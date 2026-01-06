பெண்களுக்கு அடிச்சது ஜாக்பாட்... பொங்கல் முன்னிட்டு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அப்டேட்

பொங்கல் விரைவில் வரவிருக்கும் நிலையில், தெலுங்கானா அரசு மக்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தியை வழங்கியுள்ளது. அதன் முழு விவரத்தை இங்கே காணலாம்.
தெலுங்கானா அரசு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. க்ருஹ ஜோதி மற்றும் மகாலட்சுமி திட்டங்களுக்கு இதுவரை விண்ணப்பிக்காத தகுதியுள்ள பயனாளிகளுக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டங்களில் சேர புதிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
ஒவ்வொரு மண்டல மையத்திலும் உள்ள MPDO அலுவலகங்களில் இதற்கென பொது நிர்வாக அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.நகராட்சி வார்டுகளிலும் விண்ணப்பங்களைச் சமர்ப்பிக்க அதிகாரிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
பொதுமக்கள் இவர்களைத் தொடர்பு கொண்டு தங்களது விண்ணப்பங்களை அளிக்கலாம். அதிகாரிகள் அவற்றை ஆய்வு செய்து, தகுதியானவர்களைப் பயனாளிகள் பட்டியலில் சேர்ப்பார்கள்.
கடந்த காலத்தில் ரேஷன் கார்டு இல்லாததாலும், விவரங்களில் பிழைகள் இருந்ததாலும் பலர் இத்திட்டங்களில் சேர முடியாமல் போனது. தற்போது புதிய ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதால், அவற்றை வைத்திருப்பவர்கள் இப்போது தாராளமாக விண்ணப்பிக்கலாம் என அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
துணை முதல்வர் பட்டி விக்ரமார்கா பட்டி விக்ரமார்கா (Mallu Bhatti Vikramarka), தகுதியுள்ள அனைவரும் இத்திட்டங்களுக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
தேவையான ஆவணங்கள்: க்ருஹ ஜோதி திட்டம் - 200 யூனிட் வரை இலவச மின்சாரம் - ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, மின்சாரக் கட்டண ரசீது (Current Bill). மகாலட்சுமி திட்டம் - ₹500-க்கு எரிவாயு சிலிண்டர் - ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, எரிவாயு இணைப்பு புத்தகம் (Gas Passbook), வங்கிக் கணக்கு விவரங்கள்.
இலவச மின்சாரத் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியானவர்களுக்கு 'பூஜ்ஜியம்' கட்டண ரசீது வழங்கப்படும். எரிவாயு மானியத் திட்டத்தில், மானியத் தொகை நேரடியாகப் பயனாளிகளின் வங்கிக் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படும்.