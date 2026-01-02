English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • குட் நியூஸ்! ஜனவரி 8 முதல் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - ரொக்க பணம் எவ்வளவு? வெளியான தகவல்

குட் நியூஸ்! ஜனவரி 8 முதல் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு - ரொக்க பணம் எவ்வளவு? வெளியான தகவல்

Pongal Parisu 2026: முதல்வர் ஸ்டாலின் 2026 ஜனவரி 8ஆம் தேதி  பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு விநியோகம் செய்ய உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 
  • Jan 02, 2026, 03:28 PM IST

Pongal Parisu 2026 : பொங்கல் பரிசாக ஒரு கிலோ பச்சரிசி,  சர்க்கரை, ஒரு முழு கரும்பு வழங்கப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 
தமிழக மக்கள் பொங்கல் பண்டிகையை சிறப்பாக கொண்டாடும் வகையில், ஆண்டுதோறும் தமிழக அரசு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை வழங்கி வருகிறது.  ஆண்டுதோறும் ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. திமுக அரசு பொறுப்பேற்று 2022ஆம் ஆண்டு பச்சரிசி, முந்திரி, கரும்பு உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டது.   

தொடர்ந்து, 2023,2024ஆம் ஆண்டுகளில் ரூ.1,000 ரொக்க பணத்துடன், பச்சரிசி, கரும்பு, சர்க்கரை உள்ளிட்டவை வழங்கப்பட்டது. 2025ஆம் ஆண்டு பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரொக்க பணம் கொடுக்கவில்லை. இந்த நிலையில், 2026 பொங்கல் பண்டிகைக்கு ரொக்க பணம் வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  இதற்கான பணிகளையும் தமிழக அரசு மேற்கொண்டு வருகிறது.   

தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் 2.25 கோடி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் ஒரு கிலோ பச்சரிசி, சர்க்கரை,  முந்திரி, ஏலக்காய், வேட்டி, சேலை, முழு கரும்பு போன்ற இடம்பெறும். இதனுடன் ரொக்க பணம் ரூ.3,000 வழங்கப்படலாம் கூறப்படுகிறது. 

இதற்காக ரூ.248 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இதுகுறித்து அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவில்லை. ஆனால், எதிர்க்கட்சியினர் பொங்கல் பரிசாக ரூ.5,000 வழங்க வேண்டும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.  இந்த நிலையில், பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு தொடர்பான முக்கிய தகவல் ஒன்று கசிந்துள்ளது. 

அதாவது, பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் ஜனவரி 8ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஆனால், அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு எதுவும் வெளிவரவில்லை. சென்னையில் ஜனவரி 8ஆம் தேதி பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் விநியோகம் செய்யப்பட உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

மேலும், பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் ரொக்க பணம் வழங்குவது தொடர்பாக இன்று (ஜனவரி 2) அல்லது நாளை (ஜனவரி 3) அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் தேதியை குறித்து வைத்துக் கொண்டு, பொங்கல் பரிசு தொகுப்பை பெற்றுக் கொள்ளலாம். பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்குவதற்கான டோக்கன் அச்சிடப்பட்டு விநியோகம் செய்ய  தயாராக உள்ளன.  

ஜனவரி 4 அல்லது 5ஆம் தேதிகளில் டோக்கன்கள் பொதுமக்களுக்கு விநியோகம் செய்யப்படலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.  இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இன்று அல்லது நாளை முதல்வர் வெளியிடலாம். இதன் பிறகு,  தகுதியுள்ள ரேஷன் அட்டைதாரர்கள் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு விநியோகம் செய்யப்படும்.

