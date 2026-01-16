தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்கள்! இருந்தாலும் செம டிமாண்டில் இருக்கும் நாயகி..யார் தெரியுமா?

Popular Actress Still In Demand After 7 Flops : பிரபல நடிகை ஒருவர், தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்களில் நடித்த பிறகும், இன்னும் டிமாண்டில் இருக்கிறார். அவர் யார் தெரியுமா? முழு விவரம்..
Popular Actress Still In Demand After 7 Flops : பொதுவாக எந்த நடிகை தொடர்ச்சியாக தோல்வி படங்களில் நடித்தாலும், அவர்களுக்கான டிமாண்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சினிமா மார்கெட்டில் குறைந்துகொண்டே இருக்கும். ஆனால், இங்கு ஒரு நடிகை தொடர்ச்சியாக பல தோல்வி படங்களில் நடித்த பிறகும், பல இயக்குநர்களால் தேடப்படும் நடிகையாக இருக்கிறார். அவர் யார், இன்னும் அவரை படத்தில் நடிக்க வைக்க பலர் அணுக வைக்க காரணம் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம்.
தென்னிந்தியாவில் பிரபல நடிகையாக இருக்கும் இந்த நடிகை, தொடர்ச்சியாக பல தோல்வி படங்களில் நடித்திருக்கிறார். அந்த படங்கள் பெரிதாக கவனம் ஈர்த்ததற்கு இவரும் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருக்கிறார்.
இந்த நடிகை, வட இந்தியாவை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் இவருக்கு தமிழ் மற்றும் தெலுங்கில்தான் அதிக பட வாய்ப்புகள் வருகின்றன. இவர் சமீபத்தில் நடித்த தமிழ் படம் ஒன்று, மக்கள் மத்தியில் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தினாலும், கடைசியில் கடையை மூட செய்து விட்டது. அந்த நடிகை யார் தெரியுமா?
அவர் வேறு யாருமில்லை, நம்ம பூஜா ஹெக்டேதான். தமிழில் முகமூடி படம் மூலம் அறிமுகமான இவர், அதன் பிறகு பல வருடங்கள் கழித்துதான் பீஸ்ட் படத்தில் நடிக்க வந்தார். இந்த படத்தில் அவர் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இப்படம், விமர்சன ரீதியாக தோல்வியை சந்தித்தாலும், வசூல் ரீதியாக வெற்றியை பெற்றது.
இந்தியில் பூஜா ஹெக்டே நடித்திருந்த தேவா என்கிற படமும் தோல்வியை தழுவியது. இதில் அவர் ஷாகித் கபூருக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். அதற்கு முன்னர் அவர் நடித்திருந்த கிசி கா பாய், கிசி கா ஜான் படமும் தோல்வியை தழுவியிருந்தது. இது வீரம் படத்தின் தெலுங்கு ரீ-மேக் ஆகும்.
பூஜா, முதன்முறையாக தமிழில் தன் சொந்த குரலில் டப்பிங் பேசிய படம், ரெட்ரோ. இதில் அவருக்கு நடிப்பில் ஸ்கோரிங் இருப்பினும், படம் தோல்வியுற்றது. இதில் அவர் சூர்யாவுக்கு ஜோடியாக நடித்திருந்தார். இப்படி தொடர்ச்சியாக மொத்தம் 7 படங்கள் பூஜா ஹெக்டே நடித்ததில் சறுக்கியது.
பூஜா, கடந்த ஆண்டு ரஜினி நடிப்பில் வெளியான ‘கூலி’ திரைப்படத்தில் ‘மோனிகா பெல்லூச்சி’ பாடலில் நடனம் ஆடியிருந்தார். இந்த படம் விமர்சன ரீதியாக தோல்வியை சந்தித்தது. இதனால் பல ஊடகங்கள் இவரை ’2025ன் அன்லக்கி நாயகி’ என்று பட்டம் கட்டியது.
பூஜா தொடர்ச்சியாக 7 தோல்வி படங்களில் நடித்திருந்தாலும், தற்போது சில தமிழ் படங்களில் கமிட் ஆகியிருக்கிறார். இவர் நடித்திருக்கும் ஜனநாயகன் படம் இன்னும் ரிலீஸ் ஆகாமல் இருக்கிறது. இதையடுத்து காஞ்சனா 4 படத்திலும் நாயகிகளுள் ஒருவராக இருக்கிறார். தொடர்ந்து துல்கர் சல்மானின் நடிப்பில் தெலுங்கில் உருவாகும் 41வது படம், ஹாய் ஜவானி தோ இஷ்க் ஹோனா ஹாய் என்கிற இந்தி படம் உள்ளிட்டவை இவர் கையில் இருக்கும் ப்ராஜெக்டுகள் ஆகும்.