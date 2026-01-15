பொங்கல் ராசிபலன்: இன்று முதல் 5 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும்... மேஷம் முதல் மீனம் வரை முழு ராசிபலன் இதோ

Pongal 2026 Rasipalan: தை மாதம் பிறந்தவிட்டது. பொங்கல் திருநாளுடன் தொடங்கியுள்ள இந்த மாதத்தில் எந்த ராசிக்கு எப்படி இருக்கும்? யாருக்கு அதிக நற்பலன்கள் கிடைக்கும்?
Thai Matha Rasipalan: இன்று மகரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி. தை மாத பிறப்பான இன்று பொங்கல் திருநாள் கொண்டாடப்படுகின்றது. இந்த மாதத்தில் பிற முக்கிய கிரகங்ளின் மாற்றங்களும் ஏற்படவுள்ளன. இந்த கிரக மாற்றங்களின் காரணமாக பொங்கல் முதல் அனைத்து ராசிகளிலும் பல வித மாற்றங்கள் ஏற்படும். மேஷம் முதல் மீனம் வரை அனைத்து ராசிகளுக்குமான பொங்கல் ராசிபலனை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மகர ராசியில் சூரியன் பெயர்ச்சி மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சாதகமாகவும் அதிக நன்மை பயக்கும் விதத்திலும் இருக்கும். சூரியனின் பெயர்ச்சி குறிப்பிடத்தக்க தொழில் வெற்றியைக் கொண்டுவரும். ஆரோக்கியம் மேம்படும். மேலும் அவர்களின் வாழ்க்கை முன்பை விட சிறப்பாக இருக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருக்கும் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கும்.
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சூரியனின் பெயர்ச்சி மிதமான பலனைத் தரும். ரிஷப ராசிக்காரர்கள் பொங்கல் முதல், தை மாதம் முழுவதும் தங்கள் உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் செலுத்த வேண்டும். நீண்ட பயணங்களைத் திட்டமிடும்போது எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். இந்த காலத்தில் பண வரவு நன்றாக இருக்கும்.
சூரியனின் ராசி மாற்றம் மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்களைத் தரும். உடல் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும். நிதி நிலையில் ஏற்ற இறக்கங்களைக் காணக்கூடும். சண்டை சச்சரவுகளையும், வாக்குவாதங்களையும் தவிர்ப்பது நல்லது. அவர்கள் நிதி மற்றும் கடன் பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் மகர ராசிக்கு பெயர்ச்சி அடைவதால் வாழ்க்கை தொடர்பான சில பிரச்சனைகள் அதிகரிக்கலாம். திருமண பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம். வாழ்க்கைத் துணைவர்களுடன் தகராறுகள் ஏற்படலாம். வணிக சிக்கல்கள் ஏற்படலாம். தொழில் மற்றும் வணிக முடிவுகளை கவனமாக எடுத்து சச்சரவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். அனைத்து விஷயங்களிலும் பொறுமையை கடைபிடிப்பது நன்மை பயக்கும்.
பொங்கலுக்கு பிறகான காலம் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நேரமாக இருக்கும். இந்த காலத்தில் பல வித வெற்றிகள் குவியும். ஆரோக்கியம் மேம்படும், நிதி நிலை முன்னேறும். எதிரிகள் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள். செல்வமும் தொழிலும் வளரும்.
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியன் பெயர்ச்சி காலம் குழந்தைகள் மற்றும் ஆரோக்கியம் தொடர்பான பிரச்சனைகளைக் கொண்டுவரக்கூடும். கர்ப்பிணிப் பெண்கள் தங்களைத் தாங்களே சிறப்பாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். விபத்துகளைத் தவிர்க்க கவனமாக வாகனம் ஓட்டுங்கள். குடும்ப தகராறுகளிலிருந்து பாதுகாப்பான தூரத்தைப் பராமரிக்கவும். எனினும், ஆன்மீக சிந்தனையின் துணை கொண்டு அனைத்து பிரச்சனைகளையும் சுலபமாக தீர்த்து நிம்மதி பெறுவீர்கள்.
சூரியனின் ராசி மாற்றம் துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு மன அழுத்த சூழ்நிலைகளை உருவாக்கக்கூடும். இதன் காரணமாக, உங்களுக்கு உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். சளி, இருமல் மற்றும் பருவகால நோய்கள் குறித்து நீங்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். விபத்துக்கள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். ஆன்மீக சிந்தனை உங்களுக்கு துணையாக நிற்கும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு, மகரத்தில் சூரியன் பெயர்ச்சி நல்ல பலன்களைத் தரும். உங்கள் சிரமங்கள் குறையும், எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு நல்ல செய்தி கிடைக்கும். ஒரு புதிய பணியைத் தொடங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். இடமாற்றத்திற்கான ஒரு சிறப்பு வாய்ப்பு எழும். ஆன்மீக நடவடிக்கைகளில் உங்கள் ஆர்வம் அதிகரிக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குழப்பமான சூழ்நிலைகள் ஏற்படும். ஆன்மீக சிந்தனையால் தெளிவு பெறலாம். மோசமான உடல்நலம் மற்றும் பல்வேறு தொழில் மற்றும் வணிக சவால்கள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். தனுசு ராசிக்காரர்கள் இந்த நேரத்தில் முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு, பொங்கல் முதல் கலவையான பலன்கள் காணக்கிடைக்கும். பயணங்களின் போது அதிக கவனம் தேவை. மகர ராசிக்காரர்கள் வரும் காலத்தில் சில முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியிருக்கும். அவர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்களை சந்திக்க நேரிடும். இழப்பு ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. ஆகையால் அனைத்து பணிகளிலும் கவனம் தேவை.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு, சூரியனின் மாற்றத்தால் ஆரோக்கியத்தில் சிறிய பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும். எனினும், உடல் நலனில் கவனம் செலுத்தினால், பிரச்சனைகள் குறையும். கண்கள், காதுகள், மூக்கு மற்றும் தொண்டையை கவனித்துக் கொள்ள வேண்டியிருக்கும். பண வரவு நன்றாக இருக்கும். எனினும், உணவு மற்றும் அன்றாட பழக்க வழக்கங்களில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
இன்று நிகழும் சூரியன் பெயர்ச்சி மீன ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்த பலன்களைத் தரும். இந்த நேரம் இவர்களுக்கு மிகவும் நல்லதாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வணிகம் தொடர்பான நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும். அலுவலக பணிகளில் ஊதிய உயர்வும் பதவி உயர்வும் கிடைக்கக்கூடும். நேரத்தை புத்திசாலித்தனமாகப் பயன்படுத்தினால், நிச்சயமாக அனைத்து பணிகளிலும் பெரிய வெற்றியை அடையலாம்.
பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்துள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.