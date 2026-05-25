  • /முதல் இடத்திலிருந்து 4வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்ட விஜய்! எதில் தெரியுமா?

முதல் இடத்திலிருந்து 4வது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்ட விஜய்! எதில் தெரியுமா?

Written ByYuvashreeUpdated byYuvashree
Published: May 25, 2026, 11:50 AM IST|Updated: May 25, 2026, 11:50 AM IST

Vijay : தமிழ் திரையுலகின் டாப் நடிகராக இருந்த விஜய், இரண்டரை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு முழு நேர அரசியல் செய்ய ஆரம்பித்து, தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மாறியிருக்கிறார். இதையடுத்து, இவருக்கு பிரபலமான நடிகர்களின் லிஸ்டில் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது.

Vijay : இந்தியாவின் பிரபலமான நடிகராக இருந்தவர் விஜய். இவருக்கு சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு அரசியலில் ஆர்வம் பெருகியதால் தமிழக வெற்றிக்கழகம் எனும் கட்சியை தொடங்கி, தற்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராகவும் உயர்ந்து விட்டார். இந்த நிலையில், விஜய்யின் அரசியல் பயணம் ஆரம்பித்திருக்கும் சமயத்தில், அவருக்கு இன்னொரு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இது என்ன என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

விஜய்

தமிழ் திரையுலகில் முன்னணி நடிகராக இருந்த விஜய், இப்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமிச்சராக இருக்கிறார். பல ஆண்டுகளாக ரசிகர்கள் மத்தியில் தனக்கென தனி இடத்தை பிடித்திருந்த அவர், இப்போது அமைச்சரவையிலும் இடம் பிடித்துள்ளார். மொத்தமாக சினிமாவில் இருந்து விலகி அரசியலில் ஈடுபட்டிருக்கும் விஜய்க்கு, அரசியல் வாழ்க்கையின் தொடக்கமே அதிரடியாக இருக்கிறது. 

அரசியல்

விஜய், ஜனநாயகன் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்ததற்கு பின்னர், மொத்தமாக அரசியலில் மூழ்கிவிட்டார். அவரை சினிமாவில் எத்தனை ரசிகர்கள் தொடர்ந்தனரோ, அதே போல அரசியலிலும் தொடர்ந்தனர். தமிழ்நாட்டில் எக்கச்சக்க மக்களின் ஆதரவு அவருக்கு இருந்ததால் இப்போது தமிழ்நாட்டின் முதல்வராகவும் வெற்றிபெற்ற தமிழக வெற்றிக்கழகம் கட்சியின் தலைவராகவும் இருக்கிறார்.

லிஸ்ட்

சமீபத்தில், இந்திய அளவிலான அதிக பிரபலமான நடிகர்களின் பெயர்கள் கொண்ட லிஸ்டை ஆர்மேக்ஸ் மீடியா வெளியிட்டிருந்தது. இந்த பட்டியலில், கடந்த மார்ச் மாதம் வரை முதல் இடத்தில் இருந்தது, விஜய்தான். ஆனால் இப்போது அவர் நான்காவது இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்.

4வது இடம்

இப்போது, இந்தியாவில் பிரபலமான நடிகர்கள் பட்டியலில் முதல் இடத்தில் இருப்பது, நடிகர் பிரபாஸ்தான். இரண்டாவது இடத்தில் ஷாருக்கானும் மூன்றாவது இடத்தில் நடிகர் அல்லு அர்ஜுனும் இருக்கின்றனர். நான்காவது இடத்தில், விஜய் இருக்கிறார். ஆனால் அவர் இப்போது நடிகர் இல்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

 

முதல்வர்

விஜய், நடிகராக நான்காவது இடத்திற்கு சென்றிருந்தாலும், இப்போது தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக மக்களின் மனங்களில் முதல் இடத்தில் இருக்கிறார். விஜய்யின் கடைசி படமாக கூறப்படும் ஜனநாயகன், இன்னும் வெளியாகாமல் இருப்பது கவலைக்குரிய விஷயம் ஆகியிருக்கிறது. இந்த படத்தை பார்க்கவும் ரசிகர்கள் ஆர்வமாக காத்துக்கொண்டுள்ளனர். 

 

அவகாசம்

விஜய், பதவியேற்று சில வாரங்களே ஆகியிருக்கும் நிலையில் அவரது பல அரசியல் செயல்பாடுகள் விமர்சிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஒரு தரப்பினர் அவரது ஆட்சி புதிய கட்சி என்பதால், அவர்களுக்கு சில காலம் அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர்.

