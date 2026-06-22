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POMIS: ஒரே ஒரு முறை முதலீடு.. மாதா மாதம் ரூ.9,250 வருமானம்

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 22, 2026, 06:02 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:02 PM IST

POMIS: இத்திட்டம் தற்போது ஆண்டுக்கு 7.4 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இதில் முதலீட்டாளர்கள் ஒருமுறை மட்டுமே முதலீடு (One-time deposit) செய்து, அதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் வழக்கமான வட்டித் தொகையை வருமானமாகப் பெற முடியும்.

POMIS: முதலீட்டில் எந்தவிதமான சந்தை அபாயமும் (Market Risk) இல்லாமல், பாதுகாப்பாகவும் நிலையான முறையிலும் மாதாந்திர வருமானம் பெற விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அஞ்சலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (Post Office Monthly Income Scheme - POMIS) ஒரு சிறந்த தேர்வாக உருவெடுத்துள்ளது.

Post Office Monthly Income Scheme1/8

தபால் நிலைய மாதாந்திர வருமானத் திட்டம்

முதலீட்டில் எந்தவிதமான சந்தை அபாயமும் (Market Risk) இல்லாமல், பாதுகாப்பாகவும் நிலையான முறையிலும் மாதாந்திர வருமானம் பெற விரும்பும் முதலீட்டாளர்களுக்கு அஞ்சலக மாதாந்திர வருமானத் திட்டம் (Post Office Monthly Income Scheme - POMIS) ஒரு சிறந்த தேர்வாக உருவெடுத்துள்ளது. இந்திய அஞ்சல் துறையால் இயக்கப்படும் இந்த அரசு ஆதரவு பெற்ற சேமிப்புத் திட்டம், குறிப்பாக ஓய்வு பெற்றவர்கள், மாதச் சம்பளம் வாங்குபவர்கள் மற்றும் பாதுகாப்பான முதலீட்டைத் தேடும் நடுத்தர மக்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாகும்.

 

POMIS Interest2/8

வட்டி விகிதம் மற்றும் ஒற்றைத் தவணை முதலீடு

இத்திட்டம் தற்போது ஆண்டுக்கு 7.4 சதவீத வட்டி விகிதத்தை வழங்குகிறது. இதில் முதலீட்டாளர்கள் ஒருமுறை மட்டுமே முதலீடு (One-time deposit) செய்து, அதன் மூலம் ஒவ்வொரு மாதமும் வழக்கமான வட்டித் தொகையை வருமானமாகப் பெற முடியும். இந்த முதலீடு இந்திய அரசால் முழுமையாகப் பாதுகாப்படுவதால், சந்தை ஏற்ற இறக்கங்களைப் பற்றிக் கவலைப்படாமல் முதலீட்டாளர்கள் நிம்மதியாக இருக்கலாம்.

 

POMIS Rules3/8

கணக்குத் தொடங்குவதற்கான நெகிழ்வான விருப்பங்கள்

போஸ்ட் ஆபீஸ் மாதாந்திர வருமானத் திட்டத்தில் முதலீட்டாளர்கள் தங்கள் தேவைக்கேற்ப தனிநபர் கணக்காகவோ (Single Account) அல்லது கூட்டுக் கணக்காகவோ (Joint Account) தொடங்கிப் பயன்படுத்தலாம். தற்போதைய விதிமுறைகளின்படி, ஒரு தனிநபர் கணக்கின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ. 9 லட்சம் வரையிலும், கூட்டுக் கணக்கின் கீழ் அதிகபட்சமாக ரூ. 15 லட்சம் வரையிலும் முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கப்படுகிறது.

POMIS4/8

சந்தை அபாயமற்ற அரசு உத்தரவாதம்

இத்திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமே இதற்குக் கிடைக்கும் மத்திய அரசின் உத்தரவாதம் தான். மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அல்லது பங்குகள் போன்ற சந்தை சார்ந்த முதலீடுகள் போலல்லாமல், இதில் வருமானம் நிலையானது மற்றும் முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடியது. அதிக ஆபத்துள்ள முதலீடுகளைத் தவிர்த்து, மூலதனத்தின் பாதுகாப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் உகந்தது.

 

POMIS Monthly Income5/8

மாதாந்திர வருமானம் மற்றும் குடும்பப் பராமரிப்பு

இத்திட்டத்தின் மூலம் ஈட்டப்படும் வட்டித் தொகையானது ஒவ்வொரு மாதமும் முதலீட்டாளர்களின் கணக்கில் நேரடியாகச் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த மாதாந்திர வருமானம், குடும்பத்தின் அன்றாடப் பராமரிப்புச் செலவுகளைச் சமாளிப்பதற்கும், ஓய்வூதியத்திற்குப் பிறகான கூடுதல் வருமானத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கும் பெரிதும் உதவுகிறது.

POMIS6/8

வருமான சாத்தியக்கூறுகள் (உதாரணம்)

தற்போது வழங்கப்படும் 7.4 சதவீத வட்டி விகிதத்தின்படி, கூட்டுக் கணக்கில் அதிகபட்ச வரம்பான ரூ. 15 லட்சத்தை ஒருவர் முதலீடு செய்தால், அவருக்கு ஆண்டுக்கு ரூ. 1,11,000 வட்டியாகக் கிடைக்கும். இதனை மாதத் தவணையாகப் பிரிக்கும்போது, முதலீட்டாளருக்குத் தோராயமாக ரூ. 9,250 நிலையான மாதாந்திர வருமானமாகக் கிடைக்கும்.

 

POMIS: Maturity and Income7/8

முதிர்வுக் காலமும் மொத்த வருவாயும்

இந்தத் திட்டம் 5 ஆண்டுகள் முதிர்வுக் காலத்தைக் கொண்டது. முதலீட்டாளர் தனது கணக்கை முழு முதிர்வுக் காலம் வரை வைத்திருக்கும்போது, ரூ. 15 லட்சம் முதலீட்டிற்கு ஐந்து ஆண்டுகளில் மொத்த வட்டி வருவாயாக மட்டும் சுமார் ரூ. 5.55 லட்சம் வரை பெற முடியும். இது நிலையான பணப்புழக்கத்தை (Stable cash flow) எதிர்பார்ப்பவர்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சிகரமான வாய்ப்பாகும்.

 

Premature Withdrawal Rules of POMIS8/8

முன்கூட்டியே கணக்கை முடிப்பதற்கான விதிகள்

இத்திட்டத்தில் முதலீடு செய்வதற்கு முன் அதன் திரும்பப் பெறுதல் (Withdrawal) விதிகளை அறிந்துகொள்வது அவசியமாகும். கணக்குத் தொடங்கிய ஒரு வருடத்திற்குள் இதை மூட முடியாது. ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு ஆனால் மூன்று வருடங்களுக்குள் கணக்கை முடித்தால், டெபாசிட் தொகையிலிருந்து 2 சதவீதம் அபராதமாகக் கழிக்கப்படும். எனவே, இழப்புகளைத் தவிர்த்து முழுப் பலன்களையும் பெற, முதிர்வுக் காலம் வரை கணக்கைத் தொடருமாறு நிதி வல்லுநர்கள் பரிந்துரைக்கின்றனர்.

 

TAGS:
POMIS
Post office

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