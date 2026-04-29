இவர்தான் பூஜா ஹெக்டே காதலரா? இணையத்தில் வைரல் ஆகும் புகைப்படம்!

Pooja Hegde Dating Rohan Mehra: காதலில் விழுந்த பூஜா ஹெக்டே? திருமணத்திற்கு தயாராகிறாரா? இணையத்தில் கசிந்த வீடியோ, முழு விவரம் இதோ.

 
நடிகை பூஜா ஹெக்டே மற்றும் ரோஹன் மெஹ்ரா ஆகியோர் கடந்த ஏப்ரல் 2024ல் மும்பையில் உள்ள ஒரு உணவகத்தில் இருந்து ஒரே காரில் ஒன்றாக வெளியேறிய வீடியோ மற்றும் புகைப்படங்கள் இணையத்தில் வைரலானதை தொடர்ந்து, இவர்கள் இருவரும் காதலிப்பதாக பாலிவுட் வட்டாரங்களில் செய்திகள் பரவின.  

சமீபத்தில் மும்பையில் நடந்த ஒரு பிரஞ்ச் டேட்டிற்கு பூஜா ஹெக்டே தனது பெற்றோருடன் வந்திருந்தார். அதே உணவகத்தில் இருந்து ரோஹன் மெஹ்ராவும் வெளியே வந்ததால், இரு குடும்பத்தினருக்கும் இடையே சந்திப்பு நடந்திருக்கலாம் என வதந்திகள் மேலும் வலுப்பெற்றன.   

இவர்கள் இருவரை பற்றிய டேட்டிங் செய்திகள் வெளியாவது இது முதல் முறையல்ல. கடந்த 2020ம் ஆண்டிலும் நடிகர் ஹர்ஷ்வர்தன் கபூரின் வீட்டில் நடந்த பார்ட்டியில் இருவரும் ஒன்றாக காணப்பட்டனர். இருப்பினும், அந்த சமயத்தில் பூஜா ஹெக்டே இந்த வதந்திகளை மறுத்திருந்தார்.   

ரோஹன் மெஹ்ரா, மறைந்த பிரபல பழம்பெரும் பாலிவுட் நடிகர் வினோத் மெஹ்ராவின் மகன் ஆவார்.   

ரோஹன் மெஹ்ரா 2018ம் ஆண்டு வெளியான பஜார் என்ற திரைப்படத்தின் மூலம் பாலிவுட்டில் நடிகராக அறிமுகமானார். நிதி சார்ந்த த்ரில்லர் படமான இதில், பிரபல நடிகர் சைப் அலி கானுடன் இணைந்து ரோஹன் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார்.   

பூஜா ஹெக்டேவுடன் இணைத்து பேசப்படுவதற்கு முன்பு, ரோஹன் மெஹ்ரா பிரபல பாலிவுட் நடிகையான தாரா சுதாரியாவை காதலித்து வந்ததாகவும், பின்னர் 2019ம் ஆண்டு மே மாத வாக்கில் அவர்கள் இருவரும் பிரிந்துவிட்டதாகவும் செய்திகள் வெளியாகியிருந்தன. 

