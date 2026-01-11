கருமம் கருமம்..ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக வீடியோ பதிவிட்ட நடிகர்! யார் தெரியுமா?

Vidyut Jamwal Naked Photo : பிரபல நடிகர் ஒருவர், சமீபத்தில் உடலில் ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக பதிவிட்ட வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
Vidyut Jamwal Naked Photo : இந்தியாவின் பிரபல நடிகர் ஒருவர், சமீபத்தில் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உடலில் ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் பதிவிட்டிருக்கும் வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. இதை பார்த்த ரசிகர்கள் பலர், இதனை விமர்சித்து வருகின்றனர். இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.
பிரபல நடிகரான இவர், பெரும்பாலும் இந்தி படங்களில்தான் நடித்துள்ளார். இருப்பினும், இவர் தமிழில் நடித்த முக்கியமான இரண்டு படங்கள்தான் பெரிய ஹிட் அடித்துள்ளன. இதனால் தமிழிலும் இவர்களுக்கு ரசிகர்கள் இருக்கின்றனர்.
அந்த நடிகர் வேறு யாருமில்லை, வித்யூத் ஜம்வால்தான். துப்பாக்கி படத்தில் வில்லனாக நடித்து பிரபலமான இவர், மதராஸி படத்திலும் சமீபத்தில் வில்லனாக நடித்திருந்தார். இவருக்கு களரிப்பயட்டு எனும் பயிற்சியில் நாட்டம் அதிகம். இதனால், அந்த பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக கடுங்குளிரில் படுப்பது நிர்வாணமாக காட்டுக்குள் தங்குவது போன்ற விஷயங்களை செய்வார்.
சமீபத்தில் வித்யூத் ஜம்வால் உடலில் ஒட்டுத்துணி இல்லாமல் நிர்வாணமாக மரம் ஏறும் வீடியோவை பதிவிட்டிருந்தார். இதில், தன் நிர்வாணத்தை மறைக்க அவர் ஒரு இமோஜியையும் இணைத்திருந்தார்.
வித்யூத் ஜம்வால், மிக கட்டுமஸ்தான உடல் அமைப்பை கொண்ட இந்திய நடிகர்களுள் ஒருவர். இவருக்கு இப்போது 45 வயது ஆகிறது. இவரை, உலகின் மிக கவர்ச்சியான ஆண்களின் பட்டியலிலும் சேர்த்துள்ளனர்.
காஷ்மீரை சேர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்த வித்யூத், மிக சிறிய வயதில் இருந்தே கேரளாவில் உள்ள பாலக்காட்டில் இருக்கும் ஆசிரமத்தில் களரிப்பயட்டு பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார். அதன் பிறகு, கிட்டத்தட்ட 25 நாடுகளுக்கு பயணித்து இந்த பயிற்சியை பயிற்றுவித்து வருகிறார்.
வித்யூத் ஜம்வால், இப்படி நிர்வாணமாக வீடியோக்களை அல்லது போட்டோக்களை பதிவிடுவது அடிக்கடி இணையத்தில் விவாதத்தை கிளப்பும். ஆனால், அது குறித்து அவர் கண்டுகொள்வதில்லை.
வித்யூத் ஜம்வாலுக்கு ட்ரெக்கிங், ட்ராவல், நடிப்பு, கராத்தே என பல ஹாபிக்கள் இருக்கின்றன. இதையெல்லாம் தாண்டி, அவர் களரிப்பயட்டு பயிற்சியையும் விடாமல் செய்து வருகிறார்.