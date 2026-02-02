ஜெயிலர் 2 படத்தில் ரஜினியின் நண்பராக வரும் பிரபல நடிகர்! யார் தெரியுமா?

Popular Actor In Jailer 2 As Rajinikanth Friend : இந்திய திரையுலகின் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். இவர், தற்போது ஜெயிலர் 2 திரைப்படத்தில் நடித்து வருகிறார். இவருக்கு நண்பராக ஒரு நடிகர் நடிக்க இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா?
Popular Actor In Jailer 2 As Rajinikanth Friend : நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்து வரும் படம், ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தில் பல்வேறு மொழியில் டாப்பில் இருக்கும் நடிகர்கள் நடிக்கின்றனர். இதையடுத்து, இந்த படத்தில் ரஜினிக்கு நண்பராக நடிக்கும் ஒரு நடிகர் குறித்த தகவல் வைரலாகி வருகிறது.
தமிழ் திரையுலகில், ரசிகர்கள் அனைவரும் எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் படமாக இருக்கிறது ஜெயிலர் 2. இந்த படத்தை நெல்சன் திலீப்குமார் இயக்க, ரஜினிகாந்த் ஹீரோவாக நடிக்கிறார்.
ரஜினிகாந்துடன் ஜெயிலர் 2 படத்தில் பிரபல நடிகர் ஒருவர் இணைய இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தற்போது நடக்க இருக்கும் மும்பை ஷூட்டிங்கில் அவர் கலந்து கொள்ள இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.
அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, ஷாருக்கான்தான். பாலிவுட்டில், இவருக்கு ‘கிங்’ ஷாருக்கான் என்கிற இன்னொரு பெயரும் உண்டு. இவர்தான் நெல்சன் இயக்கும் ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் ஷாருக்கான், ரஜினிக்கு நண்பராக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, இப்படத்தில் அவருக்கான காட்சிகள் மும்பையில் நடப்பதாகவும், இதில் அவர் கலந்துகொள்ள இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
ஷாருக்கான், ரஜினிகாந்த் மீது அதிக மரியாதை வைத்துள்ள நடிகர்களுள் ஒருவர் ஆவார். இவரது சென்னை எக்ஸ்பிரஸ், ரா1 உள்ளிட்ட பல படங்களில் ரஜினி ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும்.
ஜெயிலர் 2 படத்தில் ஏற்கனவே மோகன்லால், சிவராஜ்குமார் உள்ளிட்ட பலர் கேமியோவில் நடிக்கும் நிலையில், ஷாருக்கானின் கேமியோ சர்ப்ரைஸாக இருக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.
ஷாருக்கான், ஜெயிலர் 2 படத்தில் நடிப்பது குறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வெளியாகவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.