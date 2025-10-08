ரஜினியை ரகசியமாக காதலித்த பிரபல நடிகை! இப்போ உயிருடன் இல்லை..யார் தெரியுமா?

Popular Actress Who Loved Rajinikanth : பிரபல நடிகை ஒருவர், ரஜினிகாந்தை இளமையில் சீக்ரெட்டாக காதலித்ததாக கூறப்படுகிறது. அந்த நடிகை, யார் தெரியுமா?
Popular Actress Who Loved Rajinikanth : தமிழ் திரையுலகில் டாப் நடிகர்களுள் ஒருவராக இருப்பவர், ரஜினிகாந்த். இவர் இளமையில் இருந்த போது, பல நடிகைகள் இவர் மீது க்ரஷ் வைத்திருந்ததாக கூறப்படுகிறது. அப்படி, ஒரு நடிகை அவர் மீது ஈர்ப்பு கொண்டிருந்ததாக கூறப்பட்டது. அந்த நடிகை குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம்.
தமிழ் திரையுலகில், டாப் நடிகராக இருப்பவர் ரஜினிகாந்த். 80களில், இவரை பிடிக்காத பெண்களே இல்லை. இவரை சுற்றி பெரிய ரசிகர்கள் மற்றும் ரசிகைகள் பட்டாளங்களே இருந்தன.
ரஜினி, ஒரு நடிகையுடன் சில படங்களில் தொடர்ந்து நடித்த நடிகை ஒருவர் அவருடன் காதலில் இருந்ததாக, 80களில் கூறப்பட்டது.
அந்த பிரபல நடிகை, தமிழ் ரசிகர்களின் நெஞ்சத்திலும், சினிமாவிலும் உச்ச நட்சத்திரமாக இருந்தவர். ஹீரோயினாக வெகு சில படங்களிலேயே நடித்திருந்தாலும், இவர் பெரும்பாலான டாப் ஹீரோவின் படங்களில் முக்கியமான வேடங்களில் வந்திருப்பார்.
அந்த நடிகை வேறு யாருமில்லை, சில்க் ஸ்மிதாதான். ரஜினியும் சில்கும் மூன்று முகம், தங்க மகன், பாயும் புலி, ரங்கா உள்ளிட்ட பல படங்களில் ஒன்றாக நடித்திருக்கின்றனர்.
ரஜினி-சில்க் ஸ்மிதா இருவருக்கும் உண்டான கெமிஸ்ட்ரி, படத்தில் நன்றாக இருப்பதாக ரசிகர்கள் கூறுவது உண்டு. வழக்கமாக இப்படி யாரேனும் சினிமாவில் ரொம்ப நெருக்கமாக நடித்தால், அவர்களுக்கு ரியல் வாழ்கையிலும் காதல் இருப்பதாக சிலர் நினைப்பர். அப்படி, இவர்களுக்குள்ளும் காதல் இருந்ததாக கிசுகிசுக்கப்பட்டது.
காதல் கிசுகிசுக்கள் வெளியான சமயத்தில், ரஜினிகாந்த் லதாவை திருமணம் செய்திருந்தார். எனவே, இவர்கள் இருவரும் இந்த கிசுகிசுக்கள் குறித்து வெளியில் பேசியதில்லை, அதனை மறுத்ததும் இல்லை. எனவே, இது உண்மையாகவும் இருக்கலாம், அல்லது உண்மையாக இல்லாமலும் இருக்கலாம்.
சில்க் ஸ்மிதா, 1996ஆம் ஆண்டு தன் வீட்டில் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதாக கூறப்படுகிறது. அவர் இறக்கும் போது, அவருக்கு வயது 35தான். ரஜினியை இவர் காதலித்தது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ சான்றுகள், இப்போது வரை எதுவும் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.