பொங்கல் பரிசு விநியோகத்தில் முறைகேடு - பொதுமக்கள் புகார் அளிப்பது எப்படி?

Pongal Parisu : பொங்கல் பரிசு முறைகேடு குறித்து பொதுமக்கள் புகார் அளிப்பது எப்படி? என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
பொங்கல் பரிசு ரூ.3,000! ரேஷன் அட்டைதாரர்களே அலர்ட்.. தமிழக அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! மிஸ் பண்ணாதீங்க
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை புதன்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு: 60 வயதில் தொடங்கும் பென்ஷன்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
Diabetes
சுகர் லெவலை சுலபமாய் குறைக்க உதவும் சிறந்த வீட்டு வைத்தியங்கள்: ட்ரை பண்ணி பாருங்க
