட்டியல் இருக்கிறது. ரேஷன் கார்டு வைத்திருந்தாலும், இந்த பிரிவினருக்கு பொங்கல் பரிசு கிடைக்காது.
ரேஷன் கார்டை அடையாளச் சான்றாக மட்டும் வைத்திருப்பவர்கள், அதாவது எந்தப் பொருட்களும் வாங்காத 'வெள்ளை நிற' பொருட்கள் இல்லா அட்டைதாரர்களுக்கு (NPHH-NC) இந்தப் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு கிடைக்காது.
பொதுவாக, ரொக்கப் பணம் அறிவிக்கப்படும் போது, மத்திய மற்றும் மாநில அரசு ஊழியர்கள், பொதுத்துறை நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் வருமான வரி செலுத்துபவர்களுக்கு இது வழங்கப்படாது என கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. அதனால், இது இவர்களுக்கு கிடைக்காது
நீண்ட நாட்களாகப் பொருட்கள் வாங்காமல் அட்டை முடக்கப்பட்டிருந்தாலோ பரிசுத் தொகுப்பு கிடைக்காது.
பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு பொறுத்தவரை இம்முறை சிறப்பாக இருக்கவே வாய்ப்புள்ளது. சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால் ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு மனம் குளிரும் வகையில் அரசு சிறப்பான அறிவிப்பை வெளியிடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.